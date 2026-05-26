מנכ"ל וויקס מתנצל בפני העובדים בדרך לפיטורים הדרמטיים. זו הסיבה

יממה לאחר שנחשף בגלובס כי חברת וויקס (WIX) נערכת למהלך הפיטורים הגדול בתולדותיה, שבמסגרתו צפויים לעזוב בין 800 ל-1,000 עובדים, פנה מנכ"ל ומייסד החברה אבישי אברהמי לעובדים במכתב פנימי שבו ניסה להרגיע את הרוחות והתנצל על הדרך שבה נחשפו לדיווחים.

במכתב, שנשלח לכלל עובדי החברה בארץ ובעולם, התייחס אברהמי לראשונה באופן ישיר לפרסומים האחרונים. "אני יודע שהדבר התפשט מיד בין האתרים והצוותים שלנו ברחבי העולם, וזה טבעי שיש דאגה ושאלות", כתב. לדבריו, החברה אכן בוחנת שינויים אפשריים, אך טרם התקבלו החלטות סופיות. "לא אעמיד פנים שאנחנו לא בוחנים שינויים פוטנציאליים. כמו כל חברה במצב שלנו, אנחנו בוחנים בקפידה את המבנה שלנו, סדרי העדיפויות והעלויות שלנו".

עם זאת, עיקר המסר של אברהמי לא התמקד בעצם האפשרות לקיצוצים, אלא בדרך שבה הדברים נחשפו. הוא הביע צער על כך שהמידע הגיע תחילה לכלי התקשורת ולא לעובדי החברה עצמם. "אני באמת מצטער שהשיח הזה הגיע לעיתונות לפני שהייתה לנו הזדמנות לדבר איתכם ישירות", כתב. "זו לא הדרך שבה הייתי רוצה שתשמעו על כל דבר שעשוי להשפיע עליכם, על הקולגות שלכם או על הצוותים שלכם". בסוף המכתב ציין כי "ברגע שיתקבלו החלטות, נודיע לכם בצורה האחראית והמכובדת ביותר שנוכל".

מתמודדים עם שינוי עמוק בשוק

המכתב מגיע כאמור על רקע אחד הרגעים המאתגרים ביותר שעוברת וויקס בשנים האחרונות. החברה, שנחשבה במשך שנים לאחת מספינות הדגל של ההייטק הישראלי בתחום בניית האתרים, מתמודדת עם שינוי עמוק בשוק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית היוצרת. אם בעבר בניית אתר דרשה עבודה ידנית יחסית באמצעות פלטפורמות ייעודיות, כיום כלי AI מאפשרים ליצור אתרים, מוצרים ואפליקציות באמצעות פקודות טקסט פשוטות, במהירות גבוהה בהרבה. כחלק מהניסיון להתאים את עצמה למציאות החדשה השקיעה וויקס בשנה האחרונה משאבים משמעותיים בתחום הבינה המלאכותית ואף רכשה את חברת Base44 של היזם מאור שלמה, המפתחת כלי "וייב קודינג". המהלך סימן ניסיון להרחיב את פעילות החברה מעבר לעולם בניית האתרים המסורתי ולהעמיק את נוכחותה בשוק ה AI המתפתח.

לצד האתגרים הטכנולוגיים, החברה מתמודדת גם עם לחצים פיננסיים. בדוחות האחרונים הציגה וויקס הכנסות שצמחו בכ-14.3% לכ-541 מיליון דולר, אך הגידול בהוצאות והשקעות חדשות בתחום הבינה המלאכותית הוביל לפגיעה ברווחיות ולמעבר להפסד נקי. מניית החברה הגיבה בירידות לאחר פרסום התוצאות. חודשים ספורים לפני כן ביטלה וויקס את מודל העבודה ההיברידי ודרשה מהעובדים לחזור לעבודה מלאה מהמשרדים, מהלך שהוסבר אז כרצון להגביר מהירות ביצוע ויעילות ארגונית. כעת מסתמן כי אותו שינוי היה עשוי להיות חלק ממהלך רחב יותר של ארגון מחדש בחברה. בעוד שבשנים קודמות ביצעה וויקס סבבי פיטורים ממוקדים יחסית במערכי השירות והתמיכה, המהלך הנוכחי עשוי לסמן שינוי עמוק יותר. אם אכן ייצא לפועל בהיקפים שנחשפו, יהיה זה מהלך הפיטורים הגדול ביותר בתולדות החברה.