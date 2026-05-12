רוב האנשים מחוץ לקוריאה הדרומית מעולם לא שמעו על קים יונג-בום. הוא לא מנכ"ל של חברת ענק, לא כוכב רשת ולא פוליטיקאי שמופיע על שערי עיתונים. הוא ראש מחלקת המדיניות הנשיאותית במדינה - תפקיד טכנוקרטי, שקט, שרוב האנשים לא יכולים להסביר בדיוק מה הוא כולל.

אבל ביום שלישי, פוסט אחד שלו בפייסבוק, שבו כתב שהמדינה צריכה לחלק לאזרחיה "דיבידנד" מרווחי הבינה המלאכותית, הספיק כדי להפיל את אחד השווקים הלוהטים בעולם בתוך שעות. מדד קוספי (KOSPI) צנח ביותר מ־5% בעקבות ההודעה. הוא אומנם עלה חזרה מאז, אך התנודתיות החדה הזכירה למשקיעים כמה בקלות יכול השוק לאבד את עשתונותיו.

המהלך הוא חלק מהשקפה חדשה של קוריאה הדרומית, שלפיה הרווחים מתחום הבינה המלאכותית נובעים מעשרות שנים של השקעות בתשתיות תעשייתיות בהובלת המדינה.

חשש מאיתות לגביית מס

הסיבה לפאניקה של המשקיעים נעוצה בכך שהם קראו את הפוסט כאיתות למס רווחי עתק על חברות הטכנולוגיה. ההיגיון פשוט: מס כזה היה מקטין בבת אחת את הרווחים שעליהם מבוסס שווי המניות. הפחד היה מובן, שכן סמסונג ואס. קיי. הייניקס (SK Hynix) מהוות יחד כ־40% ממדד הקוספי - ומניותיהן יותר מהכפילו את ערכן מתחילת השנה. כל איום על רווחיהן אינו אירוע שולי, אלא מכה ישירה בלב השוק כולו.

סמסונג עשויה להפוך בשנים הקרובות לחברת הטק הרווחית השנייה בעולם, לאחר אנבידיה. לפני שבועיים, ענקית הטכנולוגיה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון, המציגות הכנסות של 133.9 טריליון וון קוריאני (כ־90 מיליארד דולר) - נתון הגבוה מתחזיות האנליסטים, שעמדו על 132.7 טריליון וון. נוסף על כך, החברה רשמה הכנסות של כ־90 מיליארד דולר, ועקפה את תחזיות.

"העשירים הם שייהנו"

בעקבות הסערה, ראש מחלקת המדיניות הנשיאותית, קים יונג־בום, ניסה להסביר את דבריו. "רווחי עודף בעידן הבינה המלאכותית הם, מטבעם, מרוכזים", הוא כתב בפייסבוק. "חברות טכנולוגיה, מהנדסים בכירים ובעלי נכסים ייהנו מעיקר הפירות, בעוד שהמעמד הבינוני ייהנה מהם רק בעקיפין".

המשפט הזה לא הגיע בחלל ריק, אלא מאחוריו עומד מתח חברתי שהולך וגדל בקוריאה הדרומית. בחודש שעבר, עשרות אלפי מפגינים, בהובלת ועד העובדים של סמסונג, התכנסו מחוץ למתחם השבבים הראשי של החברה, ודרשו נתח גדול יותר מהרווחים.

הוועד דורש 15% מהרווח התפעולי לעובדי חטיבת השבבים, ומאיים בשביתה של 18 יום החל מ־21 במאי - צעד שעלול לשבש את פעילות יצרנית השבבים הגדולה בעולם בדיוק בשיא הביקוש. כנקודת לחץ, העובדים מצביעים על אס. קיי. הייניקס כחברה שהסכימה כבר להקצות 10% מרווחיה השנתיים לבונוסים לעובדים.

קים משמש יועץ בכיר של הנשיא לי ג'ה־מיונג, שבנה את מדיניותו סביב צמיחה "כוללת", עם דגש על הגדלת הכנסות משקי הבית, פיתוח אזורי ותמיכה בעסקים קטנים. ברקע זה, הרעיון של "דיבידנד לאזרח" נשמע כהמשך טבעי לקו הפוליטי של הממשל, אך הביצוע נותר בשלב זה עמום לחלוטין.

עושר עצום אצל מעטים

בעולם הרחב, השיח הקוריאני אינו יוצא דופן. כלכלנים ופוליטיקאים ברחבי העולם מתמודדים עם אותה שאלה: מי אמור ליהנות מהמהפכה הטכנולוגית? בינה מלאכותית מייצרת עושר עצום, אך מרכזת אותו בידיים מעטות. כלכלנים שהגיבו לדברי קים ציינו שהמהלך מבטא תפיסה גוברת שלפיה ה־AI אינה עוד טרנד טכנולוגי אלא תשתית לאומית, שרווחיה צריכים לשמש נושא לדיון ציבורי.

"זו דוגמה נוספת לצורה שבה פוליטיקאים מפנים את תשומת הלב לאופן שבו הופעתה של בינה מלאכותית עלולה להרחיב את הפער בין בעלי הון לכאלו שאין להם", נכתב בבלומברג בתגובה לסערה בקוריאה הדרומית. "הדאגה הזו עלתה לקוריאה הדרומית בקריאות פומביות למנהיגי התעשייה לחלוק יותר משלל פריחת תשתית הבינה המלאכותית העולמית".

עליות של מאות אחוזים

מדד קוספי עלה בשנה האחרונה בכ-178%. מניות סמסונג ואס. קיי. הייניקס זינקו בהתאמה, וגררו את השוק כולו כלפי מעלה, על גבי גל הביקוש לשבבי בינה מלאכותית.

עם פרוץ המלחמה באיראן הוא חטף מכה: קוספי צנח ב־18% בשני ימי מסחר בלבד - הירידה החדה ביותר שנרשמה בבורסת סיאול מאז המשבר הפיננסי של 2008. הסיבה, על פי מומחים, היא "העלייה במחירי הנפט, שהעלתה את החשש משובה של האינפלציה, שאם יתממש יעכב גם את הפחתות הריבית בארה"ב ומכאן גם בשאר העולם. תהליך כזה יכול להביא בהמשך להאטה גלובלית, וקוריאה הדרומית, שמושפעת מאוד גם ממחירי השבבים וגם מסביבת הריבית, עלולה להיות מושפעת מאוד לרעה".

קוספי אמנם ספג מכה, אך ההתאוששות הייתה מהירה. המדד לא רק מחק את הירידות אלא המשיך לטפס לשיאים חדשים.