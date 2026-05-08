תשכחו מה-TACO - לסוחרים בוול סטריט כבר יש ראשי תיבות חדשים: NACHO.

הקיצור "Not A Chance Hormuz Opens" ("אין סיכוי שמצר הורמוז ייפתח") הפך לשגור בחדרי המסחר ומשקף ספקנות גוברת לכך שההצהרות החוזרות של נשיא ארה״ב על פתיחת נתיב השיט המרכזי יובילו לפתרון מהיר.

חאבייר וונג מ־eToro אמר ל-CNBC, שהשוק מאבד תקווה לפתרון למשבר, "כל כותרת על הפסקת אש הובילה לירידות חדות במחירי הנפט, כאשר הסוחרים תימחרו שוב ושוב פתרון שלא הגיע". כעת, "NACHO" משקף הכרה בכך שמחירי נפט גבוהים אינם זעזוע זמני, אלא סביבת השוק הנוכחית.

גם בשטח המתיחות נמשכת: רק אתמול בלילה ארה״ב ואיראן החליפו אש במצרי הורמוז, כשכל צד מאשים את השני בפתיחת העימות. ההסלמה החדשה מערערת עוד יותר את הסכם הפסקת האש, שכבר היה תחת לחץ בשל טענות להפרות.

טראמפ, בשיחה עם ABC News, ניסה להרגיע וטען כי הפסקת האש עדיין בתוקף והגדיר את התקיפות כ"מכת אהבה". יום קודם לכן הוא הזהיר כי איראן תופצץ "בעוצמה גבוהה הרבה יותר" אם לא תסכים להסכם שלום.

השקעות NACHO

ה־"NACHO trade" משקף שינוי מובהק בפוזיציות בשווקים, מנפט וספנות ועד גידורי אינפלציה ושוק הריביות, כאשר יותר ויותר משקיעים מתחילים להתייחס לשיבושים במצר הורמוז כאל מרכיב קבוע, ולא כהלם גיאופוליטי זמני, כך לפי גורמים ותיקים בתעשייה.

ההשלכות יכולות לבוא לידי ביטוי בפוזיציות: סקטור האנרגיה יהנה ממחירי נפט גבוהים ומתמשכים, לצד התחזקות של תחומי השילוח והביטוח הימי שנהנים מעלייה בפרמיות הסיכון.

גם נכסי גידור אינפלציה כמו סחורות וזהב מקבלים רוח גבית, ובמידה מסוימת גם הבנקים נהנים מסביבת ריבית גבוהה יותר. מנגד, סקטורים רגישים לעלויות כמו תעופה, תעשייה וצריכה מחזורית נפגעים, בעוד שמניות צמיחה וטכנולוגיה נלחצות דרך ערוץ הריביות.

במובן הזה, המעבר מ־TACO ל־NACHO משקף שינוי עמוק יותר, משוק שמאמין בפתרון מהיר לשוק שמתחיל לתמחר מציאות מאקרו חדשה ומתמשכת.

למרות שמחיר הנפט ירד מהשיא של 126 לחבית בסוף אפריל, הוא עדיין גבוה ביותר מ־38% לעומת הרמות שקדמו להסלמה במזרח התיכון, במקביל, שוקי הספנות והביטוח ממשיכים לשדר חוסר שקט, גם כאשר צצות מדי פעם כותרות על הפסקת אש.

פרמיות הסיכון למעבר דרך הורמוז זינקו לשיא של כ־2.5% משווי כלי השיט לכל הפלגה במרץ, לעומת כ־0.1% בלבד לפני המלחמה. גם לאחר ירידה מסוימת, הפרמיות עדיין גבוהות בערך פי שמונה מהרמות שלפני המשבר, עדות לכך שמבטחי הסיכונים אינם מתמחרים פתרון קרוב.

התרחישים האפשריים

אנליסטים בסטייט סטריט מציינים כי ה־NACHO trade מתנהל לצד ה־TACO trade, הנרטיב הוותיק של "Trump Always Chickens Out" סביב מדיניות המכסים והעימותים של טראמפ.

הם אומרים שלמרות שמחירי האנרגיה הגבוהים, וול סטריט ממשיכה לטפס לשיאים, מה שמעיד ששני הנרטיבים חיים במקביל: סקפטיות לגבי פתרון מהיר ואופטימיות זהירה שהסכם עדיין אפשרי.

בסטייט סטריט אומרים שאם מחיר נפט 100 דולר יהפוך לנורמה בחודשים הקרובים, שוק הזהב עשוי להתקשות לשמור על מומנטום. לעומת זאת, ירידה חדה לכיוון 80 דולר בעקבות הסכם ופתיחת המצר עשויה דווקא להזניק את הזהב מעל 5,000 דולר ואף לכיוון 5,500 דולר לאונקיה.

למרות ששוקי המניות מפגינים עמידות מפתיעה, אנליסטים מציינים כי האופטימיות רחוקה מלהיות נחלת כולם. "בסך הכול, תגובות השוק לזעזוע האנרגטי נותרו יחסית מסודרות," אמר ל-CNBC ואסיליוס גקיונאקיס, כלכלן ואסטרטג בכיר באביבה אינווסטורס.

עם זאת, לדבריו, שוקי הריביות מתחילים לשקף חששות מזעזוע אנרגטי ממושך. "האות הברור ביותר הגיע משוקי האג"ח, שם החלק הקצר של העקום תומחר מחדש כלפי מעלה באופן חד, לצד השתטחות משמעותית של מרבית עקומי התשואות," אמר. עוד הוסיף כי סגירה ממושכת של המצר תגרום ל"זעזוע אינפלציוני מתמשך יותר", ובמקביל להגדיל את ההסתברות להאטה כלכלית עולמית.