פיטורים

חד הקרן הישראלי שמפטר 20% בגלל AI - "השינוי הטכנולוגי הגדול ביותר בקריירה שלנו"

החברה, שהוערכה לפני כשנתיים בשווי של מיליארד דולר, תפטר כ-150 עובדים מתוך כ-650 ברחבי העולם, בהם עשרות עובדים מישראל • הפיטורים מגיעים על רקע גל קיצוצים מחודש בענף ההייטק, לאחר מהלכים דומים בוויקס, מטא ואינטואיט בשבועות האחרונים

אסף גלעד 15:27
BigID לוגו / צילום: אתר החברה

חד הקרן הישראלי BigID שהוערך לפני כשנתיים בשווי של מיליארד דולר מצטרף לגל הפיטורים ששוטף את ענף ההייטק בשבועות האחרונים ומפטר כ- 150 עובדים מתוך כ- 650 איש, מעל ל- 20% מהעובדים בחברה, כך נודע לגלובס. על פי הערכה, 20-30 עובדים מתוכם פוטרו ממרכז הפיתוח בסמוך לרחוב הרכבת בתל אביב. מדובר בסבב נוסף בחברה ישראלית, יממה אחרי ההודעה על פיטורי אלף עובדים בוויקס, ובסמוך למהלך דומה שאירע במטא בתל אביב ובאינטואיט בהוד השרון. העיתוי של גל הפיטורים בשבועות האחרונים קשור אמנם לאימוץ מורחב יותר של כלי פיתוח מבוססי בינה מלאכותית בארגונים, אך גם לסיום חציון, מתוך מטרה להתחיל את החציון השני של השנה ברווחיות גבוהה יותר.

ביג איי די נוסדה על ידי דמיטרי סירוטה ונמרוד וקס ב-2015 וגייסה עד היום כ-260 מיליון דולר ממשקיעים אמריקאיים בעיקר, בהם רדווד, אדוונט, בסמר וסיסקו. החברה פיתחה מערכת לניהול אבטחת מידע בארגונים בדגש על כללי רגולציה פנימיים ואזוריים.

מהחברה נמסר: "אנו ממשיכים לפעול ב-25 מדינות. שוק הנתונים והבינה המלאכותית חזק מתמיד ויש לנו מוצר מוביל קטגוריה. כחלק מהשינוי המדובר, אנו מתאימים את כוח העבודה שלנו ומאיצים לגישת AI-first הן בפיתוח תוכנה והן בתפעול. בינה מלאכותית היא השינוי הטכנולוגי הגדול ביותר בקריירה שלנו, ומשנה לא רק את מה שחברות בונות, אלא גם את האופן שבו אנו עובדים. אנחנו בוחרים לאמץ את השינוי במלואו. העובדים שעוזבים את החברה תרמו תרומה משמעותית לעסק, לצמיחה ולתרבות שלנו לאורך השנים, ואנו מחויבים לתמוך בהם במהלך המעבר הזה".