בחודש החולף נסקה מניית טסלה לשיאים חדשים, לאחר עלייה של 94% מאז השפל בחודש מאי השנה. אבל למרות העלייה הדרמטית, שלקחה את טסלה לשווי דמיוני של 1.38 טריליון דולר - כמעט כמו כל יצרני הרכב בעולם גם יחד - האנליסטים ממשיכים להתלהב.

רק בשבוע שעבר פרסמו עוד שני גופי השקעות בינלאומיים גדולים סקירות אולטרה-חיוביות על טסלה. הראשון היה דויטשה בנק, שפרסם סקירת רוחב תחת הכותרת "העלייה יוצאת הדופן של טסלה", תוך העלאת מחירי היעד למניה. אחריו העניק גם Wedbush המלצה חמה למניה, וצפה שהערך של טסלה עשוי להגיע לשני טריליון דולר כבר באמצע 2026.

נראה, שהאנליסטים לא מוטרדים מירידה של 36% במסירות טסלה באירופה בחודש אוגוסט, למרות שכלל מסירות כלי הרכב החשמליים באירופה זינקו באותו חודש ב-30%. הם נוטים להתעלם גם מהלך הרוח הציבורי נגד טסלה במדינות רבות; או מההתחזקות הדרמטית של המותגים הסיניים, הן בסין והן באירופה; או מביטול הטבות המס לרכב חשמלי בארצות הברית לקראת סוף השנה.

לאופטימיות תורם, כרגיל, "הרעש" התקשורתי הבלתי פוסק שמייצר אלון מאסק - לאחרונה הייתה זו חבילת שכר בגובה טריליון דולר שהובטחה לו ורכישה פרטית של מניות החברה בהיקף של מיליארד דולר.

אבל מעבר לכך קיימת בקרב האנליסטים תמימות דעים שתוספת הערך העתידית לחברה טמונה בפעילות ה-AI שלה, שנרתמת כיום לטובת פרויקט הרכב האוטונומי לצד פיתוח תוכנות AI מתקדמות לרכב.

שתי פריצות דרך

טסלה אינה הראשונה שמשלבת בינה מלאכותית בדגמים סדרתיים. כבר לפני שנתיים הודיעו כמה יצרנים שהטמיעו בכלי רכב סדרתיים את אפליקציית ChatGPT במערך הבידור והמידע, והכניסו מערכות זיהוי קוליות מבוססות AI. אבל עד כה זה היה בעיקר גימיק שיווקי.

ההתקדמות הרצינית בתחום "הבינה המלאכותית על גלגלים" מתחילה בזכות שתי פריצות דרך, שמתרחשות כמעט במקביל. הראשונה היא פיתוח "מעבדי קצה" (EDGE) קומפקטיים עם צריכת כוח נמוכה, שמאפשרים להאיץ עיבודי בינה מלאכותית חזקים בתוך הרכב, ללא צורך בחיבור אלחוטי בין הרכב למעבדים "בענן", או במחשבי-על על צ'יפ, כפי שהיה עד כה.

הפיתוח השני הוא הופעת אפליקציות AI "קלות", שמותאמות במיוחד למעבדי קצה כאלה, ויכולות לרוץ עצמאית ברכב (בין השאר) ללא צורך בחיבור לענן.

כרגע ה-AI צפויה להשתלב בכלי רכב סדרתיים בשני תחומים מרכזיים. הראשון הוא מערכות בטיחות חכמות, שיאפשרו נהיגה "כמעט אוטונומית". כאן ה-AI מספקת יכולת גבוהה של עיבוד מידע, שמגיע מהחיישנים ההיקפיים של הרכב, דוגמת מצלמות רדארים ולידאר, כדי לזהות בזמן אמת סיטואציות תנועה מורכבות. כאמור, עד כה יכולות כאלה דרשו צ'יפים "כבדים" ורעבים לכוח, דוגמת מעבדי-העל של אנבידיה ומובילאיי.

מעבדי הקצה החדשים אמורים להשיג תוצאות דומות או טובות יותר, אבל עם צריכת כוח נמוכה יותר ובמחירים נגישים יותר - עשרות דולרים, עד מאות בודדות, במקום אלפים. בטסלה זה עשוי לקרות כבר בחודשים הקרובים, אם מערכת הנהיגה האוטונומית המלאה שלה, FSD, תצלח את משוכות הרגולציה ותיכנס לייצור המוני.

יישום אחר של AI ברכב, שקרוב יותר ללב המשתמשים והצרכנים, הוא העשרת חוויית השימוש והשהייה ברכב. זה אומר לימוד של העדפות המשתמשים ברכב, באמצעות זיהוי קולי וביומטרי, וההתאמה אישית של פונקציות כמו המוזיקה המועדפת, מצב בקרת אקלים, זיהוי סגנון הנהיגה של הנהגים ויכולת ניהול שיחה דו-צדדית בשפה טבעית עם המחשב ברכב. ויהיו גם יישומי AI "כבדים" יותר, כמו ניתוח עומק של המצב המכני של הרכב והמלצות על תחזוקה מונעת, עוד לפני שנגרם נזק לרכב - מעין מוסכניק צמוד.

הסינים מובילים

בינתיים ההטמעה של הטכנולוגיות הללו בכלי רכב סדרתיים היא איטית יחסית, והסיבה היא שהקפיצה הגדולה ב-AI התרחשה רק בשנה-שנתיים האחרונות, ואילו מחזור הפיתוח הממוצע של דגם רכב חדש אורך כשנתיים-שלוש. אבל החל מהשנה הבאה נתחיל לראות דגמים סדרתיים רבים עם מעבדים ויישומים של בינה מלאכותית, בדגש על כלי רכב חשמליים ו"מחושמלים".

מי שקופצים למים העמוקים הם יצרני הרכב הסינים, שכבר מטמיעים יישומי AI בדגמי רכב חדשים ממודל 2025. בתחילת השנה, למשל, הודיעו עשרות יצרני רכב סינים, כמעט בו-זמנית, על הטמעת אפליקציית DeepSeek הסינית במאות אלפי כלי רכב מדגמי 2025 ואילך. בינתיים החידוש מיועד בעיקר לשוק הסיני, אבל בקרוב יקבלו אותו מאות אלפי כלי רכב בעולם בעדכוני OTA.

בשורה התחתונה מהפכת הבינה המלאכותית ברכב, שאנחנו נמצאים בפתחה, אמורה לשדרג את הבטיחות, הרווחה וניצול הזמן בדרכים של רוכשי הרכב בעולם.

אבל חשוב לזכור שאין מתנות חינם. אומנם כרגע מהוות מערכות ה-AI החדשות לרכב מקדם מכירות בתעשיית הרכב, בסין לפחות. אבל יישומי ה-AI ברכב גם משפרים משמעותית את יכולת איסוף ועיבוד המידע של יצרני הרכב וגורמי צד ג' באמצעות שלל חיישנים חזותיים וקוליים ברכב ומחוצה לו.

המידע יכול לשמש לצרכים מסחריים, או לצרכים ביטחוניים-אסטרטגיים, תלוי לאן הוא מגיע. לפיכך, מי שמתייחס לרכבו בתור שלוחה ניידת של המשרד, ומעביר בעת הנסיעה מידע עסקי או ביטחוני רגיש, יצטרך להביא את זה בחשבון. אפילו אפליקציות תקשורת מוצפנות, שמשמשות להעברת מידע רגיש בטלפון, אינן חסינות בפני בינה מלאכותית, שמתוכננת לזהות קול, לנתח שיחות ובתיאוריה אפילו לקרוא תווי פנים ותנועות שפתיים ולתרגם אותם לטקסט.

הצד הישראלי של התחום

שתי חברות ישראליות נמצאות בעמדת זינוק טובה לנצל את מהפכת ה-AI ברכב, אבל שתיהן נתקלות בגורמים מעכבים. הראשונה היא מובילאיי, שנחשבת מובילה טכנולוגית בתחום הרכב האוטונומי, אבל מקבלת ציונים די נמוכים בכל הנוגע ל"טיפוח" המניה שלה ושיווק יכולות ה-AI שלה לאנליסטים ולמשקיעים.

רק בתחילת השנה היא החלה להציף את יכולותיה הלא מבוטלות בתחום, אבל בטון נמוך יחסית. לפיכך היא החמיצה את ה"הייפ" הענק של ה-AI בשוק ההון, שדוחף לשיא את מניות טסלה המתחרה וחברות נוספות. אבל אנחנו מהמרים שבתערוכת CES הקרובה בינואר גם היא תעלה על הגל ותציג פריצות דרך, שעשויות לשדרג את האטרקטיביות שלה עבור רוכשים פוטנציאליים אם אינטל תחליט למכור את חבילת המניות שלה כמקשה אחת.

החברה השנייה, שפעילותה בתחום הרכב נמצאת עדיין כמעט מתחת לרדאר, היא HAILO, שמתמחה בפיתוח צ'יפים להאצת יישומי AI במכשירי קצה. בשנה שעברה היא רשמה פריצת דרך, כשהצ'יפים שלה שולבו במערכות סיוע מתקדמות לנהיגה (ADAS) של יצרן סיני גדול, והיא ככל הנראה חתומה על חוזים עם יצרניות נוספות. הפעילות הזו תיחשף אם וכאשר היילו תצא להנפקה בשנה הבאה, אבל הבעיה העיקרית היא ההימור שלה על תעשיית הרכב הסינית. יש שם הרבה כסף, אבל בתקופה של מלחמה טכנולוגית-פוליטית בין המעצמות, אספקת שבבי AI מתקדמים לסינים היא סוגייה שהמשקיעים הגדולים במערב בורחים ממנה כמו מאש.