למה באמת עמל ומעבר התפשרה על 400 מיליון שקל מהשווי בהנפקה?

אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, בשבוע הקרוב צפויה לצאת לדרך אחת ההנפקות הגדולות של השנה האחרונה, כשמניות חברת הסיעוד עמל ומעבר יחלו להיסחר בבורסה בת"א לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל.

במסגרת המהלך, צפויים בעלי המניות הקיימים למכור לציבור כמחצית מהחזקותיהם בחברה תמורת סכום של כ־1.25 מיליארד שקל. מי שתוביל את ההנפקה, היא בעלת השליטה, קרן ההשקעות הפרטיות פימי, שתרד להחזקה של פחות מ־25%, בעוד פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים ודליה קורקין, מנכ"לית החברה צפויים לרדת להחזקה של כ־10% ו־7% בהתאמה. בעלת מניות נוספת, חברת הביטוח מגדל, צפויה למכור פחות ממחצית החזקותיה שעומדות כיום על כ־16%.

המכרז שהפיל את השווי

בתחילה ביקשו בעלי המניות לבצע את ההנפקה לפי שווי של מעל 3 מיליארד שקל, אך לבסוף נאלצו לוותר על 400 מיליון שקל. היו שטענו שההתפשרות על השווי נבעה מהעובדה שההנפקה לא כללה הנפקה של מניות חדשות אלא רק הצעת מכר. אבל נראה שהסיבה האמיתית מגיעה מכיוון אחר - הביטוח הלאומי. בסוף החודש שעבר, דחה בית המשפט המחוזי בירושלים תביעה שהגישו חברות הסיעוד נגד הביטוח הלאומי. החברות טענו כי מכרז שפרסם המוסד ב־2022, בתחום מתן שירותי טיפול ביתי, ישחק את רווחיות הענף, אך בית המשפט כאמור לא השתכנע.

החלטת בית המשפט הביאה לירידות חדות במניות החברות הפועלות בתחום ובראשן מניית דנאל שירדה ב־12% ביום פרסום ההחלטה ועדיין נסחרת בשווי נמוך ב־8% מזה שרשמה טרם הפסיקה. "השווי של דנאל, שהוא סוג של בנצ'מארק עבור המשקיעים בעמל, ירד מאז פרסום התשקיף", מסביר גורם בכיר בשוק. "זה קרה בעיקר בגלל המכרז של הביטוח הלאומי. כשיש אי־ודאות, הדרך היחידה של משקיע להגן על עצמו זה באמצעות מחיר. מצד שני, למרות הירידה במחיר, בעלי המניות ככל הנראה עדיין מרוצים והיו מוכנים למכור".

בדומה ליתר חברות הסיעוד, המכרזים של הביטוח הלאומי מהווים מרכיב קריטי בהכנסות עמל ומעבר. בשנת 2024 היוו הכנסות החברה מהגוף הממשלתי כ־58% מכלל הכנסותיה שעמדו בסוף השנה על כ־1.9 מיליארד שקל.

האקזיט של פימי וקורקין

למרות הירידה בשווי, הנפקת עמל ומעבר צפויה להציף ערך משמעותי עבור בעלי המניות הקיימים. קרן פימי, בראשותו של ישי דוידי, רכשה בשנת 2022 את השליטה בחברה (70%) לפי שווי של כ־1 מיליארד שקל. מאז, מכרה הקרן מניות בהיקף של כ־260 וכעת צפויה פימי להכניס לקופתה סכום נוסף של 325 מיליון שקל, כשלאחר ההנפקה היא תמשיך להחזיק מניות בשווי של מעל 600 מיליון שקל.

מי שעוד צפויה ליהנות מאקזיט נאה היא מנכ"לית החברה הוותיקה, דליה קורקין, שמנהלת את עמל ומעבר מאז שנת 1998. בשנת 2015 רכשה קורקין יחד עם איש העסקים האמריקאי הארי גרוס את השליטה בחברה לפי שווי של 240 מיליון שקל (חלקה עמד על 30% מהמניות). מאז, בזכות שורה של אקזיטים לאורך השנים, היא צברה כ־200 מיליון שקל בזכות הרכישה ההיא. כעת, היא צפויה להכניס לכיסה כמעט 190 מיליון שקל במזומן, לצד סכום דומה אותו תחזיק במניות.