הנפקת עמל ומעבר הושלמה בבורסה לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל

הושלמה הנפקת עמל ומעבר. החתמים בהנפקה הצליחו לקבל את ההתחייבויות מהגופים המוסדיים בהצעת המכר ל-47.5% ממניות רשת בתי הדיור המוגן בהיקף של 1.25 מיליארד שקל.

את ההנפקה הובילו לידר חיתום ודיסקונט קפיטל והשלמתה מגלמת לעמל ומעבר שווי של כ-2.6 מיליארד שקל. שווי הנמוך במאות מיליוני שקלים מהתוכנית המקורית של החברה.

כל הסכום שמוצע בהצעת המכר יועבר לבעלי המניות הקיימים פרו-ראטה: קרן פימי של ישי דוידי פועלים אקוויטי דליה קורקין חברת הביטוח מגדל. כאשר מגדל מימשה קצת פחות מניות באופן יחסי לשותפים האחרים.

משום שמדובר בהצעת מכר, הכסף לא יעבור לתוך קופת החברה, כך שבעלי המניות הקיימים ובהם קרן פימי יחתכו באחזקתם בכמחצית. פימי תחזיק בפחות מרבע ממניות הרשת, פועלים אקוויטי, קורקין ומגדל יחזיקו בשיעור דומה - שלושתם יחדיו.

פרסום התוצאות הסופיות של ההנפקה צפוי לשבוע הבא, כאשר ככל הנראה קודם לפרסום יפורסמו תוצאות לרבעון השלישי של הרשת.