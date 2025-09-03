מייסד ארמיס: "מכוונים להנפקה בסוף 2026"

כשבועיים לאחר חשיפת גלובס על המשא-ומתן בין חברת הסייבר ארמיס סקיוריטי לבין קרן הפרייבט אקוויטי תומא בארבו על מכירתה לפי שווי של 5 מיליארד דולר, הגיע השותף־מייסד של ארמיס, יבגני דיברוב, לשיחה עם אסף גלעד, עורך ההייטק של גלובס, בכנס ההשקעות של גלובס בשיתוף קבוצת הפניקס.

"אנחנו מאמינים שסוף 2026 יהיה טיימינג טוב להנפקה, נהיה בווליום טוב", אומר דיברוב, שמציין כי אם החברה חצתה את רף ההכנסות של 300 מיליון דולר והצמיחה השנתית היא 55%, ניתן לשער היכן תעמוד. "אני מאמין שכדי לצאת לבורסה צריך לצאת במספרים הנכונים, הסיטואציה הנכונה, ועם ווליום משמעותי. לעשות לפחות שישה רבעונים טובים, ועם תחזית מדויקת. אנחנו עושים המון עבודה בהקשר הזה כדי לקבל את המכפיל הכי טוב אפשרי. לא להגיע להנפקה שביום הראשון קופצים 50% ואז כעבור ראשון אחד, שניים יורדים".

מדברים על מכירה שלכם תמורת 5 מיליארד דולר.

"פרסומים זה מחמיא והיו גם דיבורים אחרים. יש הרבה מאוד ביקוש כי החברה צומחת מהר, אנחנו גדלים בקצב גבוה, מגנים על התשתיות הכי קריטיות, התרחבנו משמעותית לנכסים חדשים בענן, וקוד. יש הרבה הצעות על השולחן, אבל היעד הוא מיליארד דולר הכנסות תוך שלוש שנים. אנחנו מכוונים ליעד מהר, ומאמינים שתהיה הנפקה בדרך".

לגבי ההנפקה, מציין דיברוב שזה צריך להתרחש בנקודה הנקודה מבחינת המשקיעים, העובדים והחברה. "אנחנו לא ממהרים, זה אירוע שיווקי וליקווידיטי טוב לעובדים. בליקווידיטי עשינו סקנדרי משמעותי לעובדים, עשינו זאת גם לפני שנה. ליצור נזילות לעובדים חשובה. עובדים שעובדים קשה לאורך שנים, מרוויחים בגדול. אנשים עובדים ימים ולילות, משמרים תרבות של עבודה קשה, כפי שהיינו 20, כך גם כשאנחנו 900 איש - וצריכים להראות שהם מתוגמלים".

"ה-AI נמצא בכל מקום"

דיברוב היה, בין השאר, מראשוני המשקיעים בוויז, החברה שמכירתה ההיסטורית לגוגל תמורת כ־32 מיליארד דולר נמצאת בהליכי אישור. על פעילותו בארמיס, השותף־מייסד מספר כי הוא מדבר בממוצע עם עשרה לקוחות ביום, חמישה קיימים וחמישה צפויים. על האקוסיסטם של ענף הסייבר והאתגרים האישיים כמנהל, מסביר שיש הרבה סוגיות שהן בגדר תורה שבעל פה. "מאז שהקמנו את ארמיס עברנו שורת נקודות דרך עד 300 מיליון דולר, כשלהרבה מהם לא היו לי הרבה אנשים להתייעץ על נקודות בדרך. אני שמח להעביר ידע ליזמים".

ענף הסייבר הוביל את גיוסי ההון במחצית הראשונה של 2025 עם מיליארד דולר יותר מהבינה המלאכותית היוצרת. בה בעת, סייברארק, שמגינה מפני איומי סייבר AI, נמחקה מהנאסד"ק בעקבות מכירת הענק לפאלו אלטו תמורת כ־25 מיליארד דולר. "אם מסתכלים על הרכישות ומה שקורה, רואים חזרה למגוון תחומים בסייבר עם הייפ גדול. AI סקיוריטי מעניין. עדיין אין תקציבים הכי מוגדרים אבל מבינים שצריך לעשות. לכן, מתרחשות גם רכישות של המון חברות בשלב מוקדם, כחלק מהתחמשות".

שותף־מייסד ארמיס מציין כי הבינה המלאכותית נמצאת בחברה בכל מקום, בין אם מדובר למשל במחקר ופיתוח ובשיווק. "רואים זאת כבר בצד המוצר, לגבי איך נזהה תקיפה כשמשתמשים ב־AI. רואים זאת בתשתיות קריטיות כשמתחילים להשתמש בתקיפות פשוטות, אבל אלו עלולות להיות פי עשר אלף יותר גדולות. בהנחה שהמגן יודע להשתמש ב־AI בצורה נכונה, אז יש לו יתרון, כי הוא מכיר את הסביבה שלו".

"בארמיס יש הזדמנות עצומה"

במבט צופן פני עתיד, דיברוב מציין שיש סממנים מסויימים של המון חברות קמות, וזה צפוי להביא לקונסולידציה משמעותית בשוק. "השוק גדל, ממשיך לגדול, כי יש יותר תקיפות, כולל בגלל ה-AI. המצב הגאו-פוליטי גורם שאיראן, רוסיה וכל החבר'ה האלה לא נחים על שמריהם, ויש יותר אקשן".

לאחרונה, בכירים ותיקים בענף זזו הצידה ושותף־מייסד ארמיס הדגיש את חברו הטוב, אודי מוקדי. "אלו אבות מייסדים, של הסייבר ישראלי ואף העולמי. הערכה גדולה לניר צוק ולאודי. את אודי יצא לי להכיר קצת יותר. הוא עובד קשה מאוד, 25 שנים בסייברארק, רובם כמנכ"ל בעליות וירידות, כולל ימים שהכסף היה פחות זמין. הם הצליחו להנפיק, להגיע למיליארד דולר הכנסות, ועסקת פאלו אלטו היא מדהימה".

האם תהיה בארמיס 20 שנה?

"אני אוהב את מה שאני עושה, פלטפורמה של חמישה מוצרים, ובשבוע הבא בניו יורק נציג עוד שני מוצרים. יש כאן הזדמנות עצומה, אני נהנה ורואה את עצמי להרבה שנים".

