יש לכם ביטוח מנהלים? כך תדעו אם אתם זכאים לפיצוי של אלפי שקלים

בית המשפט המחוזי קבע השבוע כי שבע חברות הביטוח שחויבו במסגרת הסכם פשרה משנת 2024 לשלם קרוב למיליארד שקל למבוטחים, יצטרכו לשלם בתוך 75 ימים. זאת לאחר שהתשלום היה אמור להיות משולם בשנה שעברה, והמועד נדחה.

הדיונים על ההסכם נמשכו בבית המשפט גם לאחר אישורו נוכח טענות של חברות הביטוח לפרשנות סעיפי ההסכם המורכב. מי זכאי לתשלום, איך יועברו הכספים, וכמה יקבל כל מבוטח? גלובס עושה סדר.

מי זכאי להחזר?

כל מי שהיה בעל פוליסת ביטוח מנהלים מסוג מסוים, המכונה באופן רשמי פוליסת "ביטוח חיים משולבת חיסכון", בחברות הביטוח מגדל, כלל, מנורה, הראל, איילון הכשרה והפניקס בין השנים 1982-2003, ושילם רכיב המכונה "גורם פוליסה". רכיב זה הוא עמלה שנגבתה שאמורה לשקף עלויות אדמינסטרטיביות של הפקת הפוליסה שלא קשורות להיקף הפוליסה.

אלה שמות הפוליסה שבעליה זכאים לתשלום בכל אחת מחברות הביטוח:

"פרופיל" ו"מיטב" של חברת כלל; "עדי" ו"מעולה" של הראל (חלק מהפוליסות של חברת ציון שנקנתה על-ידי הראל); "יותר" של מגדל; "מירב" של מנורה; "עדיף" של איילון; "מניב" של הפניקס; ו"עדיף" של הכשרה.

ההערכה היא שישנם מאות אלפי לקוחות שהחזיקו או מחזיקים בפוליסות אלה.

כמה כסף יועבר לכל מבוטח?

42% מהסכום שנגבה בפוליסות בתוספת 90% אובדן תשואה. הפיצוי תלוי בגובה ההפקדה לפוליסה. הסכומים שיקבלו המבוטחים ינועו בין עשרות שקלים לאלפי שקלים, ובמקרים חריגים יגיע גם לעשרות אלפי שקלים בודדים.

מתי יועברו הכספים למבוטחים?

בית המשפט המחוזי קבע כי חברות הביטוח צריכות להעביר את הכספים בהקדם האפשרי ועד 75 ימים. יחד עם זאת, חברות הביטוח צפויות להגיש ערעור לבית המשפט העליון, והן עשויות לבקש לדחות את התשלום שוב. כך שגם לאחר החלטת השופט השבוע, יש סיכוי לדחייה ארוכה נוספת.

יש לציין כי חברת הפניקס החזירה כספים למבוטחים הזכאים, אך בית המשפט שינה את שיטת החישוב, ולכן החברה תצטרך לבצע את החישובים מחדש ולשלם את ההפרשים.

מי אחראי על ביצוע ההסכם?

בית המשפט מינה את היועץ הפנסיוני אבי אייכלר כמפקח מטעם בית המשפט על יישום ההסכם. חברות הביטוח אחראיות על היישום בהתאם להוראות המפקח. תפקידו של המפקח לפקח על יישום ההסכם, על הדרך שחברות הביטוח יחשבו את הפיצוי, איתור מבוטחים והעברת הכספים.

האם ההחזר יגיע למבוטחים באופן אוטומטי?

חברות הביטוח צפויות להעביר את הכספים לחשבונות הפוליסה. באחריותן לאתר את המבוטחים הזכאים ואת חשבונות הבנק. לדברי המפקח מטעם בית המשפט אבי אייכלר, אין טעם לפנות בשלב זה לחברות הביטוח, מאחר שעדיין לא הוקמו מוקדים ייעודים, וההשבות הנכונות על בסיס הפסיקה עדיין לא בוצעו.

האם יורשים של מבוטחים שנפטרו יקבלו כספים?

כן. תפקידן של חברות הביטוח לאתר את היורשים של מבוטחים שנפטרו ולהעביר את הכספים אליהם. בפסק הדין משנת 2024, בעקבות הערה של רשות שוק ההון, הצדדים הסכימו לשלם ליורשים ולמוטבים שהחברה שילמה להן לאחרונה תגמולי ביטוח את הכספים במישרין, ללא צורך בפנייה מצידם על-פי פרטי התשלום האחרון שנעשה.