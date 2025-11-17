קרן ההון־סיכון האירופית שהשקיעה בוויקס ובווקמי עוזבת את ישראל

קרן ההון־סיכון האירופית מנגרוב סוגרת את נציגותה בישראל - כך נודע לגלובס. מנגרוב (Mangrove Capital Partners) הוקמה בשנת 2000 בלוקסמבורג ומתמקדת בהשקעות בשלבים מוקדמים בחברות טכנולוגיה.

הקרן פועלת בעיקר באירופה ובארה"ב, החלה להשקיע בישראל ב־2011 והפכה בתוך זמן קצר לגורם בולט בגל הצמיחה של חברות הטכנולוגיה המקומיות. היא הייתה בין המשקיעות הראשונות בוויקס כמו גם בווקמי. ובכלל, השקעתה הראשונית של הקרן בוויקס, אז כ־3 מיליון דולר, הובילה למימושים מצטברים של יותר מ־400 מיליון דולר לקרן בשנים 2018 ו־2019. גם בווקמי נכנסה מנגרוב בשלבים מוקדמים וליוותה את החברה עד לתהליך שהוביל להנפקה.

לפי גורמים, הקרן לא מתכוונת להמשיך להתנהל בישראל, ובכלל, במתכונת שהייתה נהוגה בעשור האחרון; בין היתר עקב שינוי מבנה השותפויות הגלובלי שלה. כחלק מהשינוי גם המשרדים של הקרן בתל אביב צפויים להיסגר.

עם זאת, גורמים מדגישים כי צמצום הנוכחות הפיזית אינו שולל את המשך ההשקעות בחברות ישראליות, ומספר השקעות בוצעו גם השנה. עוד נודע לגלובס כי ברקע זה שני השותפים המקומיים מסיימים את תפקידם תחת הקרן וממשיכים תחת קרן מקומית חדשה שהקימו.

עוד לפי גורמים, למרות הכוונה לסגירת הנציגות המקומית, הקרן בוחנת מודלים חלופיים להמשך מעורבות בשוק. בין האפשרויות הנדונות - פעילות מרחוק ללא צוות מקומי, השקעות נקודתיות בתחומים שבהם למנגרוב יש מומחיות, או אולי אפילו חיבור לקרנות ישראליות אחרות במתכונת שיתופי־פעולה. לפי גורמים המעורים בנושא, מדובר בתהליך שנבחן כבר תקופה ארוכה וצפוי להימשך גם בשנתיים הקרובות, עד שיגובש כיוון ברור.

השקת קרן ישראלית חדשה

במקביל לשינויים במנגרוב, שני השותפים שניהלו את פעילות ההשקעות של הקרן בישראל בשנים האחרונות, רועי סער ואיתי גיל־אסולין, השיקו קרן ישראלית חדשה בשם פורטי (40RTY). הקרן מתמקדת בהשקעות בשלבי סיד ופרה־סיד בתחומי בינה מלאכותית, פינטק, סייבר, בריאות דיגיטלית וטכנולוגיות הגנה. באופן רשמי, סער וגיל־אסולין צפויים לסיים את תפקידם במנגרוב עם תום השנה.

נכון להיום, את פורטי מוביל צוות שברובו קשור בשנים האחרונות לסביבה המקצועית של וויקס. לצד סער וגיל־אסולין פועלים אייל בן יעקב, לשעבר EY ניו יורק שליווה את וויקס בהנפקה, ענבר חכם מקרן INcapital, מהעובדות הראשונות בוויקס, כמו גם איש השיווק אריאל מרגלית. הקרן החדשה מגובה בקבוצת משקיעים ישראלים ותיקים, ובהם מייסדי וויקס אבישי אברהמי וניר זוהר, מייסד מלאנוקס איל ולדמן, מנכ"ל ענקית הפינטק פייבר מיכה קאופמן וממייסדי ווקמי רפאל סווירי. בין המשקיעים נמצאות גם וויקס עצמה וקרן וולדו של ולדמן.

לפי גורמים המעורבים במהלך, הקמת פורטי נעשתה בתמיכה ישירה של מנגרוב, זאת כאמור במקביל לבחינת כיווני הפעולה העתידיים של הקרן הגלובלית. עוד לפי גורמים, השינוי המתרחש במנגרוב נובע בין היתר מהתאמה פנימית שנוגעת למבנה השותפויות הגלובלי, לדינמיקת הגיל של השותפים ולרצון לייצר מסלול עבודה חדש.