"אנחנו אחראים על גיוס הכסף": מה מחפש צמד אספני דירות בקרן גידור

הזינוק הניכר בבורסות בשנים האחרונות, מביא עוד ועוד משקיעים לחפש דרכים להרוויח כסף. בין אלה, ישנם מי שהתנודתיות ופחד הגבהים בשווקים מביאים אותם לחפש גופי השקעה שיפעלו להפחית את התנודתיות. כך נוצרות עוד ועוד קרנות גידור חדשות, שמשתמשות באסטרטגיות מסחר מתוחכמות, הפתוחות למשקיעים כשירים (בעלי הון נזיל של יותר מ־9.4 מיליון שקל) וגופים מוסדיים.

היקפם של נכסי קרנות הגידור בישראל הגיע באמצע שנת 2024 לסך של 22 מיליארד דולר, זינוק של 29% לעומת שנה קודם לכן, לפי נתוני חברת גלבוע, המתפעלת ומרכזת נתונים על ענף הגידור. לצד אלו, פועלות בשנתיים האחרונות קרנות גידור בנאמנות, שמטרתן להנגיש את המוצר לציבור הרחב. הללו מנהלות כבר יותר מ־3 מיליארד שקל, וגובות דמי ניהול מופחתים ביחס לקרנות הגידור המובילות.

על רקע זה, כך נודע לגלובס, קמה בימים אלה קרן גידור חדשה העונה לשם "עגור קפיטל", אשר גייסה עד כה כ־150 מיליון שקל בעיקר מידי חמשת מייסדיה. הקרן שיוצאת בימים אלה ברוד שואו לגיוס כספים נוספים, תחל לפעול בחודש דצמבר, ותפנה רק למשקיעים כשירים ובתי השקעות. השאיפה בעגור היא להגיע תוך חודשיים־שלושה לחצי מיליארד שקל, מה שיהפוך אותה לקרן בגודל בינוני פלוס בישראל.

התחילו בבאר שבע, התרחבו לנדל"ן בעולם

העניין בקרן החדשה נובע מזהות המייסדים, שהשם המוכר מביניהם הוא זה של אייל בקשי, בעליה של ברק קפיטל, חברה ותיקה למסחר בני"ע (נוסטרו) המחזיקה גם בזרוע חיתום ובנקאות השקעות (שהתמזגה לאחרונה עם לאומי פרנטרס חיתום). בקשי ישמש כיו"ר קרן עגור קפיטל.

עוד עומדים מאחורי הקמת הקרן: דן ליברמן ושרוליק (ישראל) חנוך, שניהם בתחילת שנות ה־40 לחייהם, חברי ילדות מגבעתיים שאת דרכם בעסקים התחילו בגיל צעיר ברכישת דירות בבאר שבע. בתוך עשור הם רכשו יותר מ־600 דירות בעיר הדרומית.

בהמשך מכרו השניים את הדירות ועברו להתמקד בנדל"ן בחו"ל: באנגליה, ספרד וארה"ב, שם הם מחזיקים כיום לדבריהם בפורטפוליו של יותר מ־1,000 דירות. בארץ הם מחזיקים בנדל"ן בצפון ת"א, באזור שדה דב.

ליברמן מספר שהוא "מכיר את אייל (בקשי) הרבה שנים, זה התחיל בפעילויות נדל"ן שעשינו יחד, ונהיינו חברים טובים. הצעתי לאייל להקים קרן, הוא עם הרקורד שלו ואנחנו עם המרץ שלנו".

על השאלה מה הקשר בין אנשי נדל"ן לניהול קרן גידור, עונה ליברמן כי "אנחנו אחראים על הצד שמגייס את הכסף ועל ניהול המשקיעים. שני השותפים הנוספים, גיל פלג ודב גליקמן, הם מנהלי ההשקעות". פלג עבד בבנקים סיטיבנק וג'יי. פי מורגן בלונדון וגליקמן עבד בקרנות גידור בינלאומיות.

אייל בקשי, יו''ר עגור / צילום: אתר החברה

תשקיע בכל העולם, תפעל פחות בישראל

על פי מצגת למשקיעים, הקרן תשאף להשיג "תשואות עודפות על בסיס מגוון רחב של אסטרטגיות, המשלבות פוזיציות לונג ושורט". בקרן מתכוונים להיות "פלאט" לגבי כיוון השוק, כלומר לא להעריך האם השווקים יעלו או יירדו אלא להתמודד עם מצבי השוק השונים, וזאת דרך רכישת מניות, מט"ח, אג"ח, סחורות, חוזים עתידיים ואופציות.

הקרן תשקיע במכשירים פיננסיים סחירים בלבד, בקשת רחבה של אזורים גיאוגרפיים: מאוסטרליה עד קנדה, כולל המזרח התיכון ואפילו סעודיה. אולם בישראל הקרן כמעט לא תפעל בשלב הראשון, "בגלל היעדר נזילות מספקת בשוק המקומי והיכולת להשפיע על המסחר". דמי הניהול בה צפויים להיות כ־2% בֹתוספת 20% דמי הצלחה, כנהוג בתעשיית קרנות הגידור.

על פי השותפים, הקרן תהיה נזילה באופן תמידי, כי זו הייתה "הבקשה של אייל - שכל הנכסים יהיו נזילים תמיד" לדבריהם.

"יכול להגיע מימוש או תיקון, אבל לא ריסוק"

למרות שהבורסות בארץ ובעולם שוברות שיאים חדשים מדי יום, ומכפילי הרווח בארה"ב מצויים ברמות שמזכירות את בועת הדוט.קום בתחילת שנות ה־2000, פלג טוען כי "אנחנו לא הולכים לקראת ריסוק. השווקים היום שונים מאוד מאשר לפני 30 שנה". עם זאת, הוא סבור ש"השוק נמצא ברמות מאוד גבוהות יחסית למכפילי העבר, ובהחלט יכול להגיע תיקון שהשוק יישאר בו לתקופה לא קצרה. אנחנו רוצים להציע למשקיעים מוצר שיאפשר להם להרוויח בלי תנודתיות מסוימת", סיכם פלג.