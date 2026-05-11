פסגת שי־טראמפ בבייג'ינג: העסקאות, המתחים והצל האיראני

ימים ספורים לפני המראתו לבייג'ינג, דונלד טראמפ כבר התנבא ברשתות: שי ג'ינפינג "ייתן לי חיבוק גדול ושמן כשאגיע". אלא שהשבוע, כשהנשיא האמריקאי ינחת בסין, החיבוק הזה עלול להרגיש מעט לחוץ.

הפיל שבחדר הוא המשולש בייג'ינג-וושינגטון-טהרן. הקשרים הכלכליים העמוקים של סין עם איראן, לצד מלחמת המכסים המתישה שגורר טראמפ עוד מכהונתו הראשונה, מאיימים להעיב על האווירה.

במהלך הביקור בן שלושת הימים, המארחים צפויים לשלוף את כללי הטקס, אך קשה להאמין שהפאר ישחזר את השיא של 2017. אז, בייג'ינג הגדירה את המאורע כ"ביקור מדיני פלוס": שטיחים אדומים, להקות צבאיות וילדים מנופפים בדגלים. שי ערך לטראמפ סיור ב"עיר האסורה", ששיאו בארוחת ערב פרטית במתחם - מחווה השמורה היסטורית לקיסרים, שטראמפ היה המנהיג הזר הראשון לזכות בה מאז 1949.

כעת, כשנשיא המעצמה החזקה בתבל מתכונן למפגש אצל היריבה הגדולה ביותר של ארצו - האווירה לא אותו הדבר.

חיוכים ומתחים בוערים

שני האנשים השולטים יחד ביותר מ־40% מהכלכלה הגלובלית יחליפו ביניהם מחמאות, אך מאחורי החיוכים מסתתר מתח. הדרך לפסגת שי־טראמפ נסללה באוקטובר האחרון, עם הסכמה על הפסקת אש זמנית במלחמת הסחר שהצית טראמפ אשתקד. בשיא, המכסים זינקו ל־145% - אמברגו דה־פקטו על הייצוא הסיני שאיים לשתק את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, דווקא בעיצומו של מאבק להתאוששות מבעיות מבניות ואתגרים דמוגרפיים שחנקו את הצמיחה.

סין לא נותרה חייבת והשיבה מלחמה דרך הגבלת ייצוא של מינרלים נדירים - רכיב קריטי בשרשראות האספקה הגלובליות ובטכנולוגיה הצבאית של ארה"ב. חלק מהמפעלים האמריקאיים אכן חוו פגיעה משמעותית.

במבט אל בחירות האמצע בנובמבר, טראמפ זקוק ל"ניצחונות" מוחשיים להציג לבוחרים. כדי להמחיש את העוצמה הכלכלית מאחוריו, הוא הזמין למשלחת מנכ"לי ענק מחברות כמו אנבידיה, אפל ואקסון. קלי אורטברג (בואינג) וג'יין פרייזר (סיטיגרופ) כבר אישרו את השתתפותם.

סין מעוניינת להאריך את הפסקת האש, לשמר את הגישה לטכנולוגיה אמריקאית ולבלום את מגבלות הייצוא המחמירות מוושינגטון. הקלף ששי עשוי לשלוף בתמורה הוא הבטחה להשקעות בכלכלה האמריקאית, במודל דומה להסכמים שחתם טראמפ עם יפן ודרום קוריאה.

בואינג תמורת שקט

במרכז הביקור עומדת עסקת ענק: בייג'ינג דנה ברכישת 500 מטוסי בואינג 737 מקס לצד עשרות מטוסים. זוהי ההזמנה הסינית הגדולה הראשונה מאז 2017 - "ניצחון" לטראמפ. על השולחן נמצאים גם "הסכמי סויה", במסגרתם לוחצת וושינגטון על התחייבות לרכישת 25 מיליון טון פולי סויה בשנה, לצד הגדלת רכישות אנרגיה, בקר ופחם. בתמורה להפסקת אש מסחרית, סין עשויה לשלוף קלף: הסדר ארוך טווח שיבטיח לארה"ב גישה למינרלים ומגנטים נדירים - כל עוד לא ישמשו למטרה צבאית.

אלא שהמלחמה באיראן טרפה את הקלפים. סגירת מצר הורמוז מאיימת על הכלכלה הסינית. בעוד טראמפ מזגזג בין הצהרות על סיום המלחמה לאיומי השמדה, לפי הדיווחים לסין תפקיד מרכזי בדחיפת איראן להיענות להפסקת אש. שר האוצר סקוט בסנט קרא לסין "להגביר מאמצים דיפלומטיים", בעוד נציג הסחר ג'יימסון גריר הבהיר: טראמפ לא יעבור בשתיקה על המשך רכישות האנרגיה הסיניות מאיראן. כקונה הגדולה ביותר של נפט איראני (90% מהנפט האיראני מגיע לסין), לסין אכן יש השפעה מסוימת על טהראן.

מעל הכל מרחפת סוגיית טייוואן. בעוד בייג'ינג מאיימת בהשתלטות (גם בכוח), טראמפ מפגין קו רך בהשוואה לנשיאים קודמים: הוא תיאר את האי "יריבה כלכלית" בתחום השבבים ולאו דווקא בת ברית דמוקרטית. לפי דיווחים, לקראת הפסגה עוכבה חבילת נשק אמריקאית לטייוואן בשווי 11 מיליארד דולר - איתות ברור.

"לא בעמדת נחיתות"

ד"ר אורי סלע, חוקר בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר ב־INSS, מסייג את יחסי הכוחות: "סין אמנם זקוקה לארה"ב כשותף סחר משמעותי, אך היא לא מגיעה מעמדת נחיתות קטגורית". לדבריו, סחר החוץ הסיני מגוון ומרכז הכובד שלו עבר לדרום־מזרח אסיה ולאירופה. בנוסף, "גם לסין יש מנופים על ארה"ב, בעיקר כל מה שקשור למינרלים נדירים". סלע מציין כי בעשור האחרון סין למדה לעקוף את המכסים, למשל "על ידי ייצוא לארה"ב דרך מדינה שלישית".

כמה השפעה יש לסינים על איראן והאם האמריקאים ילחצו עליהם לדחוף להפסקת אש?

"השפעת סין על איראן מוגבלת. למרות התלות הכלכלית, טהראן הוכיחה שאינה מקבלת תכתיבים ממדינות. בייג'ינג נמנעת מלהשפיע על איראן דרך כפייה כדי לא להסתכן בסירוב איראני וגם משום שזה לא משרת את מטרותיה הרחבות מול איראן בהקשר האזורי והאמריקאי. עם זאת, סין בהחלט מוכנה להיות חלק ממנגנון להבאת סיום למלחמה - מה שעשוי להעניק לאיראן 'סולם לרדת מהעץ' ולאפשר הסכמות איראניות משמעותיות יותר. מובן מאליו שאם ארה"ב תבקש מסין מעורבות חיובית שכזו, סין תצפה לתמורות - מהקלות טכנולוגיות ועד ויתורים גיאו־פוליטיים בטייוואן".

מה סין תבקש בקשר לטאיוואן?

"סין תהיה מרוצה מכל הכרזה של טראמפ שמשמעה הפחתת תמיכה אמריקאית בטייוואן. ההצהרות יכולות לנוע על ספקטרום רחב - מהדברים הלכאורה מובנים מאליהם - שארה"ב דבקה במדיניות סין האחת; דרך אמירות קונקרטיות על הפחתת ייצוא נשק לטייוואן; ועד להצהרות מפורשות על רצון אמריקאי באיחוד סין וטייוואן, שזה הגביע הקדוש בראייה הסינית. מה טראמפ יעשה בפועל? רק לו פתרונים".

קאריס וויטי, מנכ"לית ומייסדת קבוצת סיגנל העוסקת ביחסי ישראל־סין, מסבירה כי למרות הביטחון העצמי שסין משדרת, המציאות מורכבת יותר. "פרשנים סינים מציגים את ארה"ב כמדינה שנחלשה בעקבות כישלון המכסים, אך בפועל בייג'ינג זקוקה לפגישה הזו יותר מכפי שהיא מודה", היא אומרת. לדבריה, העובדה שסין בחרה לא לבטל את המפגש למרות הביקורת על המלחמה באיראן, והדגש על רצף המפגשים הצפוי השנה, מעידים על כך.

בנוגע לטייוואן, וויטי מציינת כי "חוסר הצפיות של טראמפ והעדפתו לפעולה על פני ניסוחים דיפלומטיים מדאיגה רבים". עם זאת, היא מזהה הזדמנות בהצעה האמריקנית להקמת מועצות סחר והשקעות: "זה עשוי להתקבל בברכה בבייג'ינג, משום שזה משקף הכרה במעמד של שוויון מול ארה"ב".