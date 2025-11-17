ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנבידיה

אחרי סופטבנק: גם פיטר ת'יל חיסל את כל החזקותיו באנבידיה ברבעון השלישי

קרן Thiel Macro מכרה מניות של אנבידיה בכ־100 מיליון דולר, כך לפי דיווח בבלומברג • העיתוי למכירה היא על רקע חשש גובר מבועת AI וכמו כן מהלך דומה של סופטבנק בשבועות האחרונים

מיטל וייזברג 14:51
פיטר תיל / צילום: ap, Rebecca Blackwell
פיטר תיל / צילום: ap, Rebecca Blackwell

קרן הגידור של פיטר ת'יל חיסלה ברבעון השלישי את כל החזקותיה באנבידיה - כך עולה מדוח F13, הדוח הרבעוני שבו קרנות גידור גדולות חייבות לחשוף את החזקותיהן במניות, שהוגש לרשות ניירות הערך בארה"ב. לפי הדוח, קרן Thiel Macro מכרה 537,742 מניות של יצרנית שבבי ה-AI, ששוויין עמד על כ־100 מיליון דולר לפי מחיר הסגירה של ה-30 בספטמבר. דבר המכירה מתפרסם כאמור זמן קצר לאחר שסופטבנק מכרה מניות אנבידיה בהיקף עתק של 5.83 מיליארד דולר באוקטובר, מהלך שהגביר את הספקולציות על שינוי כיוון בקרב חלק מהמשקיעים הגדולים בשוק.

ת'יל, הנחשב זהיר יותר ביחס לגל ההשקעות בבינה מלאכותית לעומת מייסד סופטבנק מסיושי סון, מצטרף לשורה של משקיעים שבוחנים מחדש את החשיפה שלהם לחברה שהפכה לבעלת שווי השוק הגבוה בעולם. זאת על רקע עלייה בחששות מבועת השקעות בתחום, ולצד קצב גיוסים והוצאות עצום של חברות AI שעדיין מתקשות להציג מודלים עסקיים שמצדיקים את ההשקעות האדירות בהן, כך לפי בלומברג.

עוד לפי בלומברג, למרות היציאה המלאה של ת'יל, מניית אנבידיה עלתה בכ־2% בלבד מאז סוף ספטמבר. ולצד זאת ניתוח של מאות דוחות F13 מצביע על פיצול כמעט מוחלט בשוק: 161 קרנות גידור הגדילו את החזקותיהן באנבידיה במהלך הרבעון, בעוד 160 הפחיתו, עדות לכך שהמשקיעים עדיין חלוקים בשאלה אם המומנטום של תעשיית ה-AI יימשך. מת'יל לא נמסרה תגובה.

בנוסף, מהדוח עולה כי ההחזקות המרכזיות של קרן Thiel Macro כיום הן אפל , מיקרוסופט ומניה מצומצמת יותר של טסלה . לצד השקעותיו הציבוריות, ת'יל ממשיך להשקיע בסטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית, בהם Substrate - חברה שמבקשת להתחרות ישירות באנבידיה, וכן מרקור ו-Cognition AI.