האוצר ו-וועדת הכספים הגיעו לפשרה בכל הנוגע לגובה מס הקנייה על רכב חשמלי החל מינואר 2026. על-פי הפשרה, גובה מס הקנייה יעלה מ-45% ל-48% "בלבד", וזאת במקום ל-52% כפי שרצה האוצר בתחילה. אולם במקביל, הגובה המרבי של הטבת המס בשקלים "התכווץ" ב-8,000 שקל נוספים ויעמוד על 22 אלף שקל בלבד, במקום 30 אלף שקל לפי התכנון המקורי של האוצר.

מקורות באוצר טוענים כי הפשרה תעודד יבוא של כלי רכב חשמליים זולים "על חשבון" כלי רכב חשמליים יוקרתיים, שהטבת המס עליהם הופכת להיות זניחה. המשמעות היא שמחירי כלי הרכב החשמליים יטפסו במחירונים בתחילת 2026 בשיעור מתון יחסית. זאת בין השאר גם בשל מלאים גדולים של כלי רכב חשמליים בלתי מכורים, שמוצעים עדיין בהנחות משמעותיות.

במקביל סוכם כי צו היוקרה על רכבים ייוותר על כנו ויוטל על רכבים שמחיר המחירון שלהם עולה על 300 אלף שקל, כאשר הוא יחול לתקופה של 3 שנים לדרישת הוועדה, ולא כצו קבוע כפי שהובא בנוסח המקורי. גם במקרה זה יפורסם צו בימים הקרובים וייכנס לתוקף, ובהמשך הוועדה תאשר אותו.

לצד אלה, אישרה הוועדה את הצעת תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) במסגרת התקנות הוארכה בשלוש שנים נוספות, עד סוף 2028, הוראת השעה המפחיתה את שווי השימוש לעובדים המחזיקים ברכב חשמלי, פלאג-אין או היברידי. זאת במטרה לעודד שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ולאזן את מחירם הגבוה של רכבים אלה.