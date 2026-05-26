חוזה גדול לאלביט מערכות : החברה הביטחונית הודיעה על זכייה בחוזה שהיקפו כ-1.4 מיליארד דולר לתוכניות מודרניזציה צבאית מקיפות עבור לקוח אירופי. החוזה יבוצע על פני תקופה של חמש שנים.

לפי הודעת החברה, תוכניות המודרניזציה יספקו יכולות תמרון ושרידות משופרות, ויכסו את כל תחומי הלחימה. הפתרונות המתקדמים שיסופקו כוללים מגוון מערכות אוטונומיות בלתי מאוישות, רשת לוחמה אלקטרונית יבשתית מתקדמת, חימושים מונחים מדויקים (ארטילרית ואוויר-קרקע), בשילוב עם מערכות אלקטרו-אופטיות למעקב וציון מטרות, אשר כולן מחוברות באמצעות רדיו מבוסס-תוכנה (SDR). פתרונות אלה ישפרו את היעילות המבצעית של המדינה בדרכה להפוך את צבאה למודרני ומתקדם.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, מסר: "החוזה משקף את רוחב היריעה והאטרקטיביות של הפורטפוליו הביטחוני של אלביט מערכות, כמו גם את היכולת שלנו לספק מערכות מתקדמות וחדשניות מהמובילות בעולם בתחומן, לצד פתרונות אינטגרטיביים מקיפים המותאמים לצרכים המבצעיים המשתנים. הניסיון הרב שצברנו בעבודה עם כוחות צבאיים ברחבי העולם, בשילוב יכולות הפיתוח העצמיות והמומחיות הטכנולוגית המתקדמת שלנו, ממשיכים ליצור ביקוש גובר לפתרונותינו וממצבים אותנו כשותפה אמינה לתוכניות מודרניזציה צבאית ארוכות טווח".

אלביט נהנית ממגמה עולמית של הגדלת תקציבי ביטחון והצטיידות של צבאות במערכות חדשות, על רקע הסביבה הגיאופוליטית המעורערת. נזכיר, שאלביט הודיעה מוקדם יותר השנה על חוזה בהיקף 750 מיליון דולר לאספקת מערכות רקטות ארטילריות ליוון, ובשנה שעברה זכתה בחוזה בינלאומי בהיקף 2.3 מיליארד דולר, עם לקוח שלא דווח מיהו, אך בהמשך פורסם באתרים שונים שמדובר באיחוד האמירויות.

הכנסות של 2.19 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2026

במקביל אלביט פרסמה את דוחות הרבעון הראשון של השנה. החברה סיכמה רבעון חזק עם תוצאות גבוהות מתחזיות האנליסטים - הכנסות של כ-2.19 מיליארד דולר ורווח נקי (Non-GAAP) המיוחס לבעלי המניות בסך של 186 מיליון דולר שהם 3.87 דולר למניה. צבר ההזמנות הגיע ליותר מ-30 מיליארד דולר - 30.2 מיליארד דולר, גידול של 2.1 מיליארד דולר ברבעון.