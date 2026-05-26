יממה לאחר חשיפת גלובס כי וויקס נערכת לפיטורי 800 עד 1,000 עובדים, הרוחות בחברה סוערות. לגלובס נודע, כך לפי מקורות, כי מנהלים התבקשו להיערך לצמצום הצוותים, זאת בעוד שפעילות Base44 נותרת מחוץ למהלך הפיטורים.

עוד נודע כי החשיפה המוקדמת של התוכנית בעיתונות שינתה את לוחות הזמנים המקוריים. כמו כן, נראה שלצד שאלות על עובדים ומחלקות, עולות כעת גם סוגיות חדשות סביב שטחי המשרדים והמבנה העתידי של החברה.

במשך כמעט שני עשורים וויקס הייתה אחת מחברות הטכנולוגיה המזוהות ביותר עם סיפור ההצלחה של ההייטק הישראלי. החברה שהקימו אבישי אברהמי, נדב אברהמי וגיורא קפלן בנתה לעצמה שם עולמי סביב רעיון פשוט אך שאפתני, להפוך את בניית האתרים ממשימה מורכבת למוצר שכל אדם יוכל להשתמש בו בלי לדעת קוד. במשך שנים המודל הזה עבד היטב. החברה צמחה בקצב גבוה, גייסה עובדים, הרחיבה את פעילותה בישראל ובעולם והפכה לאחת מחברות ההייטק הגדולות והמזוהות ביותר עם התעשייה המקומית.

אלא שבשנה האחרונה מצטברת תמונה מורכבת יותר. מצד אחד החברה ממשיכה לצמוח ולהשקיע במנועי פעילות חדשים, ומצד שני היא ניצבת מול שינוי עמוק בשוק שבו צמחה. כניסת הבינה המלאכותית אינה מוסיפה רק עוד כלי עבודה חדש, אלא משנה את הדרך שבה מוצרים דיגיטליים נבנים מלכתחילה. כעת, כאשר וויקס נערכת למהלך, השאלה אינה רק כמה עובדים יעזבו את החברה. מאחורי המספרים מסתתר ארגון שנמצא בתהליך רחב יותר של בחינה מחדש של סדרי עדיפויות, השקעות ומבנה הפעילות כולו.

המחלקה שנשארה בחוץ

כאמור, כך לפי מידע שהגיע לגלובס, תמונת המצב המסתמנת רחבה בהרבה מסבב פיטורים נקודתי או מהתייעלות שמתרכזת במחלקה מסוימת. לפי מקורות, מנהלים בחברה התבקשו להעביר שמות של עובדים בהיקף של כ־20% מהצוותים שעליהם הם אחראים. גורמים בחברה מדגישים כי אין מדובר בהכרח בשיעור הפיטורים הסופי בכל מחלקה, אך עצם הבקשה מספקת הצצה להיקף הבחינה שמבצעת החברה. במקביל, ובניגוד לסבבי פיטורים קודמים שבוצעו בוויקס בשנים האחרונות והתמקדו בעיקר במערכי שירות ותמיכה, הפעם מדובר במהלך שעשוי לגעת בחלקים רחבים בהרבה של הארגון.

החרגת Base44, שמונה כ-500 עובדים, משרטטת במידה רבה גם את השינוי שעוברת וויקס. בעוד שחלקים מסורתיים יותר בארגון נבחנים מחדש, התחומים הקשורים לבינה מלאכותית ולבניית מוצרים חדשים נשארים במרכז תשומת הלב.

מה טרף את הקלפים

הדרך שבה נחשפו הפיטורים שינתה ככל הנראה גם את הדרך שבה ייושם המהלך. לפי גורמים, בוויקס תכננו להתחיל בצעדי ההתייעלות באופן מדורג ואיטי יותר, אולם הפרסומים בתקשורת טרפו חלק מהקלפים. כך, גם מכתב ששלח מנכ"ל ומייסד החברה אבישי אברהמי לעובדים משקף את המציאות שנוצרה. במכתב שנשלח לכלל העובדים בעולם הוא לא הכחיש את עצם קיומם של שינויים אפשריים. בין היתר כתב כי "לא אעמיד פנים שאנחנו לא בוחנים שינויים פוטנציאליים. כמו כל חברה במצב שלנו, אנחנו בוחנים בקפידה את המבנה שלנו, סדרי העדיפויות והעלויות שלנו".

אולם החלק הבולט יותר במכתב לא עסק בשאלה האם יהיו פיטורים, אלא באופן שבו המידע נחשף. "אני באמת מצטער שהשיח הזה הגיע לעיתונות לפני שהייתה לנו הזדמנות לדבר איתכם ישירות", כתב לעובדים.

במקביל, חודשים ספורים בלבד לפני כן ביטלה וויקס את מודל העבודה ההיברידי והחזירה עובדים לעבודה מלאה מהמשרדים. אז הוצג המהלך כרצון להגביר מהירות עבודה ושיתוף פעולה בין צוותים. כעת יש מי שרואים בו חלק מתהליך רחב יותר של שינוי ארגוני.

שאלת הנדל"ן

לצד סימני השאלה בנוגע למבנה הארגוני ומצבת כוח האדם, מתעצם בשוק גם העיסוק סביב עתיד הנכסים הפיזיים של וויקס, ובראשם קמפוס הדגל העצום שהקימה באזור גלילות לצד שלוחותיה הנוספות בארץ ובעולם. מתחמים אלו, שתוכננו ונבנו בסטנדרטים בינלאומיים של ענקיות הטכנולוגיה מעמק הסיליקון, הכוללים חללי עבודה מתקדמים, מסעדות שף, בתי קפה ומתחמי רווחה וספורט, הוקמו מתוך הנחה שהחברה תמשיך בצמיחה מואצת ותזדקק לשטחים עבור אלפי עובדים חדשים. אולם, עם מהלך הפיטורים הצפוי החברה נאלצת לחשב מסלול מחדש ולבחון פתרונות להתאמת עלויות הנדל"ן למצבה הנוכחי.

בשוק מעריכים שכדי למנוע שטחים ריקים ולצמצם את עלויות התחזוקה, וויקס עשויה לפנות למהלכים של איחוד אתרים ובמיוחד להכנסת שוכרי משנה לקומות או לאגפים שלמים שאינם מאוישים. זו אסטרטגיה שכבר אומצה על ידי חברות טכנולוגיה רבות אחרות, שנדרשו להתאים את המערך הלוגיסטי שלהן לעידן שבו יעילות כלכלית וניהול נבון של נכסים פיזיים מקבלים קדימות על פני אותה התרחבות, לעיתים ראוותנית.

התגובות מבחוץ

במקביל החלו להופיע גם תגובות מצד בכירים בתעשייה. כך, היזם והמשקיע ליעד אגמון כתב ברשת X כי מדובר ב"אחת החברות החשובות והמשמעותיות בהייטק הישראלי" וציין את תרומתה ארוכת השנים לתעשייה המקומית. אגמון התייחס גם להשלכות הרחבות של מהלך כזה, וציין שהוא לא משפיע רק על המפוטרים, אלא גם על צוותים ומעגלים רחבים יותר סביבם. פיטורים של אלף איש בתקופה כזו הם מכה רצינית מאוד. משער שיותר ממחצית מהם יהיו בישראל. וגם זה בערך מאה מיליון שקל במיסים שמדינת ישראל לא תגבה בשנה הקרובה.

עם זאת, הוא סימן גם נקודת דאגה אחרת. לדבריו, אם בעבר עובדים שנפלטו מחברות גדולות היו נכנסים במהירות יחסית לחברות אחרות, כיום המציאות מורכבת יותר, בעיקר עבור עובדים בתחילת דרכם. אגמון התייחס לקושי הגובר של ג'וניורים להשתלב מחדש בשוק, בין היתר על רקע הירידה בגיוסים לתפקידי כניסה ועל רקע השינויים שיוצרת הבינה המלאכותית בעולם העבודה. כך, בעיני אגמון, מדובר באתגר רחב עבור ההייטק הישראלי כולו, משום שהדור הבא של התעשייה נבנה בדיוק באותן משרות התחלתיות.

לפחות בינתיים, נראה שבשוק ההון לא השתכנעו שהמהלך יזניק מחדש את החברה. לאחר חשיפת גלובס על הפיטורים הנרחבים, המניה דשדשה בפתיחת המסחר בוול סטריט. זאת, לאחר שאיבדה כמחצית משוויה מתחילת 2026 בלבד. בשוק מעריכים כי על אף שתוכנית הפיטורים המסתמנת של כ-20% מהעובדים מכווצת את מכפיל הרווח העתידי ל-10.8, האנליסטים יישארו זהירים עד שהחברה תציג שני רבעונים רצופים של צמיחה דו-ספרתית ותוכיח רווחיות ממנועי ה-AI החדשים שלה, Base44 ופלטפורמת "הרמוני".