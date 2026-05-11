הנתון המטריד מימי בועת הדוט.קום חזר לשווקים

וול סטריט שברה בתקופה האחרונה שיאים באופן עקבי, ועתה מתנוססת מעל השוק נורת אזהרה נדירה שמזכירה ימים רעים. לא פלא. אף שוק שורי לא נמשך לנצח, ואולי עכשיו זה זמן טוב להסתכל על הדברים ממעוף הציפור.

אחד המדדים החביבים ביותר על כמה מהמשקיעים הנחשבים בעולם, כולל וורן באפט, הוא מכפיל הרווח "קייפ" (CAPE), אותו פיתח חתן פרס נובל לכלכלה פרופ' רוברט שילר.

Cyclically Adjusted Price to Earnings או בקיצור CAPE, הוא היחס בין השווי הנוכחי של חברה או מדד לרווח השנתי הממוצע שלהם בעשר השנים האחרונות, מותאם לאינפלציה. השימוש המוכר ביותר שלו הוא על מדד S&P 500, כלומר סך שווי החברות ביחס לממוצע סך הכנסותיהן. גרסה זו של CAPE נחשבת אחד הכלים המדויקים לחיזוי מגמת שוק המניות בארה"ב זה כמעט 150 שנה.

בממוצע עומד המדד על כ-17 נקודות. פעמיים בהיסטוריה, כך מציינים באתר ההשקעות "מונטי פול", היחס הזה זינק בצורה חדה: בסוף שנות ה־20 הוא הגיע לכ־30, רגע לפני שהכלכלה האמריקאית הידרדרה אל השפל הגדול. הפעם השנייה הייתה בתחילת שנות ה־2000, בשיא בועת הדוט-קום נסק המדד ל-44.2, שיא. עתה עומד המדד על 41, ובעצם זו הפעם השנייה בלבד שחצה את רף ה-40.

נורת אזהרה, לא מתזמן נפילות

נזכיר רק שמדד שילר הוכיח שהוא יודע לזהות שוק יקר, אבל הרבה פחות מצטיין בלתזמן את הנפילה עצמה. עוד בסוף שנות ה־90 הוא כבר התריע על תמחור קיצוני, בזמן שמדדי המניות המשיכו לטפס בעוצמה והגיעו לשיא רק ב־2000. המשמעות למשקיעים ברורה: המדד יכול להדליק נורת אזהרה, אבל הפער בין האזהרה לתיקון עשוי להיות ארוך, ולכן הוא כלי להבנת סיכון, לא לתזמון מדויק של יציאה מהשוק.

אנליסטים בוול סטריט מזכירים שבפעם האחרונה שהנתון הזה היה כל כך גבוה (שנת 2000), השוק נכנס ל"עשור אבוד" - עשר שנים שבהן התשואה השנתית הממוצעת הייתה שלילית (-0.9%).