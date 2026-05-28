שעות אחרי שהחלו היום ההודעות על הפיטורים בוויקס, הרשתות החברתיות וקבוצות העובדים של תעשיית ההייטק מתמלאים בעדויות ותגובות של עובדים ועובדות שקיבלו הודעה על סיום העסקתם. מרבית הפוסטים מפורסמים באנונימיות ומשקפים תחושות של הלם, השפלה וחוסר ודאות. "פוטרתי היום מוויקס", כתבה אחת העובדות. "הייתה אווירה קשה ונוראית ובסוף הרגשתי שהיו אנשים טובים שהלכו לעומת אנשים שממש באבטלה סמויה".

עוד שיתפה כי "מרגישה שאנשים לא מרחמים על מפוטרי הייטק כי יש איזה כעס בלתי מוחסבר על זה שאנשים הרוויחו הרבה כסף", והוסיפה: "אבל הנה אני מפוטרת, עם משכנתא ענקית, ועלבון. לא חשבתי בחיים שאני אפוטר ממקום עבודה".

● מה יעלה בגורל הבניין בגלילות? כך נראית ההיערכות לפיטורי הענק בוויקס

● אמדוקס צפויה לפטר כ-3,000 עובדים. מאות מהם בישראל

● גם ראפיד מצטרפת לגל: פיטורים בחברת הפינטק

עובדים נוספים כתבו על תחושת בלבול ועל קושי להבין כיצד התקבלו ההחלטות. "אני איתך באותה סירה. לא ברור לי איך נשארו אנשים אחרים על פניי. אין לי נחמה רק הזדהות".

עובד אחר תיאר את השתלשלות האירועים היום. "ב-11 כינסו את כל העובדים בוויקס והודיעו על הפיטורים. בהמשך היום יודיעו מי פוטר". עוד כתב: "כמובן שהאשמים הם שער הדולר-שקל, הוצאות על AI והצורך 'להתאים לתקופה החדשה'. לא הוזכר מהלך ה-buy back ששרף את המזומנים בקופה".

עוד תגובות היו חריפות וכואבות. "פוטרתי היום, יחד איתך", כתבה עובדת נוספת. "נשארו בצוות שלי גם אנשים שלא עשו כלום כל היום. וזה כואב ומעליב". התגובות מגיעות כאמור לאחר שבתחילת השבוע נחשף בגלובס כי וויקס נערכת לסבב פיטורים רחב היקף, שעשוי להגיע ל-800 עד 1,000 עובדים, המהלך הגדול בתולדות החברה. היום, במכתב ששלח המנכ"ל אבישי אברהמי לעובדים, הכריז רשמית על המהלך וכתב בין היתר כי החברה נדרשת להפוך ל"חברה מהירה, רזה ושטוחה יותר".