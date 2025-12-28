עלייה של 25% בגניבות רכב ברבעון הרביעי של השנה לעומת הקודם

לאחר ארבע שנים ברציפות, שבהן מספר גניבות הרכב בישראל הלך וגדל, שנת 2025 מביאה עמה שינוי כיוון. לפי נתוני המערך המבצעי של פוינטר מקבוצת Powerfleet, נרשמה ירידה של 18% בגניבות כלי רכב ובניסיונות גניבה לעומת 2024. מדובר בירידה ראשונה מאז תקופת הקורונה, אבל כזו שמלווה בכוכבית ברורה: הרבעון הרביעי של השנה כבר מציג היפוך מגמה, עם עלייה של 25% בהיקף הגניבות לעומת הרבעון השלישי.

● "אחרי שעה הרכב כבר היה בקלקיליה": העיר שהפכה לבירת גניבות הרכבים

● כמחצית מניסיונות גניבות הרכב מתבצעים בדגמים הללו

הקיטון השנתי מוסבר, בין היתר, במצב הביטחוני ששרר לאורך השנה, בהידוק פעילות כוחות הביטחון ובצמצום תנועת שוהים בלתי חוקיים. במציאות הזו, כנופיות גניבת הרכבים התקשו לפעול באופן חופשי. אלא שעם הפסקות הלחימה וירידת רמת המתח, חלה גם התאוששות מהירה בפעילות הפלילי - תזכורת ליכולת ההסתגלות הגבוהה של שוק הגניבות.

תל אביב מובילה, זינוק בדרום ובירושלים

גם ב־2025 תל אביב היא העיר המובילה במספר ניסיונות גניבה וגניבות רכב, עם כ־35% מכלל המקרים שנרשמו במערך המבצעי של פוינטר, אף שמדובר בירידה לעומת שנת 2024; אחריה מדורגות פתח תקווה וירושלים. הבירה חזרה לצמרת, לאחר שב־2024 כפר סבא הייתה בין הערים הבולטות. במקביל, נרשמה עלייה חדה במיוחד באזור הדרום וכן בירושלים והסביבה - באזורים אלה היקף הגניבות זינק בעשרות ואף במאות אחוזים לעומת 2024.

פילוח לפי סוגי כלי רכב מצביע על שינוי בהעדפות הגנבים. גניבות של רכבים חשמליים ירדו ב־50%, בעוד רכבים היברידיים רשמו עלייה של 22%. במקביל, גניבות דו־גלגלי קפצו ב־80%, והן מהוות כבר כמעט חמישית מכלל הגניבות.

גם שיטות הגניבה הופכות מתוחכמות יותר: שכפול מפתחות באמצעות חיבור לשקע OBD (המאפשר גישה למחשב הרכב) הוא עדיין השיטה הדומיננטית, לצד עלייה בשימוש במשכפלים אלחוטיים ובתקיפות אלימות של מערכות הרכב.

לדברי מנכ"ל פוינטר, אילן גולדשטיין, הירידה של 2025 אינה מבשרת רגיעה אמיתית: "כבר ברבעון הרביעי חזרנו למגמת גידול, וסביר שהיא תימשך גם לתוך 2026".