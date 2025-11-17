סבב פיטורים שני בפלייטיקה השנה: עלול להשפיע על מאות אנשים

חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה, שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 1.5 מיליארד דולר יוצאת לסבב פיטורים נוסף בשבועות הקרובים, שעשוי להשפיע על מאות עובדים - ככל הנראה בין10% ל-20% מתוך מעל ל-3,000 שהיא מעסיקה כיום.

לאחר הסיבוב, צפויה החברה הישראלית לכלול פחות מ- 3,000 עובדים. הקיצוצים בחברה החלו כבר ב-2022, אז הועסקו בחברה מעל ל- 4,000 איש, ובמהלך מספר סיבובים וסגירת אולפני משחקים ירדה מצבת העובדים במאות אנשים, האחרון שבהם בחודש יוני השנה, אז נודע על פיטורי כמאה איש. עם זאת, פלייטיקה שומרת על מספר עובדים קבוע בישראל בשלוש השנים האחרונות: כאלף איש. בחברה הסתפקו בתגובה קצרה: ״בהתאם למדיניות החברה, איננו נוהגים להתייחס לנושאים מסוג זה".

פלייטיקה הציגה תוצאות מעט נמוכות מתחזיות האנליסטים לרבעון השלישי לפני כשבועיים. היא צמחה ב- 8.7% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל, כשאת העלייה הובילו שיא ממכירות ישירות לצרכן, שצמחו ב- 20% ל- 209 מיליון דולר. הרווח הנקי לא עלה, אך הרווח ה- EBITDA המתואם צמח ב- 10.3% לכ- 218 מיליון דולר. ההכנסות ממשחק בינגו בליץ עלו, אך משחקי הדגל סלוטומניה וג'ונס ג'רני ירדו בהכנסות. גם התחזית השנתית שנמסרה מוקדם יותר השנה, נותרה דומה- כאשר החברה צופה 2.7-2.75 מיליארד דולר הכנסות ורווח EBITDA מתואם של 715-740 מיליון דולר, צמיחה מרשימה ביחס לשנה הקודמת.

מניית פלייטיקה ירדה ב- 42% מאז תחילת השנה, ובמהלך חודש אוקטובר רשמה המנייה שיא שלילי של 3.4 דולר למנייה.