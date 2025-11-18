תקלת ענק באינטרנט מונעת גישה לאתרים רבים

בשעה האחרונה נרשמו בעיות ברשת האינטרנט וזאת בשל תקלה טכנית בחברת קלאודפלייר (Cloudflare, ועקב כך אתרים שונים ברשת האינטרנט הפסיקו לעבוד בהם גם רשת X (טוויטר לשעבר) ושירות Downdetector שמראה על תקלות ברחבי העולם - חווים שיבושים רבים. כרגע שירותים שונים הושפעו מתקלה זו ובהם: OpenAI, ספוטיפיי, אפליקציית ההיכרות הגאה גריינדר ועוד.

חברת קלאודפלייר פרסמה עדכון בו היא מציינת כי היא בודקת את המקור של התקלה. מאוחר יותר עדכנה החברה כי "קלאודפלייר מודעת לבעיה המשפיעה על לקוחות רבים וחוקרת אותה". לפי ההודעה ישנן תקלות גם בדאשבורד של החברה וב-API. אנו פועלים להבין את ההשפעה המלאה ולמתן בעיה זו. עדכונים נוספים יבואו בקרוב".

חברת קלאודפלייר פועלת בשוק ה-CDN המאפשר ברמה הטכנית למשתמשים ברחבי העולם טעינה מהירה של תוכן. בצורה זו, שירותי החברה מסייעים לאתרים להתמודד עם העומסים הרבים בו הם עומדים. ברגע שיש תקלה ענק בסדר גודל שכזה, המשמעות היא שהגולשים לא יצליחו להגיע לתוכן שהם מעוניינים בו או שמנגד התוכן יטען באופן איטי מאוד.

נכון לעכשיו, לא ברור מה מקור התקלה, אך לפי החברה הובהר שלא מדובר במתקפת סייבר. חשוב לציין, כי לאחרונה היו מקרים בהם ענקיות טכנולוגיה, שלמעשה "שולטות" והן דומיננטיות בעולמות הללו, חוו תקלות משמעותיות, דבר אשר פגע משמעותית בגלישה האינטרנטית ברחבי העולם. שתי התקלות האחרונות היו כזכור אצל אמזון ואצל מיקרוסופט, תקלות אשר הובילו למספר שעות בהן לא הייתה גישה לאתרים רבים.

גיל מסינג, ראש המטה בצ'ק פוינט אומר לגלובס כי, "התקלה הזו תטופל והאתרים יחזרו, אך הנזק שהדבר מייצר לאתרים במיוחד כאלה שהמסחר מתבצע דרכם הוא משמעותי מאוד. בעלי אתרים צריכים לייצר מחשבה ולהבין עד נכון לשים את 'כל הביצים האינטרנטיות' בסל אחד. האפשרויות מוגבלות אבל כמו בתחומים אחרים - הריכוזיות המשמעותית הזו בחיים הדיגיטליים שלנו מורגשת בעיקר כשיש תקלות".

דבריו של מסינג מהדהדים את הביקורת שהושמעה בעבר רבות בגלובס, על כך שהשוק הוא ריכוזי מדי, וכל התשתיות נחות על אותם הכלים ומספיקה תקלה קטנה כדי להשבית אתרים רבים. התלותיות הזו מסוכנת לצרכנים שכן כך חווית הגלישה שלהם תיפגע.