גם ראפיד מצטרפת לגל: פיטורים בחברת הפינטק

חברת הפינטק הישראלית ראפיד (Rapyd), המפתחת פלטפורמת תשלומים בינלאומית, נערכת לסבב פיטורים נוסף, כך עולה ממייל פנימי ששלח מנכ"ל החברה אריק שטילמן שפורסם ברשתות. במייל כתב שטילמן כי החברה "מבצעת ארגון מחדש כדי להתאים לשינוי יסודי במודל העסקי", והוסיף כי ראפיד פועלת כיום כ"חברה שמונעת על ידי AI". לדבריו, הבינה המלאכותית אינה עוד יעד עתידי עבור החברה אלא "המציאות הנוכחית", וכי שילובה במערכות הליבה של הארגון מאפשר לראפיד לפעול מהר יותר, בדיוק גבוה יותר וביעילות רבה יותר. לחברה מעל 700 עובדים בארץ ונכון לעכשיו לא ברור היקף המהלך.

לפי המייל, החברה צפויה להעביר משאבים והשקעות לתחומי הפלטפורמה והבינה המלאכותית, כחלק מהיערכותה לשלב הצמיחה הבא. שטילמן הדגיש בפני העובדים כי ראפיד נמצאת כיום "בעמדה חזקה", וציין כי החברה ממשיכה לצמוח ולהיות רווחית. לצד זאת, הודה כי המהלך יוצר חוסר ודאות בתוך הארגון. "אנחנו בונים ארגון אחוד ומונע AI, שמסוגל לצמוח ולנצח", כתב. העובדים המושפעים, לדבריו, עודכנו במהלך היום.

ראפיד, שהוקמה ב־2016 על ידי אריק שטילמן, ארקדי קרפמן ועומר פריאל, נחשבת לאחת מחברות הפינטק הבולטות שצמחו בישראל בעשור האחרון, ומתחרה בענקיות כמו סטרייפ ופייפאל. בשיא בועת הטכנולוגיה של 2022-2021 הוערך שוויה בכ־15 מיליארד דולר בעסקאות סקנדרי, לאחר שגייסה מאות מיליוני דולרים ממשקיעים בינלאומיים, אולם לפי דיווח בבלומברג מתחילת השנה, החברה מנהלת מגעים לגיוס לפי שווי של כ־3.5 מיליארד דולר בלבד. בשנים האחרונות ביצעה ראפיד כמה סבבי פיטורים, בהם קיצוץ של כ־20% מכוח האדם ב־2023 ופיטורים נוספים של כ־30 עובדים ב־2024. במקביל, בשנים האחרונות ביצעה החברה גם שורת רכישות משמעותיות, בהן רכישת פעילות PayU GPO תמורת כ־610 מיליון דולר. לאחרונה עלתה לכותרות גם בעקבות הסכם חסות רחב היקף עם קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב.

מטעם החברה נמסר: "חברת Rapyd עוברת לפעול במודל חדש המבוסס על ארכיטקטורת בינה מלאכותית (AI), שכבר מניע כיום את כלל הפעילות הגלובלית של החברה. המעבר לתשתית מבוססת AI הוביל לשיפור משמעותי בביצועים העסקיים, והחברה מציגה כיום צמיחה מהירה ורווחית, לצד רמת דיוק גבוהה יותר ותוצאות טובות יותר עבור לקוחותיה ברחבי העולם. בהתאם לכך, ביצעה החברה התאמות במבנה הארגוני שלה, כחלק מהיערכות למציאות התפעולית החדשה. מבחינת החברה, מדובר באבולוציה טבעית של פעילותה ושל עולם הפינטק כולו, כזו שממחישה כיצד פלטפורמת פינטק שמציבה את ה-AI בלב הפעילות יכולה לצמוח בקצב מהיר יותר, לפעול בצורה יעילה ומדויקת יותר, ולהישען על צוות ממוקד ומקצועי יותר, שמאפשר לחברה לנוע במהירות ובסקייל שלא היו אפשריים בעבר".