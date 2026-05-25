וויקס נערכת לפיטורי 800-1,000 עובדים

חברת וויקס (Wix) מתכננת לפטר בין 800 ל-1,000 עובדים, במהלך שנחשב לגדול ביותר בתולדותיה - כך נודע לגלובס. גל הפיטורים צפוי להשפיע על מצבת העובדים המקומית והגלובלית של החברה, המונה אלפי עובדים.

● ניתוח | "השמדת ערך": מה עומד מאחורי המהלך של וויקס

● וויקס הפכה תלויה בילד הפלא של ההייטק, וזה עולה לה ביוקר

● WSJ | המנכ"ל שמספר: כיצד אני מחליט אילו עובדים ניתן להחליף כבר עכשיו בבינה מלאכותית

ההחלטה הנוכחית מגיעה חודשים ספורים בלבד לאחר שוויקס ביטלה לחלוטין את מודל העבודה ההיברידי ודרשה מעובדיה בישראל ובמרכזים נוספים בעולם לחזור לעבודה מלאה מהמשרדים במשך חמישה ימים בשבוע. בזמנו הסבירה הנהלת החברה כי הצעד נדרש כדי להגביר את מהירות הפיתוח והתגובה של הארגון, וכעת מתברר כי החזרה למשרדים הייתה חלק מרה-ארגון נרחב יותר בשורותיה.

מאז הוקמה החברה בשנת 2006 על ידי אבישי אברהמי, נדב אברהמי וגיורא קפלן, היא ביססה את מעמדה כאחת מחברות ההייטק הישראליות המובילות בעולם, באמצעות פלטפורמה לפיתוח אתרים ללא צורך בידע בקוד.

בשנה האחרונה מתמודדת וויקס עם שינויים טכנולוגיים מואצים, ובראשם כניסת הבינה המלאכותית היוצרת, שמשנה את האופן שבו אתרים ומוצרים דיגיטליים נבנים. כחלק מהמאמץ להתאים את עצמה למציאות החדשה, ביצעה החברה בשנה שעברה את רכישת חברת ה"וייב קודינג" Base44 שהקים היזם מאור שלמה, המפתחת כלים המאפשרים יצירת אפליקציות ומוצרים באמצעות פקודות טקסט ושימוש בבינה מלאכותית. הרכישה נתפסה כאחד המהלכים המשמעותיים של וויקס בניסיון להרחיב את פעילותה מעבר לעולם בניית האתרים המסורתי ולהעמיק את נוכחותה בתחום ה־AI.

לחצים פיננסיים מצד השוק

לצד השינויים הטכנולוגיים, וויקס מתמודדת גם עם לחצים פיננסיים מצד השוק. בדוחות האחרונים שפרסמה הציגה החברה תוצאות שהיו נמוכות מציפיות האנליסטים, אף שהותירה את התחזית השנתית ללא שינוי. הכנסות וויקס ברבעון הראשון צמחו בכ־14.3% לכ־541 מיליון דולר, אולם הגידול בהוצאות השיווק וההשקעות שביצעה סביב מוצרי AI חדשים, ובהם Base44 ופלטפורמת הרמוני, הוביל למעבר להפסד נקי ולהיחלשות ברווחיות. לאחר פרסום הדוחות ירדה מניית וויקס בכ־5% במסחר המאוחר בוול סטריט.

בעברה, וויקס ביצעה סבבי פיטורים ממוקדים בשנים 2022 ו-2023 אשר התרכזו בעיקר במערכי השירות והתמיכה שלה בחו"ל, אולם גל הפיטורים הנוכחי רחב בהרבה ועלול לסמן שינוי כיוון משמעותי בפעילותה הגלובלית של החברה.

מטעם וויקס לא נמסרה תגובה.