איך הישראלים חשופים לבורסה הטובה בעולם?

בזמן שהמשקיעים במערב נושאים עיניים לוול סטריט, מתחת לרדאר של רבים התחולל בשנתיים האחרונות מהפך בשוקי המזרח. רק בשנה האחרונה רשם מדד קוספי הדרום קוריאני זינוק פנומנלי של 195%. אומנם היחלשות המטבע המקומי (וון) מול הדולר בשיעור של כ-6.5% גרעה מעט מהרווחים, אך התשואה האפקטיבית (178%) נותרה גבוהה משמעותית מכל מדד ייחוס עולמי.

● הבורסה טסה כל כך חזק, שבדרום קוריאה מדברים על "דיבידנד לכל אזרח"

● תשואה של 4,000% בשנה: גם אנחנו שפשפנו עיניים מול הטרנד החדש

בכך, שווי שוק המניות של קוריאה הדרומית טיפס לרמת שיא של 3.85 טריליון דולר, מה שהופך אותו לשוק השביעי בגודלו בעולם.

מה עומד מאחורי הראלי? התשובה קצרה: שבבים ובינה מלאכותית (AI). לצד טייוואן וענקית ייצור השבבים TSMC, גם מדד המניות של קוריאה הדרומית נראה יותר כמו זה של ארה"ב - הייטק, הייטק ושוב הייטק. מגזר הטכנולוגיה מהווה 52% ממנו.

מניית ספינת הדגל המקומית, סמסונג, השלימה זינוק של 370% בשנה האחרונה, והצטרפה למועדון החברות עם שווי של יותר מטריליון דולר. לצידה, ענקית מקומית נוספת בתחום השבבים, SK Hynix, כבר נסחרת בשווי של 883 מיליארד דולר, אחרי שזינקה ב-800% בשנה האחרונה.

אלא שהצלחה זו חושפת את נקודת התורפה המרכזית של השוק: ריכוזיות קיצונית. שתי המניות הללו מהוות כ-55% מכל שווי שוק המניות הקוריאני. עבור המשקיע, מדובר בסיכון מובנה, כל תנודה בביקוש העולמי לשבבים או סביב ה-AI עלולה לפגוע במניות הללו ולהפיל את המדד.

איפה הכסף הישראלי?

למרות הנתונים המרשימים, נראה שהמשקיעים המוסדיים בישראל נותרו מאחור. על פי נתוני מערכת סמארטבול, המנתחת את החזקות הגופים המוסדיים, כמעט ואין החזקות ישירות של קרנות ישראליות במניות דרום קוריאניות.

עם זאת, נראה שרוב החוסכים בישראל חשופים לשוק הזה בדרך עקיפה. קרנות הפנסיה והשתלמות משקיעות חלק מהכסף גם במדדי אסיה.

משקיע שמעוניין בחשיפה ישירה וממוקדת יותר לקוריאה הדרומית יכול לעשות זאת דרך קרנות סל, כמו קסם KOSPI 200 ETF המקומית, או באמצעות קרן הסל הזרה iShares MSCI South Korea (EWY). הישראלית גובה דמי ניהול של 0.6% והזרה, של בלקרוק, 0.45%.