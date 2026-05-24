אודות המדור "המשקיעים החדשים" מדי שבוע נראיין את המשקיעים החדשים בשוק ההון, ונתחקה אחר דפוסי ההשקעה והתובנות בצד הסיפור האישי. מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

מי אני | אביעד שוב, בן 28, מתגורר בכרם התימנים בת"א. מייסד ומנכ"ל חברת השקעות לצעירים.

מבנה התיק: 70% במדד עולמי (MSCI World) 5% בביטקוין, 13% מחולקים בין נאסד"ק ל־S&P 500. היתרה מוקצית למסחר במניות שונות, בהן Nvidia ואחרות.

אביעד שוב גדל במושב הדתי נחלים, בן למשפחה ממעמד הביניים, שהתרחק מהדת אך מכבד את המסורת. בצבא שירת כקצין ב־8200 והתחיל להתעניין בשוק ההון. מיד עם השחרור הקים את חברת "השקעות לצעירים" שמטרתה להנגיש את השוק לצעירים וצעירות.

● המשקיעים החדשים | עד גיל 30 אהיה מיליונרית": המשקיעה הצעירה שהחלה לנהל תיק כבר בתיכון

● המשקיעים החדשים | "רוב הזמן אני מתחרט שקניתי מניות בפחות כסף או שחיכיתי יותר מדי"

● המשקיעים החדשים | הצעיר שפיתח בוט שסוקר את כל המניות ואומר לו במה להשקיע

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בצבא. במהלך השירות חוויתי פער ביני לבין חברים שלי ב־8200, שהגיעו מבתים מאוד מבוססים כלכלית, והתחלתי לחשוב איך אני משנה את עתידי הכלכלי. בבית שלי לא היה חסר דבר, אבל שם היו הרבה חבר'ה מבתים מאוד עשירים, וראיתי את כל היתרונות שבכך: הבנתי שכסף ועושר והון אלה לא מילים גסות. זה משפר את איכות החיים.

"התחלתי לקרוא על זה, וללמוד איך כסף עובד ואיך עושים כסף. המשפט שממש תפס אותי מיד מההתחלה זו האמירה של וורן באפט כי 'אם לא תמצא דרך לעשות כסף בזמן שאתה ישן, תעבוד עד שתמות'. שאלתי את עצמי מי מצליח באמת לייצר כסף בזמן שהוא ישן? אנשי עסקים. הבנתי ששוק ההון מספק לי את ההזדמנות להיות בעלים של העסקים הכי מוצלחים בעולם, במעט מאמץ ובצורה פשוטה.

"אבל לפני שבע שנים זה לא דובר כל כך ולא היה מידע נגיש כדי ללמוד את הנושא. ניצלתי כל שנייה פנויה בצבא - כל הפסקה, בדרך לאוכל, לפני השינה - רק כדי ללמוד על שוק ההון והשקעות, בעברית ובאנגלית. קראתי כל בלוג אפשרי, עשיתי המון קורסים בארץ ובחו"ל וישבתי עם הרבה אנשי מקצוע. הבנתי שבאופן די פשוט כל אחד יכול לקחת אחריות על העתיד הכלכלי שלו ולהגיע לנכסים במיליונים, לא פחות מזה. אין פה קסמים, אבל זה משנה חיים. התחלתי להשקיע ב־2022".

למה החלטתי להעביר את הידע הלאה

"אחרי שלמדתי את התחום לבד הבנתי שבשום שלב אף אחד לא מלמד איך להשקיע ולשנות את העתיד שלנו - לא בתיכון, לא בצבא וגם לא באוניברסיטה. החלטתי שאני חייב להעביר את הידע הלאה. לקראת השחרור התחלתי להעביר הרצאות בהתנדבות לחבר'ה בצבא. הרגשתי שאת מה שגיליתי אני חייב להנגיש לאחרים, שהם לא יצטרכו לשבור את הראש וללמוד הכול בעצמם.

"השתחררתי ב־2023 ואחרי טיול קצר בהוואי פניתי להגשים את החזון שלי. במקום ללכת להייטק, אחרי שהייתי קצין שנים ב־8200, החלטתי להנגיש את עולם ההשקעות לצעירים וצעירות. ראיינתי מאות צעירים, ובדקתי מה הם צריכים ומה חסר בשוק. את כל ההרצאות שלי הייתי מעביר קודם לאחותי, שהייתה אז בת 12, כי אם היא הבינה - סימן שאני פועל נכון.

"לפני כשנתיים וחצי הקמתי את החברה שלי ־ 'השקעות לצעירים'. זה התחיל כ'שואו של איש אחד' אבל מאז גדלנו לקורס השקעות לצעירים שמעמיד אלפי בוגרות (67% נשים) ובוגרים, ואני מלווה בנוסף את הבוגרים של סיירת מטכ"ל, יחידת 8200 ודובדבן".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טוויטר. זו הפלטפורמה החברתית היחידה שמקדמת באופן ממשי רעיונות וידע, שמאפשרים ללמוד ולהחכים". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין, בעיקר בגלל שיש לו מספר מטבעות מוגבל. הוא אינפלציוני, שזה אולי היתרון הכי חשוב מול כסף הפיאט. להערכתי הסיכוי שהוא יאומץ בצורה רחבה בעולם, הוא הגבוה ביותר מבין כל שאר המטבעות". ת"א 35 או S&P

"מדד S&P 500. בסוף כל שיטת ההשקעה במדדים אומרת שבמקום לנסות להכות את השוק, צריך לקנות את כל השוק, או לפחות את רובו. ה־S&P שווה כ־60% משוק ההון העולמי, ואילו שוק ההון הישראלי מהווה 0.3% מהשוק העולמי". מדדים או מניות

"מדדים. כל מה שצריך לעשות זה כל חודש לשים את הכסף במדד מניות רחב, ולהניח לו לעבוד לטווח הארוך. כל אחד יכול להיות מיליונר, ודאי כשמחברים לזה את הרעיון המטורף של הריבית דריבית. "לא חייבים לשים את רוב הכסף ב־S&P, אני למשל יותר מתחבר למדד העולמי. קשה לנו לדמיין עולם שבו ארה"ב היא לא הכלכלה הכי חזקה שיש ושוק ההון הכי מוצלח, אבל אם מסתכלים היסטורית במאה השנים האחרונות, בכ־41 שנים מתוכן השווקים המפותחים מחוץ לארה"ב ניצחו את שוק ההון האמריקאי". חשבון בבנק או בבית השקעות

"חשבון מסחר עצמאי בבית השקעות".

איך אתה מתעדכן?

"כל היופי הוא שלא צריך להתעדכן. אפילו רצוי שלא. בטווח הקצר השוק מאוד תנודתי, הדולר עולה ויורד, אבל בטווח הארוך השוק תמיד עלה והדולר תמיד יתאזן. כך שמי שלא ישנה את ההשקעה וימשיך במסלול באופן יציב ועקבי, ירוויח הכי הרבה. לצד זה, אנחנו יודעים שמי שבורח בזמן משברים ־מפסיד.

"אני כן מתעדכן על הדברים הטכניים, אם יש קרן שהעלתה את דמי הניהול, או אם המדינה מודיעה שהיא רוצה לבטל את הפטור ממס בקרנות ההשתלמות. אבל ביחס לשוק עצמו אני מעדיף כמה שפחות להתעדכן, כי אני יודע שזה משחק נגדי. אסור להשקיע מתוך FOMO (פחד להחמיץ, אל"ו)".

לקח שלמדתי

"הלקח הכי גדול זה לגברים ־ אנחנו צריכים ללמוד להגיד לעצמנו 'אנחנו לא מספיק יודעים' במקום לקפוץ למים מהר מדי, כי נעשה לא מעט טעויות. הלקח לנשים הוא ששוק ההון לא כזה מורכב ומסובך כמו שחלקן חושבות. נשים משקיעות פחות מגברים, אבל מחקרים מראים שמי שמשקיעות עושות בממוצע רווח גבוה יותר מאשר גברים, כי הן פועלות בצורה אחראית ובוגרת. נשים צריכות להבין שזה לא תחום גברי, הוא של כולם.

"והלקח אולי הכי גדול הוא שזה נושא שמצד אחד כן צריך ללמוד, ולא סתם לעשות משהו כי 'דוד שלי אמר או שמעתי פודקאסט', אבל מצד שני זה לא מדע טילים. כל אחד יכול לעשות את זה, וההשקעה הכי טובה היא זו הכי פסיבית שלוקחת חמש דקות בחודש".

לעולם לא אשקיע ב...

"קופת גמל להשקעה - כמשקיע צעיר. בדגש על צעיר. הסיבה היא שדמי הניהול שם אסטרונומיים, ומגיעים למאות אלפי שקלים בטווח הארוך. זה לא שווה את שאר היתרונות שיש בהן. זה גורם להרבה מאוד צעירים להתחיל להשקיע בלי שיש להם ידע ובלי להבין מה שהם עושים, כי הם פשוט סומכים על קופת הגמל".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"לא. מתוך עקרון. אני ברווח מדהים בתיק ההשקעות, שכל משקיע היה מאחל לעצמו בטווח שנים כזה, אבל אני לא רוצה לומר את התוצאות של התיק, כי זה לא מעניין וגם מנוגד למסר שלי שהשקעות מודדים לטווח ארוך. בארבע שנים יכול להיות שתפסידו, אבל זה לא אומר כלום לגבי טיב ההשקעה שלכם; לא צריך להתעסק בכמה התיק שלי עשה ב־4 שנים".

בצבא רצית להגיע לביטחון כלכלי. לזה לפחות הגעת?

"הגעתי, בעיקר מהעסק שהקמתי ועוד לא מתיק ההשקעות, אבל התיק יעקוף את זה. לריבית דריבית לוקח 10־15 שנים עד שהיא מתחילה להתפוצץ. תיק ההשקעות כן נתן לי, הרבה לפני העסק, את השקט הנפשי כי אני יודע מה קורה עם הכסף שלי, ואני ישן בשקט בלילה כשאני יודע לאן העתיד הכלכלי שלי הולך".

המלצת מעקב

"לא לעקוב, להשקיע במדדים. תלמדו יותר על מדדים רחבים, וכשתבחרו את ההשקעה אל תעקבו אחריה. תעקבו ברשתות אחרי אנשים אחראיים שאתם סומכים עליהם, ונותנים ידע על עולם ההשקעות".