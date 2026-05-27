לייטריקס הירושלמית נערכת לסבב פיטורים

לייטריקס הירושלמית, המוכרת בעיקר כמפתחת אפליקציית Facetune ומעסיקה כיום יותר מ-500 עובדים בישראל ובעולם, נערכת לסבב פיטורים נוסף - כך נודע לגלובס. לפי גורמים המעורים בפרטים, החברה צפויה לבצע צמצומים כחלק משינוי רחב יותר בפעילותה, אולם נכון לעכשיו לא ברור מה יהיה היקף הפיטורים הסופי.

המהלך מגיע על רקע שינויים משמעותיים שעוברת החברה בשנים האחרונות. לייטריקס הרחיבה את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית והשקיעה בפיתוח מודלים וכלים מתקדמים ליצירת תוכן, בניסיון לייצר מנועי צמיחה חדשים ולהפוך לשחקנית משמעותית בתחום. בין היתר השקיעה החברה בפיתוח פלטפורמת LTX Studio וכלי AI נוספים ליצירת וידאו ותוכן דיגיטלי.

לא סבב הקיצוצים הראשון

מדובר בסבב קיצוצים נוסף עבור החברה, שמבצעת בשנים האחרונות התאמות חוזרות במבנה הפעילות שלה. באוקטובר אשתקד הודיעה לייטריקס על פיטורי כ־85 עובדים במקביל לגיוס של כ־30 עובדים חדשים לתפקידי בינה מלאכותית. אז הסבירה החברה כי היא מבצעת שינוי ארגוני מקיף שנועד להתמקד בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה ולהאיץ את פעילותה בתחום ה־AI. במסגרת אותו מהלך הקימה החברה מבנה חדש שהתבסס על מחלקה ייעודית לפיתוח מודלים וטכנולוגיות בינה מלאכותית לצד פעילות שהתמקדה במוצרי הצרכן שלה.

גם בשנת 2024 ביצעה החברה סבב צמצומים נוסף, אז פוטרו כ־70 עובדים כחלק משינוי אסטרטגי נוסף. באותה תקופה הודיעה החברה כי היא מצמצמת את הפעילות בחלק מאפליקציות העריכה המסורתיות שלה ומפנה משאבים לעבר פיתוח מוצרי בינה מלאכותית חדשים. מוקד המהלך אז היה גם כן LTX Studio - אותה פלטפורמה ליצירת סרטונים וסצנות באמצעות פקודות טקסט, שסומנה כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה.

מלייטריקס לא נמסרה תגובה.