איחוד האמירויות מנסה לשדר עסקים כרגיל על אף המתקפות האיראניות נגדה, והודיעה לאחרונה על תוכנית ממשלתית, ראשונה מסוגה בעולם, להטמעת בינה מלאכותית ב־50% מהשירותים הציבוריים. זאת כחלק משאיפתו של המנהיג מוחמד בן זאיד להציב את הבינה המלאכותית כשותפה אוטונומית בכלל התהליכים הממשלתיים.

סגן נשיא וראש ממשלת איחוד האמירויות ומנהיג דובאי, מוחמד אל־מכתום, הסביר כי הבינה המלאכותית הפסיקה להיות כלי, אלא היא מנתחת, מחליטה, מבצעת ומשפרת: "AI היא שותפה משמעותית לשיפור השירותים, האצת החלטות, והגברת יעילות". התוכנית האמירותית מבוססת על "בינה מלאכותית סוכנתית" (Agentic AI). בניגוד לסוכן בינה מלאכותית (AI Agent) שתוכנן לפעולה ספציפית, מדובר במערכת שלמה שנועדה לקבוע החלטות ופעולות מערכתיות.

המערכת החדשה מיועדת לנטר התפתחויות, לנתח נתונים, ולהמליץ על פעולות ללא מעורבות אנושית. להערכת בכירי אבו דאבי, המעבר ישפר את מהירות השירותים, יקצץ עלויות, ויאפשר הערכה בזמן אמת של השירותים הפדרליים. האמירותים אינם מעוניינים לאפס את כוח האדם האנושי. לתפיסתם, הטמעה משמעותית כזו של בינה מלאכותית, תאפשר לפקידים להתמקד בהכתבת מדיניות ובתכנון.

ההטמעה תימשך שנתיים

ההטמעה של המהלך האסטרטגי תתבצע בשלבים, ובהובלת כוח משימה ייעודי, שיבחן את התהליך. האמירותים שואפים כי זהו יהיה רק צעד אחד מבין רבים בשני עשורים מיועדים של טרנספורמציה דיגיטלית. על החשיבות שמייחס מוחמד בן זאיד ליוזמת הבינה המלאכותית ניתן ללמוד ממי שהוא בחר להציב בתפקיד מוביל היוזמה: אחיו, וסגנו, מנסור בן זאיד.

ד"ר יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומר כי אין דוגמאות רבות בעולם למנהיגות שאפתנית כל־כך כמו באיחוד האמירויות. "ההנהגה שלהם שאפתנית מאוד. הבחירה במנסור מראה עד כמה הנושא חשוב למוחמד בן זאיד, ולכן מקבל קדימות ודחיפות".

את תפקיד ראש צוות המשימה לשירותים הציבוריים יתפוס השר לענייני קבינט, מוחמד אל־גרגאווי. צוותו יקבע אילו משרדים ומוסדות פדרליים יפעילו את המערכות ובאיזה סדר, עד שכולם ישלימו את התהליך בתוך שנתיים. אל־גרגאווי כבר שלח מסר למשרדים, כי הם "ייבחנו בשנתיים הקרובות על בסיס יכולתם לעמוד בקצב השינוי".

השאיפה של אבו דאבי להאיץ תהליכים, נובעת ממשך הזמן שבו האמירותים פעילים בזירת ה־AI. ב־2015 כלל מערכות התשלום והזיהוי המקומיים עברו לערוצים דיגיטליים במסגרת פלטפורמת UAE Pass, שכוללת יותר מ־13 מיליון משתמשים. לאחר מכן, איחוד האמירויות הייתה למדינה הראשונה שמינתה שר לענייני בינה מלאכותית ב־2017, וכן זו שהשיקה אסטרטגיה כוללת לתחום ה־AI עד לשנת 2031.

בתווך, בשנת 2019 הוקמה אוניברסיטת מוחמד בן זאיד לבינה מלאכותית (MBZUAI). אנשיה הציגו בספטמבר את K2, מודל בינה מלאכותית שבאמצעותו שואפים האמירותים להציב תחרות ל־OpenAI האמריקאית. הקטור יו, מנהל המכון למודלים בסיסיים של האוניברסיטה, הסביר לרשת CNBC, כי "מה שמיוחד במודל שלנו הוא שאנחנו מתייחסים אליו יותר כמערכת מאשר כמודל".

ואסודה חאנדרפרקאר, מומחית AI שנמצאת באיחוד האמירויות, אמרה לעיתון "חאליג' טיימס" המקומי שהשינוי החדש מעביר את הממשל מתהליכים מקוטעים לתהליכים מחוברים. "אם בונים וילה, מתמודדים עם הנחיות יזמים, אישורי עירייה, חברות נותנות שירות ויועצים מרובים. במערכת מבוססת AI, חלק הארי מכל אלה מטופל ברקע. ניתן לדעת מבעוד מועד שהעיצוב תואם את התקנות, כמה זמן ייקח לאישורים, והיכן עלולים להתרחש עיכובים".

מוחמד בן זאיד, נשיא איחוד האמירויות / צילום: Reuters, Abd Rabbo Ammar

מושכת השקעות זרות

בחודש שעבר פרסמה אוניברסיטת סטנפורד דוח, שלפיו איחוד האמירויות היא אחת המדינות המובילות בעולם בהטמעת AI ובמשיכת כישרונות בתחום. לצד זאת, חברת הייעוץ KPMG מצאה שהאופטימיות לגבי AI באיחוד האמירויות גבוהה משמעותית מהממוצע העולמי. זה מושפע, בין השאר, מהחלטת המנהיג בן זאיד להציב את הבינה המלאכותית כמקצוע בכל כיתות החינוך הממלכתי.

אסטרטגיית הבינה המלאכותית האמירותית כוללת גם משיכת השקעות זרות. בימים אלה מוקם באבו דאבי קמפוס AI שיכלול תשתיות לדאטה סנטרים לבינה מלאכותית בהספק 5 גיגה־וואט. בדרך זו מקווים באבו דאבי כי יוכלו לשדרג אף יותר את התשתיות המקומיות בתחום, שבמילא נהנה מתקציבים ממשלתיים נאים מאוד.

בנובמבר אשתקד חשף שר המדינה לנושאי בינה מלאכותית, עומאר סולטן אל-עולמה, שמתחילת 2024 הממשל הזרים לענף סכום אדיר של 148 מיליארד דולר. כ־49 מיליארד דולר מתוכם הופנו דווקא לפרויקטים מחוץ למדינה, בגין הרצון למצב את איחוד האמירויות כשחקנית בינלאומית מובילה ב־AI, בטח בהשוואה לשכנות קטאר וערב הסעודית. זה מצליח לא רע שהרי מיקרוסופט, לדוגמה, התחייבה להשקיע באמירויות בין השנים 2030-2023 יותר מ־15 מיליארד דולר. לצורך ההשוואה, זה יותר מההשקעות בגרמניה ובצרפת גם יחד.

"האמירותים חלוצים בתחום הבינה המלאכותית ואחרים ברמה העולמית והיריבה האזורית העיקרית, ערב הסעודית, מפגרת בחלק מהענפים ביותר מעשור אחריהם", מסכם ד"ר גוז'נסקי. "יש נדבך שבו הם רוצים להציע לאזרחיהם את השירות המתקדם בעולם, אך גם התחרות מול כל העולם עושה את שלה. המלחמה האזורית קצת סדקה את דימוי ההצלחה שלהם. לכן, כעת הם מבצעים פעולות במטרה להציג 'עסקים כרגיל', וכי הם לא עוצרים בגלל המלחמה. זה מהלך עסקי, מתוך רצון להיות בקדמת הטכנולוגיה".