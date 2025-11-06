החברות הישראליות שנסחרות בוול סטריט מפרסמת בימים אלה את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השלישי של השנה. היום פרסמו דוחות מספר חברות טכנולוגיה, כשלצד הדוחות הן גם מספקות תחזית לסיום שנת 2025.

● אחרי יום חזק במיוחד לישראליות בוול סטריט: אלו הדברים שעומדים מאחורי הזינוק של סולאראדג' ולמונייד

● פייבר, למונייד וטאבולה: איך היו הדוחות של הישראליות בוול סטריט?

● טבע עקפה את ציפיות האנליסטים והרגיעה את החששות לגבי ההכנסות בארה"ב; המניה זינקה

נובה בדרך לשנת שיא

מניית נובה נופלת כעת בוול סטריט בכ-10% למרות שהיא נמצאת במגמה חיובית בחודשים האחרונים ונסחרת כיום ברמות שקרובות לרמות השיא שלה, שנרשמו לאחרונה. נובה היא חברת ציוד לבדיקת ייצור שבבים שנהנית מהגידול בביקושים לשבבים על רקע פריחת ה-AI. החברה הדואלית נסחרת לפי שווי של 10.1 מיליארד דולר.

ברבעון השלישי, נובה עקפה את תחזיות האנליסטים כשרשמה הכנסות של כ-225 מיליון דולר, צמיחה של 25.5% ביחס לרבעון המקביל, ורווח נקי Non-GAAP של 2.16 דולר למניה - סנט אחד מעל תחזיות השוק. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות (GAAP) היה 61.4 מיליון דולר, גידול של 19.8% מהרבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הוא הסתכם ב-70 מיליון דולר, גידול של 24.9%.

התחזית לרבעון הרביעי דומה לתחזיות האנליסטים: נובה צופה הכנסות של 215-225 מיליון דולר בהשוואה לתחזיות האנליסטים לכ-218 מיליון דולר, והתחזית לרווח נקי למניה היא ל-2.02-2.20 דולר כך שאמצע טווח התחזית גבוה ב-2 סנטים מתחזיות האנליסטים.

גבי ויסמן, נשיא ומנכ"ל נובה, מסר: "נובה מציגה תוצאות שיא ברבעון השלישי, עם היקף מכירות הגבוה אי-פעם הן בתחום שבבי הזיכרון והן בתחום המעבדים המתקדמים, כתוצאה מביקושים חזקים לפתרונות המדידה החדשניים שלנו בתהליכי ייצור ואריזה מתקדמים. בהינתן התחזית לרבעון הרביעי, אנו מצפים ש-2025 תהיה שנת שיא עבור נובה, ומעריכים כי הצמיחה תימשך גם ב-2026, בהסתמך על התחזיות החיוביות לשוק המוליכים למחצה ועל הביקוש הגובר לשבבים בתחום הבינה המלאכותית".



מניית פלייטיקה ממשיכה להתאושש מהשפל; החברה מאשררת תחזיות

חברת הגיימינג פלייטיקה מציגה תוצאות מעט נמוכות מתחזיות האנליסטים לרבעון השלישי, אך מאשררת את התחזית השנתית שלה. החברה, בניהולו של המייסד רוברט אנטוקול, רשמה הכנסות של כ-675 מיליון דולר, צמיחה של 8.7% מהרבעון המקביל, כשאת הצמיחה הובילו הכנסות שיא ממכירות ישירות לצרכן, שצמחו ב-20% לכ-209 מיליון דולר.

הרבעון השלישי הסתיים עם רווח נקי דומה לרבעון המקביל, 39.1 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-10.3% לכ-218 מיליון דולר.

מבחינה תפעולית, ממוצע המשתמשים המשלמים ליום עמד על 354 אלף, עלייה של 17.6% לעומת הרבעון המקביל אך ירידה של 6.3% מהרבעון הקודם. המשחק Bingo Blitz רשם עלייה בהכנסות גם מהרבעון הקודם וגם מהמקביל לרמה של כ-163 מיליון דולר, ושני משחקים אחרים רשמו ירידה - Slotomania ו-June’s Journey, ל-68.5 מיליון דולר ו-68.3 מיליון דולר, בהתאמה.

פלייטיקה ייצרה מתחילת השנה תזרים חופשי של כ-218 מיליון דולר, ירידה לעומת 268 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בסוף הרבעון השלישי היו לה בקופה 641 מיליון דולר. החברה הודיעה על דיבידנד רבעוני של 10 סנט למניה שיחולק בינואר.

כאמור פלייטיקה חוזרת על התחזית השנתית שמסרה בעבר וממשיכה לצפות להכנסות של 2.7-2.75 מיליארד דולר עם EBITDA מתואם של 715-740 מיליון דולר - מספרים שמשקפים צמיחה של 5.9%-7.9% בהכנסות וירידה של 2.3%-5.6% ב-EBITDA לעומת השנה הקודמת.

אנטוקול מסר כי פלייטיקה ממשיכה לממש את האסטרטגיה שלה עם מיקוד ומשמעת גבוהה. "השגנו שיא נוסף בהכנסות ממכירות ישירות לצרכן הודות לתרומה משמעותית של מספר כותרי משחקים מובילים, ובהם Bingo Blitz ‏June’s Journey, ‏Solitaire Grand Harvest, ופורטפוליו המשחקים של SuperPlay", אמר אנטוקול. "האסטרטגיה שלנו, המתמקדת בהעמקת הקשרים עם השחקנים, בהגדלת חלקן של המכירות הישירות לצרכן ובהקצאת משאבים להזדמנויות בעלות התשואה הגבוהה ביותר, מחזקת את פורטפוליו המשחקים שלנו וממצבת אותנו להגדלת תזרים המזומנים לטווח הארוך".

פלייטיקה נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי 1.4 מיליארד דולר לאחר שמנייתה עלתה ב-11% מהשפל שאליו נפלה לפני כחודש. עם זאת מתחילת השנה המניה רושמת תשואה שלילית דו-ספרתית. במסחר המוקדם לאחר פרסום הדוחות מניית פלייטיקה נסחרת בעלייה.

טדס: "הרבעון לא עמד בציפיות"

עוד מניה שמנסה להתאושש משפל רב-שנתי היא טידס (לשעבר אאוטבריין), שמוקדם יותר השבוע נסחרה בשפל של כל הזמנים של 1.36 דולר למניה, ועלתה לקראת פרסום הדוחות. היום החברה פרסמה דוחות לרבעון השלישי, בו היקפי הפעילות שלה צמחו על רקע רכישת חברת טדס בשנה שעברה (שנרכשה מידי פטריק דרהי), אך השורה התחתונה נפגעה ביחס לרבעון המקביל. המניה נופלת כעת בכ-35%.

טדס כיום היא חברת אדטק (Ad tech) המספקת פלטפורמה רב־ערוצית לפרסום באינטרנט הפתוח, שמטרתו לספק תוצאות הן למפרסמים והן לערוצי התוכן. ברבעון השלישי, החברה צמחה ב-42% בהכנסות ל-319 מיליון דולר, עברה מרווח להפסד נקי של 19.7 מיליון דולר ורשמה תזרים שלילי של 23.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

ההכנסות נטו (Ex-TAC Gross Profit) צמחו ביותר מפי 2 לכ-131 מיליון דולר, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ב-66% ל-19.2 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP נרשם הפסד נקי של 16.3 מיליון דולר לעומת רווח של 5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. המנכ"ל דיוויד קוסטמן הודה שהרבעון לא עמד בציפיות החברה: "בעוד אנו ממשיכים להתקדם אסטרטגית ולהציג צמיחה מרגשת בתחומים כמו CTV (טלוויזיות חכמות), הרבעון הזה לא עמד בציפיות שלנו ואנו פועלים במהירות ונוקטים בצעדים החלטיים להאיץ בחזרה את הצמיחה ולייצר תזרים חיובי", אמר קוסטמן. הוא הוסיף שהחברה עושה רה-ארגון בתחום ה-go-to-market.

בסוף הרבעון היו לטדס בקופה 138 מיליון דולר, לעומת חוב של מעל 620 מיליון דולר שרובו לטווח ארוך. טדס צופה ברבעון הרביעי הכנסות נטו של 142-152 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם חיובי של 26-36 מיליון דולר.

נזכיר שהחברה הונפקה לראשונה (בשמה הקודם אאוטבריין) ב-2021 לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר, ובשנה שעברה הודיעה על רכישת טדס מדרהי ב-900 מיליון דולר. כיום שווי החברה הממוזגת מגיע ל-140 מיליון דולר.