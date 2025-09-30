נתונים חדשים: כמחצית מניסיונות גניבות הרכב מתבצעות בדגמים הללו

ברבעון השלישי של 2025 נרשמה ירידה של 26% במספר ניסיונות גניבת הרכב ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וירידה של 10% ביחס לרבעון השני של 2025 - כך עולה מנתוני המערך המבצעי של חברת איתור והשבת כלי הרכב הגנובים Pointer מקבוצת Powerfleet. החברה מסבירה את הירידה הרבעונית, הראשונה בארבע שנים, במצב המלחמה בארץ ששרר בחודש יוני וב"הידוק החגורה" של כוחות הביטחון באזור הגבול, בגדרות ובמניעת כניסה של שוהים בלתי חוקיים לארץ, וכן בפעילות הצבא האינטנסיבית בכפרים ובערים פלסטיניות.

על פי נתוני החברה, חולון נכנסה לרשימה של חמש הערים בעלות שיעור גניבת הרכב הגדול ביותר ברבעון השלישי של 2025, עם 7% מסך ניסיונות הגניבה והגניבות בפועל, פי 2.5 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

תל אביב מובילה, כרגיל, עם 18% מניסיונות הגניבה וגניבות רכב לעומת 13% ברבעון הקודם, גידול של 38%, באר שבע עם 6% מניסיונות הגניבה וגניבות הרכב וראשון לציון 5% בניסיונות גניבה וגניבות רכב. ירושלים עלתה ל-7% מכמות ניסיונות הגניבה.

שכפול מפתח "גולם"

על פי הנתונים כלי רכב חדשים, משנת 2025, מהווים 10% מניסיונות גניבה וגניבות הרכב בפועל, כלי רכב משנת 2024 מהווים 11% מניסיונות גניבה וגניבות הרכב, כלי רכב משנת 2023 מהווים 15%, כלי רכב משנת מודל 2022 מהווים 18% וכלי רכב מ-2021 מהווים 14% מכלל ניסיונות הגניבה וגניבות.

החברה מציינת כי שיטת הגניבה הפופולרית ביותר השנה היא עדיין שכפול מפתח "גולם" בתהליך הגניבה, תוך כדי התחברות לשקע OBD שבאמצעותו מתחברים למחשב הרכב או באמצעות מכשיר אלקטרוני חכם.

הגנבים מקודדים מפתח חדש ומוחקים את המפתחות הקיימים. כ-47% מסך ניסיונות הגניבה שנרשמו התבססו על שיטה זו. ב-13% מהגניבות נעשה שימוש במשכפל אלחוטי, ב-26% התבצעה תקיפה אלימה של הרכב על ידי החלפת מחשב הרכב, 7% מהגניבות היו באמצעות גניבת מפתח מבית הלקוח ו-6% באמצעות שכפול מפתח בידי משתמש מורשה, שקיבל מפתחות וקוד חוקי של כלי הרכב.

בפילוח לפי סוג הרכב, ג'יפונים ורכבי פנאי שטח היוו כ-37% מסך ניסיונות הגניבה ברבעון השלישי, לעומת 43% ברבעון השלישי של 2024. כלי רכב חשמליים היוו 4% בלבד מניסיונות הגניבות ביחס ל-9%, ירידה של 55%. היברידיים היוו 20% מניסיונות הגניבה ביחס ל-17% ברבעון השלישי 2024.

ואילו מחקר של חברת איתוראן בנושא גניבות רכב ברבעון השלישי של שנת 2025, שנערך על פי מדגם ארצי של 980 אלף כלי רכב, מראה כי במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025, כ-6% מאירועי הגניבה של כלי רכב חזרו על עצמם, כלומר כלי רכב נגנבו שוב, לאחר שהושבו.

מהמחקר עולה עוד שברבעון השלישי של שנת 2025 בעקבות הפעילות הענפה של משטרת ישראל וכוחות צה"ל ביו"ש נרשמה ירידה של כ-16% באירועי גניבות רכב לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בניתוח האזורים המועדפים על הגנבים, גוש דן ממשיך להוביל את טבלת הגניבות בישראל עם 47% מכלל אירועי הגניבה, ואחריו אזור השרון עם 17%, אזור הדרום עם 9%, אזור השפלה עם 11%, ירושלים ומודיעין עם 12%, אזור הצפון עם 3% ויו"ש עם 1%.

כלי הרכב עם שכיחות ניסיונות הגניבה הגבוהה ביותר ברבעון הראשון 2025 היו ג'יפים וג'יפונים עם 47% מסך ניסיונות הגניבה.