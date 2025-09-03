אחת המניות הטובות ביותר בבורסה בתל אביב בשנים האחרונות היא נקסט ויז'ן , חברת המצלמות לרחפנים ולמל"טים, שהשלימה זינוק של יותר מ-1,600% בשלוש השנים האחרונות והגיעה לשווי מדהים של 12 מיליארד שקל, ונכון לעכשיו היא בדרך הבטוחה להצטרף למדד הדגל של הבורסה, תל אביב 35, בעדכון המדדים הקרוב.

בנקסט ויז'ן בטוחים שגם אם וכאשר תסתיים מלחמת רוסיה-אוקראינה, הביקושים לפתרון של נקסט ויז'ן לא ייפגעו. "כולם משייכים את נקסט ויז'ן למלחמה. נכון שהמלחמה עשתה מהלך, והיא הזרז העיקרי בצמיחה המוגברת, אבל היא גם הפכה את הכלים האוויריים - הרחפנים והמל"טים - לכלי אסטרטגי למדינות העולם. כולם מבינים שבמלחמה הבאה יהיה שימוש מאסיבי במל"טים ורחפנים בכל העולם" - כך אמר היום (ד') חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן, בשיחה עם כתב גלובס דין שמואל אלמס בכנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס.

לדברי גולן, "המלחמות באוקראינה, במזרח התיכון, בתימן ובהודו הפכו את זה לכלי אסטרטגי. אנחנו צופים שב-3-7 השנים הקרובות תהיה עלייה בתקציבים הביטחוניים וגם הצטיידות של מדינות בכלים לעצמן. אני לא חושב שאף מדינה תרשה לעצמה לא להיות מוכנה לקונפליקט הבא - בין אם הוא יקרה ובין אם לא - ולכן אנחנו רואים את הביקושים מהשוק.

"אפשר לקרוא לעשור הזה 'העשור הביטחוני'. כולם מתחילים להצטייד. אלה תהליכים ארוכים, וזה ייקח הרבה זמן. זה לא תהליך של חודש-חודשיים, ולכן גם אנחנו מקבלים ביקושים גדולים".

חן גולן, יו''ר נקסט ויז'ן, בשיחה עם דין שמואל אלמס בכנס ההשקעות 2025 / צילום: שלומי יוסף

הפוטנציאל הבא של החברה - בארה"ב

גולן רואה את הפוטנציאל הגדול הבא של החברה שלו בארה"ב. לדבריו, "אירופה ממשיכה להיות היבשת שמובילה את המכירות של נקסט ויז'ן. "תהליך הגדלת ההשקעות הביטחוניות באירופה - עד ל-5% מהתמ"ג - מהווה מנוע מרכזי לצמיחה".

עם זאת, הוא מדגיש, "אחת הסיבות שהנפקנו את נקסט ויז'ן הייתה שאנחנו רואים את השוק של צפון אמריקה, ארה"ב, בתור הפוטנציאל הגדול ביותר. זה יהיה יותר ויותר חלק גדול מהמכירות של נקסט ויז'ן".

התחזקות השקל בשנה האחרונה מול הדולר פוגעת בחברות יצואניות. גולן נשאל על כך והשיב: "אנחנו מייצאים מעל 90% מחוץ לישראל. נכון שאנחנו משלמים משכורות בארץ בשקלים, והתחזקות השקל פוגעת בחברה, אבל אני יכול להגיד בוודאות שזה לא משהו משמעותי".

גולן דיבר על כך שהיה מעדיף לקנות מיצרנים בארץ, אך ציין כי "אנחנו קונים חלק גדול ממה שאנחנו משתמשים בו מיצרנים בעולם. אם היינו יכולים לקנות מישראלים, זה היה עדיף. האתגר בסוף הוא מחיר, ויש מקומות שלא נוכל להתחרות בהם. אנחנו קונים מהמקומות הזולים, אבל צריך גם לעודד את הייצור של התעשייה המקומית, לנתק את התלות בעולם ולעודד את הכלכלה הישראלית".

"מימשנו לכל אורך הדרך"

גולן החמיא למוצר של החברה שלו וציין כי "נקסט ויז'ן נחשבת לחברה מובילה בעולם עם המוצר הטוב ביותר במחיר הכי אטרקטיבי. בדרך-כלל הפתרון שלנו יותר טוב, יותר זול ובאמינות גבוהה יותר".

גולן נשאל על המכירות הגדולות שביצעו הוא ושותפיו במניות החברה לאורך השנים האחרונות, בהיקף של 700 מיליון שקל, והסביר: "מימשנו לכל אורך הדרך - גם כשהמניה נסחרה ב-800 אגורות וגם כשהיא נסחרה ב-5,000 - והיום אנחנו במקום אחר (14.7 אלף אגורות, נ"א). בכל המימושים שעשיתי וחבריי - תמיד הסיבה הייתה שגופים מוסדיים פנו אלינו, וחשבנו שזה טוב לחברה. רק בגלל זה מכרנו. אף פעם זו לא הייתה יוזמה שלנו, אלא תמיד יוזמה חיצונית".

באשר לעתיד החברה אמר גולן: "כולם רואים את הדוחות של החברה - היא מאוד רווחית וצומחת. בשנה האחרונה חברת ההשקעות פידליטי נכנסה ותפסה אצלנו פוזיציה של יותר מ-5%. אנחנו רואים שמשקיעים זרים קונים את המניה בתל אביב, ואנחנו עושים פעולות לחשוף את החברה למשקיעים זרים. נכון לעכשיו התגובות מאוד חיוביות".

"הנפקה בנאסד"ק? הכול עניין של טיימינג"

גולן גם התייחס לאפשרות שהחברה תנפיק גם בנאסד"ק וציין כי "הכול עניין של טיימינג. תקשורתית זה בטח יעזור, אבל אנחנו מתמקדים תמיד בלעשות מה שטוב לחברה ולמשקיעים שלה. אנחנו עושים חשיפה למשקיעים זרים.

"הוכחנו שאנחנו מצליחים לצמוח אורגנית בצורה מאוד אגרסיבית, ונשקיע המון כדי למצוא מיזוג או רכישה של חברה שתעזור לנו לעשות גם צמיחה חיצונית. אם השווי של החברה והשוק יגידו שזה מה שנכון לחברה, להנפיק בנאסד"ק - אני מבטיח שנהיה הראשונים לעשות את זה".

באשר לעובדים שמחפשים בנקסט ויז'ן, אמר גולן: "אנחנו מחפשים כל הזמן את הטאלנטים לצמיחת החברה. אם נמצא טכנולוגיה מעניינת שהיא גיים צ'יינג'ר בשוק, שתעזור לנו לצמיחת החברה, נבצע את זה. אנחנו מתמקדים בעובדים בארץ ורוצים שהם יהיו חלק מהחברה וההצלחה. חשוב לנו שהעובדים שבאים ונותנים את הנשמה יוכלו לממש ולעשות קצת כסף מהאירועים האלה. בנקסט ויז'ן באים לעבוד ולעבוד קשה. העבודה המאתגרת והטכנולוגיה המתקדמת הן המנוע ומה שמחזיק את העובדים בחברה".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף קבוצת הפניקס ובחסות בנק מזרחי טפחות, קרן קיסטון ואאורה