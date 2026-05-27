מחזקת את יכולות ה־AI: אלביט קונה חברה־בת ישראלית

חברת הבת של אלביט מערכות , FUSE, הודיעה היום (ד') על רכישת 100% ממניות חברת הטכנולוגיה הישראלית "בלו־ווייט" (Blue White Robotics), המפתחת פתרונות אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית ליישומים בתחומי השטח (Off-road) והביטחון.

החברה, שנוסדה בשנת 2017 ומשרדיה ממוקמים בתל אביב, פיתחה פלטפורמת אוטונומיה ייחודית לשטח שאינו סלול, המאפשרת יכולות פעולה חלקות ובלתי תלויות ביצרן המקורי. מוצרי החברה, Pathfinder - ערכת אוטונומיה ההופכת רכבים רגילים לאוטונומיים לחלוטין, ו-Compass, תוכנת ניהול צי רכב מבוססת ענן - מאפשרים להפוך רכבי קרקע לציים חכמים ואוטונומיים לחלוטין המסוגלים לבצע משימות מורכבות בשטחים קשים.

FUSE היא חברה בת של אלביט, שמתמחה בפיתוח וייצור של אמצעים בלתי מאויישים. הרכישה מחזקת את יכולות האוטונומיה הרב-ממדיות של החברה הבת, ומשלימה את טכנולוגיות האוויריות והנחיל (Swarm) הקיימות שלה, ומשפרת את יכולתה לספק פתרונות מתקדמים המשלבים בין מערכות מאוישות ובלתי מאוישות (MUM T) ללקוחות ביטחוניים ולקוחות מתחום ביטחון הפנים ברחבי העולם.

הכנסות של כ-2.19 מיליארד דולר

אלביט, שבשנה שעברה עלתה מדרגה אחת בדירוג 100 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם על פי אתר דיפנס ניוז למקום ה־21, זוכה לביקושים גוברים והולכים בכלל ובתחום הבלתי מאויישים בפרט. מדוחות הרבעון הראשון של החברה שפורסמו השבוע, עולה, כי החברה סיכמה רבעון חזק עם תוצאות גבוהות מתחזיות האנליסטים.

אלו כוללות הכנסות של כ-2.19 מיליארד דולר ורווח נקי (Non-GAAP) המיוחס לבעלי המניות בסך של 186 מיליון דולר שהם 3.87 דולר למניה. צבר ההזמנות הגיע ליותר מ-30 מיליארד דולר - 30.2 מיליארד דולר, גידול של 2.1 מיליארד דולר ברבעון. בד בבד, אלביט חצתה את היעד שהציבה לעצמה בעבר של שיעור רווח תפעולי (Non-GAAP) של 10%, עם רווחיות של 10.1% מההכנסות - 222 מיליון דולר.

ההצלחות המבצעיות של מוצרי החברה עושות את שלהן, ולא רק במבצע שאגת הארי באיראן. לפי פרסומים רבים בהודו, נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס, הביע בעת פגישתו עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, את רצונה של ניקוסיה לרכוש מל"טים מתאבדים (חימושים משוטטים) מדגמים שונים, בהם סקייסטרייקר.

סקייסטרייקר הוא חימוש משוטט מתוצרת אלביט, שנועד לתקיפות טקטיות בטווחים רחוקים. המל"ט מסוגל לאתר, לבחור ולפגוע במטרות שונות, בין אם בבחירת מפעיל ואם באופן אוטונומי. הוא נושא ראש נפץ במשקל 5 או 10 ק"ג, שנמצא בגוף המטוס. הוא מסקרן ברמה הבינלאומית, בין השאר, בזכות הנעתו החשמלית, שיוצרת חתימה אקוסטית נמוכה, ומאפשרת חשאיות מיטבית.

הסקרנות הקפריסאית לגביו נובעת מהצלחתו בזירה שאינה ישראלית: מבצע סינדור שבו הודו נלחמה בפקיסטן, במאי אשתקד. השימוש ההודי הנרחב באמצעים מתוצרת אלביט נובע מהפעילות הנרחבת של החברה במדינה, בהתאם למדיניות Make in India של מודי. החזון שלו נועד להביא ייצור וטכנולוגיות להודו, וכך קורה עם סקייסטרייקר.

בהודו, החימושים המשוטטים שפיתחה אלביט מיוצרים בחברת "אלפא דיזיין", שממוקמת בבנגלור. זו חברה־בת של זרוע הביטחון והחלל של תאגיד אדאני, הבעלים של נמל חיפה. העיצוב היה ונותר של אלביט, אבל הרישיון שמופקד בידי אלפא מאפשר להם לייצר את מלוא המוצר. בסיכומו של דבר, זה מרחיב משמעותית את יכולות המכירה של אלביט, שהרי המוצר נמכר בתור "הודי" אבל החברה הביטחונית הישראלית הגדולה מכולן עדיין נהנית מהכנסות משמעותיות.