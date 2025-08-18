הסטארט־אפ הישראלי שנלחם בהעלמות מס מגייס 60 מיליון דולר

הסטארט־אפ הישראלי IVIX, שנלחם בהעלמות מס והלבנות הון, הודיע היום (ב') על גיוס של 60 מיליון דולר. החברה, שהוקמה ב־2020 בידי מתן פטאל ודורון פסוב, גייסה עד היום כ־85 מיליון דולר. את הסבב בנוכחי הובילה קרן O.G. Venture Partners, בהשתתפות הקרנות Team8 ואינסייט פרטנרס.

IVIX מציעה פלטפורמת בינה מלאכותית שהיא מגדירה כראשונה מסוגה, המיועדת לסייע לממשלות ולרשויות מס לחשוף העלמות מס, הלבנות הון והתחמקויות מסנקציות. היא בעצם פועלת כדי לסגור את "פער המס", הפער בין חבות המס האמיתית לבין הגבייה בפועל, שמוערך מדי שנה בכ־6 טריליון דולר.

על־פי ההערכות, הכלכלה השחורה בעולם נעה סביב 20 טריליון דולר, והיכולת לאתר אותה באופן מדויק נחשבת לאחת המשימות המורכבות ביותר בתחום האכיפה. כך, במהלך חמש שנות פעילותה סייעה IVIX לרשויות מס ואכיפת חוק בארה"ב, באירופה ובאסיה לזהות פשיעה פיננסית בהיקפים של מיליארדי דולרים.

הפלטפורמה שפיתחה IVIX בעצם "מצליבה חכם" בין אינספור מקורות מידע ציבוריים לבין דאטה פנימי של רשויות המס, ובאמצעות אלגוריתמים מתקדמים ומודלי שפה גדולים (LLMs) יוצרת תמונה מלאה של פעילות עסקית: מי פועל, באיזה היקף, ואיפה קיימות אנומליות שמעידות על פעילות בלתי חוקית. כך בעצם ניתן לאתר במהירות רשתות העלמות מס, חברות קש, פעילות קריפטו אנונימית או עסקאות מיקרו מפוצלות שמיועדות לטשטש עקבות.

"לאורך עשרות שנים מידע גלוי רב לא נוצל כראוי בשל פיזורו במקורות רבים והקושי להפיק ממנו תובנות", מסר מתן פטאל, מייסד־שותף ומנכ"ל החברה. "ב־IVIX החלטנו להתמודד חזיתית עם האתגר. באמצעות גיוס כישרונות טכנולוגיים מובילים, השקעה במו"פ ומינוף טכנולוגיות ביג דאטה ו-AI, אנחנו מאפשרים לרשויות לקבל תוצאות חסרות תקדים. זהו המיזם המורכב ביותר שעבדתי עליו".

צמיחה מואצת

IVIX הוקמה כאמור על־ידי מתן פטאל ודורון פסוב, שניהם בעלי רקע ביטחוני-טכנולוגי. פטאל, יוצא יחידת 8200, היה בין מייסדי חברת הסייבר Silverfort ושימש כמנכ"ל ונשיא החברה, לאחר קריירה טכנולוגית שכללה תפקידי מו"פ ב־Intucell שנמכרה לסיסקו בכחצי מיליארד דולר. פסוב, יוצא יחידה 81, שימש בעבר כמנהל מוצר בכיר ב־Gita Technologies וכן כיועץ בחברת קלארוטי (גם היא חברת פורטפוליו של Team8).

לפי החברה, מאז הגיוס הראשון שלה ב־2021, אז בהיקף של 13 מיליון דולר, הציגה IVIX צמיחה מואצת. עוד לדברי החברה, המערכת שלה כבר נמצאת בשימוש במספר מדינות OECD, שם הצליחה לחשוף תחומי פעילות בהם למעלה מ־50% מהעסקים לא דיווחו על הכנסות כחוק, זאת בשיעורי דיוק של למעלה מ־98% בזיהוי העלמות מס.

כיום מעסיקה IVIX כ־60 עובדים בישראל, בארה"ב, באירופה, בדרום אמריקה ובמזרח הרחוק, וממשיכה לגייס מהנדסים, אנשי מוצר ולתפקידי פיתוח עסקי.

"סבב הגיוס הנוכחי יאפשר לנו להרחיב את הפעילות ולהביא את הטכנולוגיה לעוד ממשלות בעולם", מסר פטאל.

גם מצד המשקיעים התמיכה גורפת. "היכולת החדשנית של IVIX לחשוף פעילות פיננסית לא חוקית היא קריטית לממשלות בעידן הדיגיטלי", מסר זיו קופ, שותף מנהל ב־O.G. Venture Partners. הוא הוסיף כי "אנחנו גאים להוביל את סבב הגיוס וללוות את החברה בשלבי הצמיחה המואצת שלה".