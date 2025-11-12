חברת ניקוי הפאנלים, בלייד ריינג'ר , שבשליטת איש העסקים שמוליק ינאי, הודיעה על מכירת פעילותה המרכזית, סולאר דרון, לפי שווי של 22 מיליון דולר (כ-70 מיליון שקל). המכירה המסתמנת משקפת הצפת ערך משמעותית עבור בעל השליטה בחברה שמוליק ינאי, שמוכר את הפעילות אותה ייסד לפי שווי של יותר מפי 4 משוויה הנוכחי של החברה בארץ. מניית בלייד ריינג'ר מזנקת ביותר מ-60% במסחר בבורסה.

במסגרת ההסכם, תמכור בלייד ריינג'ר את פעילות סולאר דרון שנמצאת בשליטתה המלאה, לחברת VisionWave שמניותיה נסחרות בנאסד"ק לפי שווי של כ-180 מיליון דולר. בתמורה תקבל בלייד ריינג'ר כ-11% ממניות החברה הממוזגת. עבור בלייד ריינג'ר מדובר באקזיט משמעותי שכן מניותיה נסחרו בבורסה בת"א ערב הודעת המיזוג לפי שווי של כ-14 מיליון שקל בלבד.

המרוויח העיקרי מהמהלך צפוי להיות מנכ"ל החברה שמוליק ינאי, שהוא גם בעל המניות הגדול בחברה (28%). זאת, לאחר שבשנה שעברה יצק ינאי את פעילות סולאר דרון, אותה ייסד אל תוך השלד הבורסאי של בלייד ריינג'ר לפי שווי של מצרפי של 30 מיליון שקל. אלא שכאמור מאז היא איבדה כמעט מחצית משוויה ונסחרת כיום בשווי מזערי.

סולאר דרון, אותה ייסד ינאי מפתחת פלטפורמה לניקוי פאנלים סולאריים באמצעות רחפנים ותוכנה עם בקרה ושליטה מרחוק. המטען אותו היא מפתחת מתחבר לרחפני ריסוס לצורך שטיפה וניקיון של פאנלים סולאריים, אשר הנגישות אליהם קשה ע"י התזת מים בלחץ גבוה.

עם זאת, עד כה לא הכירה החברה בהכנסות משמעותיות מהפעילות, שהציגה בשנה שעברה הפסד של כ-14 מיליון דולר. בצל ההפסדים המשמעותיים, לחברה תזרים מזומנים שלילי של כ-3.6 מיליון שקל, אשר הביאו את רואי החשבון שלה לתת לה הערת "עסק חי " , המצביעה על ספקות ממשיים להמשך קיומה.

מוקדם יותר השנה מכרה בלייד ריינג'ר את פעילות דיפסולאר, תוכנה לניטור ואנליזה של שדות סולאריים, בה החזיק השלד לפני כניסתו של ינאי. בתמורה קיבלה החברה מניות ואופציות בחברת פיינרפורם הישראלית שנסחרת בנאסד"ק, שאת חלקן מכרה תמורת 1 מיליון שקל.