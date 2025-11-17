אחרי שאיבדה 95% מהשיא: זה המנכ"ל החדש של מיטרוניקס

אחרי שמנייתה איבדה 95% מהשיא, חברת הרובוטים לניקוי בריכות של קיבוץ יזרעאל, מיטרוניקס הודיעה על מינויו של רפי בן עמי למנכ"ל החברה. בן עמי יחליף בתפקיד את שרון גולדנברג, מנכ"ל החברה בארבע השנים האחרונות, אשר הודיע לפני מספר חודשים על כוונתו לעזוב.

● אחיו של עופר ינאי מוכר את הפעילות שנכשלה בת"א בפי 4 משוויה

● למה באמת עמל ומעבר התפשרה על 400 מיליון שקל מהשווי בהנפקה?

המינוי מגיע לאחר שלפני מספר חודשים החליט בן עמי לעזוב את תפקידו כנשיא הפעילות הישראלית של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס. זאת, לאחר תקופה של 13 שנים בחברה, במהלכן כיהן בין היתר כמנכ"ל חטיבת האבחון והבקרה התהליכית וכן כסגן נשיא הפעילות של מרכז המחקר והפיתוח המקומי, המעסיקה כ-2,300 עובדים.

בן עמי מקבל לידיו חברה במשבר עמוק, שבא לידי ביטוי בירידה מתמשכת בתוצאותיה ובמחיר המניה. מאחורי החולשה בשנים האחרונות מגוון סיבות וביניהן היציאה מהקורונה, עודפי מלאי שהצטברו אצל המפיצים שלה, וכן תחרות גוברת מצד יצרני רובוטים סיניים זולים יותר.

ירידה של 95% מהשיא

מיטרוניקס כבר נסחרה במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, לפי שווי של 9.1 מיליארד שקל. אך מאז היא איבדה כ-95% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי של 505 מיליון שקל בלבד. עקב נפילת המניה שווי החזקות בעל השליטה, קיבוץ יזרעאל (56%), ירד מתחת ל-300 מיליון שקל - פחות ממיליון שקל שווי לכל חבר קיבוץ, לעומת קרוב ל-17 מיליון שנרשמו בשיא.

בדוחותיה לרבעון השני של שנת 2025 המשיכה מיטרוניקס להציג חולשה כאשר דיווחה על ירידה של יותר מ-15% בהכנסותיה לעומת הרבעון המקביל לסכום של 514.8 מיליון שקל. הנתון נמצא מתחת לטווח התחזית שנתנה ברבעון הקודם, אז צפתה שתרשום הכנסות של 530-600 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי צלל ב-72% לסכום של 12.5 מיליון שקל בלבד. בחברה ציינו כי חלק מהחולשה בתוצאות נובעת מכך שהיא עוברת למודל של שיווק ישיר לצרכן הסופי (במקום דרך מפיצים) ולכן היא צופה שחלק מההכנסות בטריטוריה צפון אמריקה (שמהווה כ-64% מהכנוסתיה בתקופה) יעברו לרבעון השלישי של השנה. בנוסף, התחזקות השקל מול הדולר ברבעון השני של השנה פגעו בהכנסותיה ב-18 מיליון שקל. פגיעה שהובילה להפחתה של 8 מיליון שקל ברווח הגולמי ו-3.7 מיליון שקל ברווח התפעולי.

עם זאת, בצד החיובי, מיטרוניקס ציינה בדוחותיה כי בשנת 2024 היא הפחיתה עלויות בשיעור של 7% ומקווה להשיג השנה חיסכון בעלויות של 5%-6% נוספים. לדבריה, "צעדי ההתייעלות כוללים אופטימיזציה ואיחוד הדרגתי של פעילות הרכבת הרובוטים וייצור מכלולים בדלתון וביזרעאל... קונסולידציה של קווי מוצר", או במילים אחרות צמצום מוצרים "של 30% עד 50% בטווח של עד שלוש שנים", לצד פיתוח רובוטים חדשים שיחליפו דורות ישנים יותר.