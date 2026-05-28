אמדוקס | בלעדי

פיטורי ענק באמדוקס, 3,000 עובדים הולכים הביתה. הערכות: מאות מהם בישראל

לגלובס נודע כי חברת הטכנולוגיה אמדוקס נערכת לסבב פיטורים רחב מהרגיל שיכלול אלפי עובדים ברחבי העולם, בהם כנראה גם מאות עובדים בישראל • המהלך מגיע כחלק מאסטרטגיית ההתייעלות שמוביל המנכ”ל החדש שמעי הורטיג, על רקע הטמעת כלי AI ושינוי מבנה הפעילות בחברה

מיטל וייזברג 14:45
משרדי אמדוקס ישראל / צילום: מיכה לובטון
משרדי אמדוקס ישראל / צילום: מיכה לובטון

חברת אמדוקס נערכת לסבב פיטורים רחב ברחבי העולם, שבמסגרתו צפויה החברה להיפרד מכ-10% מכוח האדם הגלובלי שלה, כך נודע לגלובס. לפי הערכות, מדובר בפיטורים של בין 2,700 ל 3,000 עובדים בעולם, בהם ייתכן שיושפעו גם מאות עובדים בישראל.

הפיטורים מגיעים כחלק מאסטרטגיה חדשה שמוביל מנכ"ל החברה שמעי הורטיג, שנכנס לתפקידו לפני כחודשיים. מדובר במהלך רחב שנועד להפוך את אמדוקס לחברה גמישה, יעילה ופחות היררכית, לצד התאמת תהליכי העבודה לעידן הבינה המלאכותית כמו גם הדרישות משתנות מצד לקוחות החברה

בענף הטכנולוגיה כולו נרשמת מגמה אגרסיבית של קיצוצים בכוח אדם, זאת בין היתר על רקע השינויים שמביאה עמה הבינה המלאכותית. במקביל, הפיטורים הנוכחיים באמדוקס אינם מגיעים משום מקום. באוגוסט 2025 דיווחה החברה כי היא בוחנת קיצוץ של מאות עובדים ברחבי העולם, כולל בישראל, במסגרת תהליך טרנספורמציה שנועד להתאים את פעילותה לעידן הבינה המלאכותית. בחברה קשרו אז באופן ישיר בין ההתייעלות לבין ההשקעה הגוברת בתחום ה-AI והקמת חטיבת GenAI & Data ייעודית.

באותה תקופה הסבירה אמדוקס כי היא פועלת להטמעת יכולות בינה מלאכותית "באופן עמוק ב DNA של החברה", וכי השינוי יחייב גם התאמות במבנה הארגוני ובכוח האדם. לפי הודעת החברה דאז, המטרה הייתה להפוך את אמדוקס לשחקנית מובילה בתחום ה-AI עבור חברות טלקום ומדיה ברחבי העולם. לצד זאת, בחברה הדגישו אז כי מדובר במהלך אסטרטגי שנבנה לאורך תקופה, ולא בצעד נקודתי. אמדוקס ציינה כי היא "מתאימה באופן תדיר את פעילותה להזדמנויות ולאתגרים בסביבתה העסקית", וכי ההתייעלות נועדה לשמור על כושר תחרותי ולתמוך בתחומי הצמיחה החדשים של החברה.

בשנת 2023 פיטרה החברה כ-2,700 עובדים בעולם, מתוכם כ-300 בישראל, ב-2024 קיצצה מעל 1,500 משרות נוספות, מתוכם כ100 מהן בישראל וכאמור גם בשנת 2025 הודיעה על כוונתה לפטר מאות עובדים בארץ.

מאמדוקס לא התקבלה תגובה.