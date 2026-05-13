Wix הציגה רבעון פושר אך משאירה את התחזית השנתית ללא שינוי

חברת האינטרנט Wix סיכמה את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות נמוכות ביחס לציפיות האנליסטים, אך משאירה את התחזית השנתית על כנה. במקביל, המנכ"ל אבישי אברהמי עדכן את המשקיעים על כך ש-Wix פיתחה LLM (מודל שפה גדול) משל עצמה, שתומך עכשיו בהרמוני, הפלטפורמה של החברה לבניית אתרי אינטרנט.

ברבעון הראשון, הכנסות החברה צמחו ב-14.3% לכ-541 מיליון דולר, נמוך בכ-2.9 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי Non-GAAP היה 68 סנט למניה, לעומת תחזיות האנליסטים ל-1.22 דולר. זאת, בהשפעת גידול בהוצאות השיווק של החברה בעקבות רכישת Base44 והפרסום בסופרבול.

ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) צמח ברבעון בכ-15% ליותר מ-1.9 מיליארד דולר. גידול חד בהוצאות התפעוליות בתחומי המו"פ, שיווק ומכירות הוביל לכך שלפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) נרשם הפסד תפעולי של 69.7 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 37.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, החברה עברה להפסד נקי של 57.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 33.8 מיליון דולר ברבעון המקביל.

על בסיס Non-GAAP, בנטרול עלויות התגמולים ההוניים לעובדים והתאמות אחרות, נרשם רווח נקי של 42.5 מיליון דולר, ירידה של 54.8%, וכאמור הרווח הנקי למניה הסתכם ב-68 סנט. התזרים החופשי ברבעון הגיע ל-75 מיליון דולר.

בחברה מציינים שלמרות פתיחה חלשה לשנה בעסקי השותפים שלה (Partners Business) היא בטוחה באסטרטגיה שלה הממוקדת ב-AI, ויוזמות מרכזיות כמו Base44 והרמוני המשיכו להציג ביצועים טובים. בהתאם, Wix משאירה ללא שינוי את התחזית ל-2026 וממשיכה לצפות לצמיחה בשיעור דו-ספרתי (mid-teens - כלומר סביב 15%) גם בהזמנות וגם בהכנסות. שיעור צמיחה דומה צפוי גם ברבעון השני.

אחרי סיום הרבעון, Wix השלימה מהלך גדול של רכישה עצמית של מניות. החברה ביצעה מכרז שבו נקבע מחיר של 92 דולר למניה (לעומת כ-76 דולר כעת), ובעלי מניות מכרו לה בחזרה קרוב ל-30% מהון המניות שלה, בתמורה לכ-1.6 מיליארד דולר. Wix מעדכנת שבעקבות המהלך, מספר המניות שלה ירד לכ-49 מיליון בדילול מלא, והיקף החוב נטו שלה מגיע ל-1.63 מיליארד דולר.

הזדמנויות וקהלים חדשים

המנכ"ל אבישי אברהמי מסר: "ככל שהחדשנות בתחום בניית אתרים ואפליקציות הואצה ברבעונים האחרונים, האמונה שלי בערך ובמיצוב השוק של Wix לטווח הארוך נותרת חזקה. לאחרונה בנינו LLM משלנו, שתומך בהרמוני ומאפשר לנו להתאים באופן רציף את הפלטפורמה שלנו תוך שימוש בדאטה שלנו ופידבק ממשתמשים בקנה מידה גדול. אנחנו מאמינים שהמודל הזה יוצר לנו יתרון תחרותי משמעותי".

אברהמי הוסיף של-Wix יש שליטה גדולה יותר על העלויות עם מעט מאוד תלות, אם בכלל, במודלי LLM של צדדים שלישיים.

סמנכ"ל הכספים ליאור שמש הוסיף שההשקעות שהחברה מבצעת כיום הן בעלות השפעה גדולה ופותחות ל-Wix הזדמנויות וקהלים חדשים, ומאפשרות החזר על ההשקעה (TROI) גם עם הוצאות שיווק גדולות יותר, כשהמוניטיזציה עולה בהתמדה.