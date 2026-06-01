300 מיליון דולר: תוכנית ההשקעות של אלרון ורפאל בחברות טכנולוגיה

אלרון ונצ'רס, חברת השקעות ציבורית שמתמקדת בהשקעות בשלבי צמיחה מוקדמים בתחומי הדיפנס־טק, הדיפ־טק, הסייבר וה־AI , מודיעה היום (ב') כי דירקטוריון החברה אישר תכנית השקעות A&M עקרונית של RDC (רפאל חברה לפיתוח בע"מ), החברה המשותפת לאלרון ולרפאל, לצורך יישום אסטרטגיית המיזוגים והרכישות עליה הכריזה החברה בחודש מרץ.

במסגרת התוכנית העקרונית ובכפוף לאישורים הנדרשים, צפויים אלרון ורפאל להעמיד עד 300 מיליון דולר על פני תקופה של כשלוש שנים, שימומנו בחלקים שווים, במסגרת אסטרטגיית רכישת שליטה בחברות טכנולוגיה דו־שימושית לשוק הביטחוני והאזרחי, לצד המשך פעילות ההשקעות בחברות בשלבי צמיחה מוקדמים בתחומי הסייבר, הדיפ-טק, הדיפנס-טק וה־AI.

ההקצאה הראשונית לתוכנית צפויה להיות בהיקף של עד 100 מיליון דולר (50 מיליון דולר מכל צד). התכנית והתקציב כפופים עדיין לאישור דירקטוריון רפאל. בה בעת, מימוש התוכנית, כולה או חלקה, מותנה, בין היתר, באיתור מקורות מימון מתאימים. באלרון מאמינים כי השינויים הגיאופוליטיים בעולם, לצד העלייה בתקציבי הביטחון והביקוש הגובר לטכנולוגיות מתקדמות בעלות יישומים ביטחוניים ואזרחיים, מאיצים את הצורך בחברות טכנולוגיה עצמאיות בעלות פוטנציאל צמיחה גלובלי.

בוחנים אפשרות להנפיק לציבור סדרת אגרות חוב

נוסף על כך, החברה דיווחה כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לציבור סדרת אגרות חוב וכן ייתכן שגם סדרת כתבי אופציה, שעשויות לשמש, בין היתר, לצורך מימון חלקה של החברה בתוכנית ההשקעה של RDC. תקציב ההשקעות יופנה, בעיקר, לפעילות מיזוגים ורכישות לרכישת שליטה בחברות Dual Use בשלבים מוקדמים, וגם להשקעות של RDC ואלרון בחברות צמיחה מוקדמות בתחומי הסייבר, הדיפ־טק, הדיפנס וה־ AI, באמצעות כלי ההשקעה השונים של החברה.

אסטרטגיית המיזוגים והרכישות צפויה לפעול לצד אסטרטגיית ההשקעות הקיימת של החברה, המתבססת בעיקר על אקזיטים ועסקאות סקנדרי. באלרון מדגישים, כי עיקר הפעילות המאושרת מיועדת ליישומי Dual Use ולמסחור טכנולוגיות לשווקים אזרחיים. לרפאל, RDC מועילה במתן ייחודיות לטכנולוגיות שפותחו ברפאל, תוך שהחברה המשותפת גם עוסקת בהקמת מיזמים ובהשקעה בחברות טכנולוגיה, לרבות מיזמים בעלי פוטנציאל לסינרגיה המבוססת על ידע של מומחים מרפאל.

ליסיה בכר מנוח, יו''ר אלרון ונצ'רס, ויניב שניידר מנכ''ל אלרון / צילום: אלרון ונצ'רס

"בשנים האחרונות אנו רואים האצה משמעותית בהשקעות גלובליות בתחום ה־Dual Use והדיפנס־טק לצד ביקוש גובר לטכנולוגיות מתקדמות שמקורן בשוק האזרחי", מסרו ליסיה בכר מנוח, יו"ר אלרון ונצ'רס, ויניב שניידר מנכ"ל אלרון ומנכ"ל משותף ב־RDC. "השילוב בין היכולות המובהקות של רפאל בטכנולוגיות וצרכים מבצעיים לבין היכולת של אלרון לזהות, להשקיע ולהצמיח חברות, מייצר מודל ייחודי לבניית חברות משמעותיות בשוק הביטחוני־אזרחי".