"היום זה יום עצוב בשבילי, עשינו החלטה קשה מאוד. אנחנו מצמצים את היקף העובדים בוויקס בכ-20%" - כך כתב היום (ה') מנכ"ל וויקס אבישי אברהמי בפוסט ברשת X, ובו הודיע רשמית על פיטורי הענק בחברת ההייטק. השבוע נחשף בגלובס כי וויקס צפויה לפטר בין 800 ל-1,000 עובדים.

● מה יעלה בגורל הבניין בגלילות? כך נראית ההיערכות לפיטורי הענק בוויקס

● בלעדי | מנכ"ל וויקס מתנצל בפני העובדים בדרך לפיטורים הדרמטיים. זו הסיבה

● המספרים שדחפו את וויקס למהלך דרמטי של פיטורי 1,000 עובדים

Sharing here the message I just sent to the whole Wix team: Today is a sad day for me. We have made a very hard decision. We are reducing the Wix team size by roughly 20%. It is one of the hardest decisions I have had to make, but I am confident it is the right one, and I will… - Avishai Abrahami (@Avishai_ab) May 28, 2026

במכתב ששלח היום לעובדים ופרסם ברשתות, אברהמי הסביר את הסיבות למהלך הפיטורים הדרמטי והגדול בתולדות החברה. לדבריו, התחזקות השקל מול הדולר, בשעה שרוב הוצאות החברה הן בשקלים אך ההכנסות מבוססות בעיקר על דולר, יצרה "לחץ מבני" על פעילות החברה.

לצד זאת טען אברהמי כי ההתפתחות המהירה של תחום הבינה המלאכותית משנה מהיסוד את הדרך שבה חברות טכנולוגיה נבנות ומתנהלות, ולכן וויקס נדרשת להפוך ל"חברה מהירה, רזה ושטוחה יותר" כדי להישאר תחרותית בעידן החדש.

"אחת ההחלטות הקשות ביותר"

עוד כתב אברהמי לעובדים כי מדובר ב"אחת ההחלטות הקשות ביותר" שקיבל, משום שהיא כוללת פרידה מעובדים שליוו את החברה לאורך שנים, בהם כאלה שהוא מגדיר כחברים ואנשים שהוא "סומך עליהם ומעריך אותם".

אברהמי הודה לעובדים על "המאמץ, הכישרון, התשוקה והחברות", והדגיש כי מדובר במהלך כלל-חברתי שישפיע על כל הארגון, כחלק מהאופן שבו וויקס צריכה לפעול "מעכשיו והלאה".

לדבריו, מי שיושפע מהמהלך יקבל פנייה אישית, והחברה תנסה לנהל את התהליך "ברגישות, בכבוד ובאכפתיות", לצד חבילות פרישה מותאמות אישית.

התאמות לעידן ה-AI

בהמשך המכתב הרחיב אברהמי על השפעת הבינה המלאכותית על תעשיית הטכנולוגיה, וטען כי מדובר בשינוי הגדול ביותר באופן שבו חברות נבנות מאז שנות ה-70. לדבריו, השינוי אינו מסתכם באימוץ כלים חדשים, אלא ב"כתיבה מחדש" של האופן שבו חברות חושבות, מנהלות ופועלות. הוא ציין כי חברות שיאמצו את השינוי לא רק יבנו מהר יותר, אלא יוכלו ליצור מוצרים ודברים שבעבר כלל לא ניתן היה לדמיין.

אברהמי הוסיף כי וויקס כבר החלה לבצע התאמות לעידן החדש, בין היתר באמצעות יצירת תפקידים חדשים כמו Xengineer ו-Creators, שנבנו סביב מודלי עבודה מבוססי AI.

במקביל, לדבריו, החברה עוברת למבנה ארגוני עם פחות שכבות ניהול ופחות מרחק בין ההנהלה לעובדים. "פחות שכבות משמעותן קבלת החלטות מהירה יותר, אחריות ברורה יותר ופחות מרחק בין מי שקובע את הכיוון לבין מי שבונה את המוצר", כתב אברהמי, אך הבהיר כי המשמעות היא גם "מספר קטן יותר של עובדים".

לקראת סיום המכתב כתב אברהמי כי בעיניו מדובר במהלך הכרחי כדי לשמור על יכולת התחרות של וויקס בשנים הקרובות. "אנחנו בוחרים להתחרות", כתב לעובדים, והוסיף כי האחריות של החברה אינה רק כלפי העובדים אלא גם כלפי המשתמשים ובעלי המניות שלה. לדבריו, מיליוני עסקים מסתמכים על וויקס, ומאחורי כל בעל מניה עומדים גם חסכונות ופנסיות של אנשים פרטיים. "אם לא נעשה את השינוי הזה, ניכשל באחריות שלנו", כתב.