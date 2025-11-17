חברת החלום EON של היזם הסדרתי אופיר ארליך, שבעבר מכר חברה לאמזון במאות מיליוני דולרים, נמצאת במשא ומתן לגיוס סיבוב נוסף שעשוי לשקף לחברה שווי של 4 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. את הסיבוב בחברה, שבה השקיעו בעבר קרן סקויה ועומרי כספי, מוביל הפעם המשקיע האמריקאי-ישראלי אלעד גיל, ככל הנראה באמצעות קרן ההון סיכון שלו, גיל קפיטל.

איון (EON) נחשבת לאחת החברות המבוקשות ביותר להשקעה על ידי קרנות הון סיכון ישראליות, בשל העובדה שצוות היזמים שלה - אופיר ארליך, רון קמחי, וגונן שטיין - הם יזמים סדרתיים שמכרו חברות ועבדו במרכז הפיתוח הישראלי של אמזון. החברה החדשה שהקימו, EON, פותרת את אחת הבעיות הסבוכות והגדולות של חברות ענק: גיבוי נתונים בענן, בגישה רעננה שתומכת בקוד חדש גם בנתוני AI. בשנה שעברה דורגה על ידי המשקיעים כאחת מעשרת הסטארט-אפים המבטיחים של גלובס.

היותה חברת "להיט" אפשרה לאיון לגייס בשנה שעברה שלושה סיבובי גיוס הון שהקפיצו בהדרגה את השווי שלה מ-200 מיליון דולר בתחילת 2024, ל-1.4 מיליארד דולר בסופה, כך על פי PitchBook, לאחר שגייסה סך הכל קרוב ל-200 מיליון דולר. ההערכה היא כי הסיבוב הנרקם יוסיף עוד כמה מאות מיליוני דולרים נוספים לחשבון הבנק של החברה.

יחד עם זאת, בתעשייה נחשבת איון גם כחברה צעירה מאוד - היא הוקמה בתחילת השנה שעברה והכנסותיה נאמדות בין מיליוני דולרים ליותר מ-10 מיליון - דבר שהופך את מכפיל השווי בגיוס לגבוה במיוחד ביחס להכנסות. עם זאת, היא משרתת את אחד הבנקים הגדולים בארה"ב, ולפי הערכה קיים לה חוזה משמעותי נוסף לקראת חתימה.

מקושרים לרשת החברתית של 8200

איון מספקת טכנולוגיה חדשה לגיבוי נתונים בענן, ומבטיחה למנהלי החברות שמסדי הנתונים שלהם שנמצאים בענן של אמזון, גוגל או מיקרוסופט, או לחלופין בענן המקומי הנמצא במשרדי הלקוחות, לא יימחקו - גם אם אלה יעברו מתקפות כופרה או אסון טבע. היא עושה זאת באמצעות אלגוריתם ש"מודבק" למידע ומונע את האפשרות למחוק אותו בכל מחיר.

את החברה הקימו כאמור ארליך, קמחי ושטיין אחרי שעבדו בעצמם אצל ספקית הענן הגדולה ביותר, אמזון AWS במשך ארבע שנים. לאמזון הם הגיעו אחרי שמכרו לה את החברה הקודמת שהקימו, קלאוד אנדיור, שביצעה משימה הפוכה ואפשרה לחברות להעביר את הנתונים שלהם בלחיצת כפתור אל הענן של אמזון - עסק שכבר גלגל מיליארד דולר בזמן שעזבו את ענקית הענן.

לאחר שראו מקרוב את הביקוש מהלקוחות לגיבוי אמין לכל הנתונים בענן, ואת חוסר המעש של אמזון בתחום, הם הקימו חברה שתגבה את הנתונים בעצמה עבור לקוחות אמזון - ובדרך לשם גייסו את הבוסים לשעבר, כמה מהבכירים בתחום הגיבוי והאחסון של AWS. שלושת המייסדים מקושרים למשקיעים ויזמים רבים דרך הרשת החברתית הענפה של בוגרי קורס אר"מ של 8200, כמו למייסדי וויז, פיירבלוקס, לייטריקס ונקסט סיליקון. ארליך עצמו מושקע בחברות אטרו, פינאלופ ומאש פיימנטס.

נוסף על סקויה וקרן "סוויש" של עומרי כספי, מושקעים בחברה גם קרן הענק לייטספיד, גרינאוקס, 8 Roads, בונד, ויין ונצ'רס ומירון קפיטל.

מ-EON לא התקבלה תגובה.