ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות אחרי שאיבדה 95% מהשיא: זה המנכ"ל החדש של מיטרוניקס
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיטרוניקס

אחרי שאיבדה 95% מהשיא: זה המנכ"ל החדש של מיטרוניקס

רפי בן עמי, שכיהן עד לאחרונה כמנהל הפעילות של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס ישראל, נקרא להוציא את חברת הרובוטים לניקוי בריכות מהמשבר אליו נקלעה • הוא יחליף בתפקיד את שרון גולדנברג, מנכ"ל החברה ב-4 השנים האחרונות

איתן גרסטנפלד 11:07
רפי בן עמי, המנכ''ל החדש של מיטרוניקס / צילום: מיכה לובטון
רפי בן עמי, המנכ''ל החדש של מיטרוניקס / צילום: מיכה לובטון

אחרי שמנייתה איבדה 95% מהשיא, חברת הרובוטים לניקוי בריכות של קיבוץ יזרעאל, מיטרוניקס הודיעה על מינויו של רפי בן עמי למנכ"ל החברה. בן עמי יחליף בתפקיד את שרון גולדנברג, מנכ"ל החברה בארבע השנים האחרונות, אשר הודיע לפני מספר חודשים על כוונתו לעזוב.

אחיו של עופר ינאי מוכר את הפעילות שנכשלה בת"א בפי 4 משוויה
למה באמת עמל ומעבר התפשרה על 400 מיליון שקל מהשווי בהנפקה?

המינוי מגיע לאחר שלפני מספר חודשים החליט בן עמי לעזוב את תפקידו כנשיא הפעילות הישראלית של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס. זאת, לאחר תקופה של 13 שנים בחברה, במהלכן כיהן בין היתר כמנכ"ל חטיבת האבחון והבקרה התהליכית וכן כסגן נשיא הפעילות של מרכז המחקר והפיתוח המקומי, המעסיקה כ-2,300 עובדים.

בן עמי מקבל לידיו חברה במשבר עמוק, שבא לידי ביטוי בירידה מתמשכת בתוצאותיה ובמחיר המניה. מאחורי החולשה בשנים האחרונות מגוון סיבות וביניהן היציאה מהקורונה, עודפי מלאי שהצטברו אצל המפיצים שלה, וכן תחרות גוברת מצד יצרני רובוטים סיניים זולים יותר.

ירידה של 95% מהשיא

מיטרוניקס כבר נסחרה במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, לפי שווי של 9.1 מיליארד שקל. אך מאז היא איבדה כ-95% משוויה ונסחרת כעת לפי שווי של 505 מיליון שקל בלבד. עקב נפילת המניה שווי החזקות בעל השליטה, קיבוץ יזרעאל (56%), ירד מתחת ל-300 מיליון שקל - פחות ממיליון שקל שווי לכל חבר קיבוץ, לעומת קרוב ל-17 מיליון שנרשמו בשיא.

בדוחותיה לרבעון השני של שנת 2025 המשיכה מיטרוניקס להציג חולשה כאשר דיווחה על ירידה של יותר מ-15% בהכנסותיה לעומת הרבעון המקביל לסכום של 514.8 מיליון שקל. הנתון נמצא מתחת לטווח התחזית שנתנה ברבעון הקודם, אז צפתה שתרשום הכנסות של 530-600 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי צלל ב-72% לסכום של 12.5 מיליון שקל בלבד. בחברה ציינו כי חלק מהחולשה בתוצאות נובעת מכך שהיא עוברת למודל של שיווק ישיר לצרכן הסופי (במקום דרך מפיצים) ולכן היא צופה שחלק מההכנסות בטריטוריה צפון אמריקה (שמהווה כ-64% מהכנוסתיה בתקופה) יעברו לרבעון השלישי של השנה. בנוסף, התחזקות השקל מול הדולר ברבעון השני של השנה פגעו בהכנסותיה ב-18 מיליון שקל. פגיעה שהובילה להפחתה של 8 מיליון שקל ברווח הגולמי ו-3.7 מיליון שקל ברווח התפעולי.

עם זאת, בצד החיובי, מיטרוניקס ציינה בדוחותיה כי בשנת 2024 היא הפחיתה עלויות בשיעור של 7% ומקווה להשיג השנה חיסכון בעלויות של 5%-6% נוספים. לדבריה, "צעדי ההתייעלות כוללים אופטימיזציה ואיחוד הדרגתי של פעילות הרכבת הרובוטים וייצור מכלולים בדלתון וביזרעאל... קונסולידציה של קווי מוצר", או במילים אחרות צמצום מוצרים "של 30% עד 50% בטווח של עד שלוש שנים", לצד פיתוח רובוטים חדשים שיחליפו דורות ישנים יותר.