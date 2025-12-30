לאחר תקלה של כשעה: שירותי פרטנר חזרו לתקינות מלאה

לאחר תקלה שנמשכה כשעה, בפרטנר מעדכנים כעת כי השירותים חוזרים לפעילות תקינה. בחברה עדיין חוקרים את מקור השיבושים. מפרטנר נמסר: "השירותים חזרו לתקינות מלאה. אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית".

● אחרי שגייסה 700 מיליון דולר: AI21 החליטה לצאת מהשוק

● פרסומת ב-ChatGPT: התכנון שישנה את עולם הבינה מלאכותית

מוקדם יותר היום, גולשים ברחבי הארץ דיווחו על שיבושים ברשת הסלולרית שלהם המחוברת לחברת פרטנר. על-פי דיווחים באתר Downdetector, אלפי משתמשים בישראל דיווחו על תקלה בחיבור לאינטרנט או בחיבור לאינטרנט הסלולרי.

לפי עדויות שהגיעו לגלובס, במשך כשעה לקוחות לא הצליחו להתחבר לאינטרנט, לא הצליחו להתקשר ולנהל שיחות, וגם אם כן הצליחו לחייג, השיחות נתקלו בקשיים.

כחצי שעה לאחר תחילת האירוע, מדוברות מפרטנר נמסר: "ישנם שיבושים המשפיעים לסירוגין על שירותי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה לחלק מהלקוחות. אנו עושים מאמצים להחזרת השירותים לתקינות מלאה בהקדם. נעדכן בהקדם". עם זאת, בחברה טרם ציינו את מקור התקלה.

לקוחות: "תענו לנו, זה המינימום"

בתוך כך, פרטנר פרסמה בצהריים הבהרה ברשתות החברתיות: "לקוחות יקרים, ישנם שיבושים המשפיעים לסירוגין על שירותי הסלולר, האינטרנט והטלוויזיה לחלק מהלקוחות. אנו עושים מאמצים להחזרת השירותים לתקינות מלאה בהקדם".

לקוחות הגיבו לפוסט של פרטנר, כמו אוסנת שכתבה: "שעה מנסה להתקשר, חשבתי שהתקלה רק אצלי. תענו ללקוחות, זה המינימום". לירז כתבה כי "אני כמה שעות בלי קו וטלוויזיה. דברים כאלה קורים, אבל מה הצפי של החזרה? אי-אפשר להשאיר אנשים בלי קו כבר כמה שעות! אני דורשת פיצוי מתגמל.

לקוחות נוספים התלוננו מדוע החברה לא עונה ללקוחות. היו כאלה שהחליטו להגיב בהלצה, כמו אלי שכתב: "אם יש שיבושים, איך העלתם פוסט? האם אתם גולשים על תשתית של חברה אחרת?".

שיבושים רחבים

על-פי גורמים ששוחחו עם גלובס, השיבושים בפרטנר היו רחבים למדי והשפיעו על כלל האתרים סלולריים שמוזנים בתמסורת של החברה. על-פי הערכות, הייתה השפעה על 40% מהתנועה בפרטנר, והמשמעות היא תקלה נרחבת למדי. כך לדוגמה, משתמשים של הוט הושפעו, בשל העובדה שלהוט ולפרטנר יש רשת משותפת, ולכן האתרים המשותפים שהוקמו לפני כמה שנים חוו תקלות ונפלו. כלומר, התקלה השפיעה גם על לקוחות של חברות אחרות.

נזכיר כי לפני כשבועיים שירותי האינטרנט של סלקום חוו שיבושים נרחבים. סלקום אישרה אז שהייתה תקלה שפגעה בחיבור לאינטרנט, ופעלה לפתור זאת. אז ככל הנראה היה מדובר בתקלת DNS - מה שמאפשר את חיבור המכשירים לרשת האינטרנט. לאחר כשעתיים בחברה עדכנו כי התקלה סודרה, וכי משתמשים יכולים להתחבר לאינטרנט.

בנוסף, בחודשים האחרונים היו תקלות רחבות מאוד במיקרוסופט ובקלאודפלייר, שהשפיעו על חלקים משמעותיים מרשת האינטרנט.

לאחר תחילת התקלה, במשרד התקשורת עדכנו כי "בשעות האחרונות קיימת תקלה ברשת הסלולר של חברת פרטנר ברחבי הארץ. לפי שעה לא ידועה סיבת התקלה. מרגע שהתגלה למשרד כי התקלה קיימת, נעשה בירור מול הגורמים הרלוונטיים לטובת טיפול מהיר ככל הניתן בתקלה ולרווחת הצרכנים. משרד התקשורת ימשיך לעקוב כדי לוודא חזרה מלאה של שירותי החברה".

להבדיל מהטענות והשמועות שרצות ברשתות החברתיות על תקלות במערכות סליקה, חברת שב"א עדכנה כי "מערכותיה פועלות כסדרן ומאשרות אלפי עסקאות בדקה. לאור התקלה באחד מספקי התקשורת, הייתה השפעה מסוימת על אישור עסקאות בגופים העסקיים המחוברים דרך חברה זאת", כך נמסר מהחברה.