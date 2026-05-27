מור מגנה, חברת בת של בית ההשקעות מור, מנהלת הליך משפטי נגד 3 בכירים לשעבר בטענה לגזל סודות מסחריים, הפרת חובות סודיות ואמון והקמת פעילות מתחרה. מדוח לרבעון הראשון שפרסמה החברה עולה כי התביעה הוגשה בדצמבר האחרון על סכום של 5.4 מיליון שקל. הנתבעים הם איציק ביטן, ששימש כמנהל תחום ני"ע זרים, ויקי זבולון, ששימש כמנהל המחקר, ולירן נקש. השלושה עברו לפסגות והקימו חברה חדשה.

● מיליון שקל על מחסן: פיצוי חריג לדייר סרבן

● מיליון וחצי שקל פיצוי לקורין אלאל וסיפור בלתי נתפס על סחבת משפטית

החברה מתארת כי השלושה כיהנו בתפקידי מפתח בכירים, אסטרטגיים ומרכזיים ונהנו מאמון מלא של החברה ומנהליה. הם החזיקו במידע רב ערך וסודי של החברה, והיו מעורבים בפיתוח פרויקטים רחבי היקף המהווים נכסים, מקורות הכנסה ומנועה צמיחה של החברה. נטען כי השלושה "הפרו באופן חמור ובוטה את כל חובותיהם לרבות חובת הנאמנות, ההגינות ותום הלב כלפי החברה, תוך שהם מסתירים ומטעים במכוון את החברה מפעולותיהם, סוחרים במידע העסקי, האסטרגי והסודי של החברה".

עוד מתואר כי ביוני 2025 נכנסו השלושה יחד למשרד המנכ"ל רון סירני והודיעו על התפטרותם ומעבר למתחרה פסגות לצורך הקמת חברת בת חדשה - פסגות סיגמא שוקי הון. נטען כי עוד קודם להודעתם הם פעלו עבור פסגות מתוך החברה כשהם חשופים לכל המידע העסקי. בנוסף, לטענת החברה השלושה פעלו לעזיבתם של עובדים ולהפסקה של פעילות לקוחות גדולים ומשמעותיים ולאבדן הכנסות ורווחים. נטען כי השלושה עשו שימוש פסול במידע העסקי הסודי אליו נחשפו לרבות באנשי הקשר ומידע על לקוחות ושותפים עסקיים. התביעה שהוגשה על ידי עורכי הדין שני מרום, עתי צמחוני וגל ברגל ממשרד AYR עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ.

במקביל, באפריל השנה הגישו הנתבעים כתב הגנה נגד מור מגנה ונגד מנכ"ל מור מגנה על סכום של 9.2 מיליון שקל בדרישה לפיצויי פיטורים ותגמולים, תשלום עמלות, פדיון חופשה והשלמת תשלום כפויה של מניותיהם.

בתביעה טוענים השלושה כי החברה גזלה מהם כספים וזכויות במיליונים. נטען כי המנכ"ל איים שיגרור אותם להליכים משפטיים והם נדרשו לוותר על כל המניות שהוענקו להם. במסגרת הסכמי העבודה הם חתמו על תניית אי תחרות והם טוענים כי זו אינה חוקית מאחר והיא לא הגנה על סודות מסחריים. לדבריהם, הם כיבדו את התנייה והחלו לעבוד בפסגות 3 חודשים מסיום העבודה במגנה. לטענת השלושה, מור ביקשה לפגוע בהם ולפגוע בזכויותיהם משום שהחליטו לעזוב את החברה. נטען כי נשללו מהם מניותיהם בחברה בשווי מוערך של 6.5 מיליון שקל וכן עמלות ופיצויי פיטורים.

באי כוחם של העובדים, עוה"ד טל מאירסון ועוה"ד יפית ראובן, טוענים כי מדובר ב"תביעת סרק רק בניסיון לחסום עובדים מוכשרים ומצליחים - שהקימו מאפס את חטיבת הברוקראז' בבית ההשקעות מור ובפרט פעילות מניות חו"ל והניבו לחברה הכנסות של מיליונים - מלממש את זכותם היסודית לחופש עיסוק, באמצעות מעבר לחברה אחרת, בשוק חופשי. העובדה שהחברה עצמה פרסמה בדוחותיה שיועציה המשפטיים אינם יודעים מה סיכויי התביעה שהיא עצמה יזמה - משקפת את הסיכוי האפסי שהתביעה תתקבל".

עוד טוענים הבכירים לשעבר, באמצעות עורכי דינם, כי "כנקמה על החלטתם הלגיטימית של העובדים לסיים את העסקתם בחברה, שללו החברה והמנכ"ל שלה, מר רון סירני, מהעובדים זכויות במיליונים, כאלה שהושגו בעבודה קשה לאורך שנים. לכן, העובדים הגישו כנגד מור ורון סירני באופן אישי תביעה מוצקה לתשלום זכויות ושווי מניות שנגזל מהם בסך כולל של יותר מ-9 מיליון שקל. לאחר שתביעת מור תידחה והיא תחויב לשלם לעובדים את מלוא זכויותיהם - במיליונים - יעבור מסר ברור למור ולסירני שלא ניתן לנהל הליכים משפטיים כנקמה ולשלול זכויות; ולכל עובד יש זכות לעבור בין חברות ומעסיקים, ודאי בשוק עתיר תחרות".

מור: "סמוכים ובטוחים שהעובדות המלאות יתבררו בבית הדין"

מור השקעות דיווחה אתמול דוחות כספיים חזקים לרבעון הראשון של שנת 2026, בהם נהנתה מהגאות בשוק המניות, וגידול בהיקף הנכסים המנוהלים על ידה, שעמד נכון לתחילת מאי על 212.5 מיליארד שקל - גידול של כ־11% מתחילת השנה. עיקר הנכסים מנוהלים במסגרת קופות גמל וקרנות פנסיה (125 מיליארד) ובקרנות נאמנות (63 מיליארד שקל).

בית ההשקעות, שמנוהל על ידי המנכ"לים המשותפים יוסי ואלי לוי, הנמנים עם בעלי השליטה בחברה, דיווח על הכנסות של כ־305 מיליארד שקל ברבעון, זינוק של כ־32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר ההכנסות נבעו מניהול קופות גמל ופנסיה (198 מיליון שקל) ומקרנות נאמנות (94 מיליון שקל). הרווח הנקי הסתכם בכ־50 מיליון שקל, גידול של כ־61% לעומת התקופה המקבילה ב־2025.

ממור השקעות נמסר בתגובה כי "מור מגנה היא חברה בת בקבוצת מור השקעות אשר פעילותה נפרדת מפעילות ניהול ההשקעות ללקוחות. מור מגנה הגישה תביעה כנגד שלושה עובדים בכירים ובעלי מניות לשעבר בגין הפרת חובות סודיות ואמון, תחרות בלתי הוגנת וגזל סודות מסחריים בקשר להקמת פעילות מתחרה בעודם מועסקים על ידי החברה (כאמור, כאשר הם בעלי מניותיה ואחד מהם מכהן כדירקטור) ועל חשבון משאביה. הנתבעים הגישו תביעה נגדית אשר להערכת מור מגנה כוללת סכום תביעה מופרך המנוגד להסכם בעלי המניות. אנו סמוכים ובטוחים שהעובדות המלאות יתבררו בבית הדין״.