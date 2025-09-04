מקרון ניסה לפגוע בתעשיות הביטחוניות הישראליות, אבל נכשל

שנת 2024 הייתה מאתגרת במיוחד לתעשיות הביטחוניות הישראליות בשל הצורך בשילוב בין מתן מענה לצה"ל בזירות הלחימה השונות לבין ביקושי שיא ליצוא. בצל זאת, דירוג מגזין "דיפנס ניוז" לשנת 2025 מצביע כי אלביט, התעשייה האווירית ורפאל שמרו על מעמדן הגבוה בתעשייה הבינלאומית, על אף אתגרים שונים שצפו - כגון הגבלת ההופעה בתערוכות הביטחוניות בצרפת שיישם הנשיא עמנואל מקרון כדי לקדם את מעמד החברות ממדינתו.

החברה הישראלית הבכירה אלביט הצליחה לעלות מהמקום ה־22 ל־21, בזכות הכנסות בסך כ־6.82 מיליארד דולר ב־2024. זה הציב אותה מעל האנווה הדרום־קוריאנית, שירדה מהמקום ה־19 ל־22, GE אירוספייס האמריקאית ו־MBDA הצרפתית. אחריה, מבין הישראליות, נמצאת התעשייה האווירית שנותרה במקום ה־28, עם הכנסות מתחום הביטחון בסך כ־5.2 מיליארד דולר. זה הציב אותה מעל ספראן הצרפתית ו־KBR האמריקאית. הישראלית הנוספת היא רפאל, שעלתה מהמקום ה־33 ל־31, עם הכנסות בסך כ־4.8 מיליארד דולר. כך, היא ניצבה מעל שורת חברות צרפתיות: קבוצת נבאל ודאסו.

המדינה המזרח־תיכונית ששלחה את מספר החברות הגדול ביותר לדירוג היא טורקיה: אסלסאן (43), התעשייה האווירית הטורקית (47), רוקסטאן (71), ASFAT (78) ו־MKE (80). מעל החברות הטורקיות נמצאת הנציגה האמירותית, קבוצת אדג', במקום ה־38, והתעשייה הצבאית הסעודית הצליחה להתמקם במקום ה־79.

מבין החברות החדשות בדירוג "דיפנס ניוז" בולט במיוחד תאגיד מדעי התעופה והתעשייה הסיני (CASIC), שנכנס ישירות למקום השלישי, עם הכנסות מתחום הביטחון בסך כ־38.7 מיליארד דולר. לאחר מכן, GE אירוספייס במקום ה־23, עם כ־6.8 מיליארד דולר; ו־MBDA במקום ה־27, עם כ־5.3 מיליארד דולר.

את העשירייה המובילה בעולם, כמיטב המסורת, מובילה ארה"ב עם שש חברות, סין עם שתי נציגות, וכן נציגות בריטית אחת ונציגות צרפתית אחת שעשתה זינוק גדול. לוקהיד מרטין ממשיכה להוביל בביטחה, עם 68.3 מיליארד דולר הכנסות מתחום הביטחון, כשאחריה RTX שעלתה מקום אחד - עם 43.5 מיליארד דולר. למקום השלישי הגיעה כאמור CASIC הסינית, ואחריה נורת'רופ גראמן (הכנסות בסך 36.6 מיליארד דולר מתחום הביטחון) וג'נרל דיינמיקס (36.5 מיליארד דולר) ששמרו על דירוג 4 ו־5.

במקום השישי נמצא תאגיד BAE הבריטי, שעלה מקום אחד (32.2 מיליארד דולר) על חשבון בואינג (31.7 מיליארד דולר); ובמקום השמיני נמצא תאגיד המספנות הממלכתי של סין (CSSC) עם 22.3 מיליארד דולר מתחום הביטחון. במקום התשיעי נמצאת L3 האריס (16.9 מיליארד דולר), ואת העשירייה סוגרת ת'אלס הצרפתית, שזינקה מהמקום ה־17 ל־10, בזכות הכנסות בסך 15.9 מיליארד דולר מביטחון.

בסיכומו של דבר, ההכנסות של 100 החברות הביטחוניות בעולם צמחו ב־2024 ב־11% ל־661 מיליארד דולר, וזאת כתוצאה מתקציבי הביטחון בעולם, שעמדו על כ־2.7 טריליון דולר. כך לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI), שמציינים כי מדובר בצמיחה שנתית של 9.4%: "העלייה המשמעותית ביותר ברמה השנתית מאז סוף המלחמה הקרה".