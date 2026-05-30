5 סמארטפונים בפחות מ-2,000 שקל

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן.

תעשיית הסמארטפונים הרגילה אותנו למרדף אחרי המכשיר הטוב ביותר, ובמחיר הגבוה ביותר. כמה גבוה? לפחות 3,000-4,000 שקל, בואך 5,000-6,000 שקל. ואולם האמת היא שעבור רוב הצרכנים, המרוץ אחרי המפרט הטוב ביותר הוא מיותר.

בזמן שעיני רבים נשואות למכשירי הדגל הנוצצים, מתרחשת מהפכה מתחת לרדאר - בקטגוריית ה-2,000 שקל ומטה. שוק הביניים בתחום הסמארטפונים יוצר פשרות מסוימות, אך המכשירים כוללים מסכים מתקדמים, סוללות ענקיות ואף פיצ'רים של AI. שאלנו את היבואניות בישראל מהם המכשירים המומלצים עד 2,000 שקל.

סמסונג

Galaxy A57 5G

בחודש שעבר השיקה סמסונג בישראל את ה-Galaxy A57 5G. המכשיר מגיע עם מסך Super AMOLED+ בגודל 6.7 אינץ', התומך בקצב ריענון דינמי של 120 הרץ' ונהנה מבהירות מרשימה של 1,200 ניטים (ועד 1,900 ניטים בשיא).

מתחת למכסה המנוע תמצאו את מעבד ה-Exynos 1680 החדש, לצד זיכרון עבודה שמתחיל ב-8GB. בגזרת הצילום, סמסונג ציידה את המכשיר במערך משולש: חיישן ראשי של 50 מגה פיקסל, חיישן אולטרה רחב של 12 מגה פיקסל ועדשת מאקרו של 5 מגה פיקסל, לצד מצלמת סלפי של 12 מגה פיקסל. בחברה מבטיחים כי צילום הלילה עבר מקצה שיפורים משמעותי' ומפיק כעת תמונות חדות בהרבה בתנאי תאורה חלשים.

הסוללה מציעה קיבולת סטנדרטית של 5,000 מיליאמפר-שעה, שלפי החברה תספיק לעד יומיים של שימוש, כאשר הטעינה המהירה מבטיחה להביא אתכם מ-0 ל-60% תוך חצי שעה. בנוסף, סמסונג שילבה את ה-Awesome Intelligence - מערך פיצ'רים מבוסס AI שנועד לפשט משימות יומיומיות כמו תמלול שיחות, חיפוש מהיר ועריכת תמונות חכמה. המכשיר שוקל 179 גרם.

מחיר: 1,670 שקל | יבואן: סאני

שיאומי

Poco X8 Pro

לפני מספר שבועות הרחיבה שיאומי את היצע מכשיריה, עם השקת ה-Poco X8 Pro. הדגם החדש מציג מסך AMOLED בגודל 6.59 אינץ' עם קצב ריענון דינמי של 120 הרץ, המציע בהירות של 2,000 ניטים ומסוגל לטפס עד ל-3,500 ניטים בשיא.

מתחת למכסה המנוע תמצאו את מעבד ה-Dimensity 8500 Ultra של מדיה-טק, לצד זיכרון עבודה שמתחיל ב-8GB וניתן לשדרוג. מערך הצילום האחורי הוא כפול בלבד, וכולל חיישן ראשי של 50 מגה פיקסל ועדשה אולטרה-רחבה של 8 מגה פיקסל, לצד מצלמת סלפי של 20 מגה פיקסל.

בגזרת האוטונומיה, המכשיר מצויד בסוללת 6,500 מיליאמפר-שעה - נתון שחוצה בקלות את הסטנדרט בשוק. אלא שהבשורה האמיתית היא מהירות הטעינה: תמיכה בהספק מטורף של 100 וואט, ובחברה מבטיחים טעינה מלאה מ-0 ל-100% תוך 48 דקות בלבד. קחו בחשבון שהמכשיר מאסיבי למדי, ושוקל 201.5 גרם.

מחיר: 1,600 שקל | יבואן: המילטון

OnePlus

Nord 6

בחודש שעבר השיקה OnePlus את ה-Nord 6. הדגם החדש מתהדר במסך AMOLED בגודל 6.78 אינץ', שמציע קצב ריענון דינמי של עד 165 הרץ - נתון גבוה מרוב המתחרות בקטגוריה - ובהירות שמתחילה ב-800 ניטים ומטפסת עד ל-3,600 ניטים בשיא.

גם בגזרת הביצועים OnePlus לא מתפשרת, ומציעה מעבד מתקדם וחזק ביחס למקובל ברמת המחיר הזו: ה-Snapdragon 8s Gen 4 של קוואלקום, המשולב עם זיכרון עבודה של 8GB. מערך הצילום האחורי הוא כפול בלבד, וכולל חיישן ראשי של 50 מגה פיקסל ועדשה אולטרה-רחבה של 8 מגה פיקסל, לצד מצלמת סלפי של 32 מגה פיקסל.

הבשורה האמיתית היא סוללת הענק בקיבולת של 7,500 מיליאמפר-שעה, שמבטיחה לשחרר אתכם מהרדיפה אחרי השקע ליותר מיום עבודה בודד, לצד תמיכה בטעינה מהירה של 80 וואט. המכשיר שוקל 210 גרם, הכבד ביותר ברשימה.

מחיר: 1,900 שקל | יבואן: CellNow

Nothing

Phone (4a)

לנאת'ינג יש פילוסופיה ברורה: עיצוב שקוף שמציג לראווה את הקרביים של המכשיר, וה-Phone (4a) החדש ממשיך בדיוק בקו הזה. הוא מצויד במסך AMOLED בגודל 6.78 אינץ' עם קצב ריענון דינמי של 120 הרץ, ובהירות מרשימה - מ-800 ניטים במצב רגיל ועד ל-4,500 ניטים בשיא.

בגב המכשיר תמצאו את ה-Glyph Bar החדש, המורכב מ-63 נורות מיני-לד בשבעה אזורי תאורה, שמאירים את הסביבה בהתאם להתראות המתקבלות. מתחת למכסה המנוע נמצא מעבד ה-Snapdragon 7s Gen 4 של קוואלקום, לצד זיכרון עבודה שמתחיל ב-8GB.

מערך הצילום המשולש כולל עדשה ראשית של 50 מגה פיקסל, חיישן אולטרה-רחב של 8 מגה פיקסל ועדשת טלפוטו של 50 מגה פיקסל, לצד מצלמת סלפי של 32 מגה פיקסל. המכשיר מגיע עם סוללת 5,080 מיליאמפר-שעה, תמיכה בטעינה של 50 וואט, והבטחה לטעינה מלאה תוך שעה. המכשיר שוקל 204 גרם.

מחיר: 1,600 שקל | יבואן: באג

OPPO

A6 PRO

גם כאן, OPPO רוצה להתחרות על הסוללה. הפיצ'ר המרכזי שבו מתמקד המכשיר החדש A6 Pro 4G הוא סוללת ענק בקיבולת של 7,000 מיליאמפר-שעה (mAh), לצד טעינה מהירה בהספק של 80 וואט. עם הנתונים האלה, אופו מנסה לקרוץ לצרכנים שזמן סוללה נמצא בראש סדר העדיפויות שלהם.

ומה מעבר לזה? המכשיר מציע מסך AMOLED בגודל 6.57 אינץ' עם קצב ריענון דינמי של 120 הרץ ובהירות של עד 1,400 ניטים. מתחת למכסה המנוע תמצאו מעבד MediaTek Helio G100, המגובה ב-8GB של זיכרון עבודה ובמערכת קירור פנימית. מערך הצילום צנוע: חיישן ראשי של 50 מגה פיקסל, ומצלמת סלפי של 16 מגה פיקסל. המשקל: 188 גרם.

מחיר: 1,400 שקל | יבואן: רונלייט