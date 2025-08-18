הקרן האמריקאית אינסייט פרטנרס (Insight Partners) מבעלות המניות בוויז, מבשלת בישראל אקזיט שעשוי להכניס לה בבת אחת מיליארדי דולרים. אחת מחברות הפורטפוליו הישראליות שלה, ארמיס סקיוריטי (Armis) מנהלת משא ומתן למכירתה לפי שווי של 5 מיליארד דולר לקרן הפרייבט אקוויטי תומא בארבו, כך נודע לגלובס.

● הסטארט־אפ הישראלי שנלחם בהעלמות מס מגייס 60 מיליון דולר

● למה באמת מנכ"ל עזריאלי עוזב, וכמה הוא יקבל על 4 חודשים בתפקיד?

אם תושלם העסקה, תוכל אינסייט, קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית שמתמקדת בחברות צמיחה צעירות, לייצר הכנסה של 2-3 מיליארד דולר, כאשר בין בעלי המניות הנוספים בחברה קרנות ענק נוספות כמו ג'ורג'יאן הקנדית, קרן ג'י סקוורד (G Squared) משיקגו ו-וואן אקוויטי פרטנרס (One Equity Partners) מניו יורק, שאת ההשקעה מטעמה מנהל הישראלי אורי כהן. משקיעים נוספים שיהנו מהאקזיט: קפיטל ג'י, ברוקפילד, ג'נרל קטליסט, אלקאון, וקרנות נוספות שהשתתפו בסבבי הגיוס הקודמים.

לקראת הנפקה?

על פי מאגר ההשקעות של PitchBook, עולה כי לאחר הרכישה בידי אינסייט פרטנרס ב-2020, רכישה שמטרתה היתה להשביח את החברה לקראת מכירתה הלאה, גייסה ארמיס מעל ל-800 מיליון דולר בהשקעות הון סיכון ובהלוואות מקרן הרקולס.

החברה פרסמה בתחילת החודש כי קצב ההכנסות השנתי מגיע לכ-300 מיליון דולר - גידול של 100 מיליון דולר בקצב ביחס לשנה שעברה. בהתחשב בכך מדובר על מכפיל שווי ביחס ל-ARR של 16-17 בלבד, נמוך בהשוואה למכפילים דו ספרתיים לפיהם נרכשו חברות כמו וויז או דאזז לאחרונה. החברה קיבלה רק בחודשים האחרונים שווי של 4.5 מיליארד דולר בעת מכירת מניות פרטית (סיבוב "סקנדרי") שבו מכרו המשקיעים והעובדים הוותיקים מניות בהיקף מצטבר של 100 מיליון דולר.

לא מן הנמנע שמדובר בסיבוב לפני הנפקה - בעבר הצהירו אנשי ארמיס כי ברצונם לקחת את החברה לכיוון זה, ותומא בראבו, שמשקיעה בחברות טרום הנפקה, כפי שעשתה, למשל, באיירון סורס, עשויה ליהנות מכך. עבור קרן אינסייט, שנמצאת כיום בעת גיוס קרן 13 ומעוניינת להראות החזר מהיר למשקיעים, מדובר בעסקה מספקת בטווח הזמן הנוכחי, מבלי להמתין להנפקה. רכישה על ידי קרן פרייבט אקוויטי - במקרה זה, החלפת ידיים בין קרן אינסייט לקרן תומא בראבו, משמשת בעיקר להנזלת הצד המוכר תוך שהיא מעניקה שווי גבוה יותר לחברה הנרכשת, ומאפשרת לה להמשיך ולהשביח את עסקיה, או אף להתכונן לקראת הנפקה.

ארמיס פעילה בשוק אבטחת תשתיות קריטיות, התקני אלקטרוניקה תעשייתיים או רפואיים, ומתחרה בחברות ישראליות אחרות כמו אקסוניוס, קלארוטי או דרים של שלו חוליו. החברה הוקמה על ידי יבגני דיברוב ונדיר יזרעאלי, יזמים סדרתיים שהפכו גם למשקיעים בחברות סייבר אחרות וקרנות הון סיכון - כמו סייברסטארטס של גילי רענן. היא מעסיקה כ-900 עובדים ומשרתת יצרניות כמו קולגייט פלמוליב, ענקיות תעופה כמו יונייטד ושירות הדואר האמריקאי.