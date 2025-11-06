שתי חברות מישראל שפרסמו אתמול (ד') דוחות, בלטו עם זינוקים חדים במחירי המניות, ושתיהן היו בין 10 המניות שרשמו את העלייה הגדולה ביותר אתמול בוול סטריט. מדובר בחברת הביטוח הדיגיטלי למונייד , שקפצה ב-34.2%, ובחברת הטכנולוגיה לתחום האנרגיה הסולארית סולאראדג' , שטיפסה ב-28.9% (במקביל, גם טבע קפצה, אך "הסתפקה" בעלייה של 20.2%).

המשקיעים בלמונייד ובסולאראדג' כבר רגילים לתגובות חזקות של המניות אחרי פרסום דוחות, אך במקרה הזה, מדובר בתגובות עוצמתיות במיוחד. למונייד סגרה את יום המסחר במחיר של 78.73 דולר, שיא של יותר מארבע שנים - כלומר, מחיר בו לא ביקרה מאז ספטמבר 2021. עם זאת, המניה עדיין לא חזרה לרמות השיא בהן נסחרה בתחילת 2021. מאז השפל של לפני שנתיים, המניה כבר עלתה יותר מפי 7. רק אתמול נוספו לשווי השוק של למונייד כמעט 1.5 מיליארד דולר, לשווי נוכחי של 5.8 מיליארד דולר.

נראה שהמשקיעים אהבו את העובדה שלמונייד עקפה את התחזיות ברבעון, העלתה את התחזית השנתית והציגה שיפור ביחסי תשלום תביעות-הכנסות (loss ratio). יתרה מכך, שי וינינגר, מייסד שותף ונשיא, דיבר על כך שזהו הרבעון החזק ביותר בתולדות למונייד ורבעון שמיני ברציפות של האצת קצב הגידול, וכי החברה מתקדמת על-פי התוכנית לכיוון רווחיות. וינינגר הדגיש שוב את חשיבות ה-AI על פעילות החברה, וציין שהאצת קצב הגידול מוסברת בטכנולוגיית ה-AI הייחודית שהחברה פיתחה. לדבריו, "דוגמה לאימפקט המשמעותי שיש לטכנולוגיה על הביצועים של החברה: בשנתיים האחרונות, צוות טיפול התביעות שלנו הצטמק, בזמן שכמות התביעות החדשות הוכפלה פי 2.5".

למונייד, שהמנכ"ל שלה הוא המייסד השותף דניאל שרייבר, רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 195 מיליון דולר, צמיחה של 42.4% ביחס לרבעון המקביל. היא צמצמה את ההפסד הנקי (GAAP) ב-44.6% ל-37.5 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם שלה היה שלילי בגובה 25.6 מיליון דולר, שיפור של 47.8% לעומת הרבעון המקביל.

למונייד צמחה ברבעון ב-30% בסך הפרמיות, שהגיע ל-1.16 מיליארד דולר, והציגה שיפור גם בפרמטרים נוספים ובהם יחס תשלום תביעות-הכנסות והרווח הגולמי.

החברה מצפה לרשום השנה הכנסות של 727-732 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם שלילי של 127-130 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית הקודמת שהייתה להכנסות של 710-715 מיליון דולר ו-EBITDA שלילי של 135-140 מיליון דולר.

בתגובה לדוחות, האנליסט ריאן טוניס מקנטור, שממליץ על למונייד בהמלצת "תשואת יתר", כתב כי "אנחנו מתרשמים מהעקביות בצמיחה של למונייד, ניהול ההוצאות, והחשוב מכל - תוצאות הסיכונים שלה". לדברי האנליסט, החששות מפני שריפת מזומנים כבר מאחוריה, והתזה השורית שלו מבוססת על הערכתו שלמונייד תוכל להפוך לרווחית על בסיס GAAP ב-2027.

סולאראדג' נכנסה לתחום ה-AI

סולאראדג' הוסיפה לערכה אתמול לערכה כמעט 550 מיליון דולר, וננעלה במחיר שמשקף לה שווי שוק של מעל 2.4 מיליארד דולר. לראשונה זה כמעט שנה וחצי, היא חזרה להיסחר מעל מחיר של 40 דולר למניה, כמעט פי 4 מהשפל של לפני שנה.

סולאראדג' דיווחה על הכנסות של 340 מיליון דולר ברבעון השלישי, צמיחה של 44.5% מהרבעון המקביל ושל 18% מהרבעון הקודם. לפי כללי GAAP, ההפסד התפעולי היה 35.2 מיליון דולר וההפסד הנקי הסתכם ב-50.1 מיליון דולר - שיפור משמעותי לעומת הרבעון המקביל, בו נרשמו הפסדים של מעל מיליארד דולר בעקבות מחיקת-עתק שבוצעה אז. על בסיס Non-GAAP, סולאראדג' צמצמה את ההפסד הנקי ב-61.5% ל-18.3 מיליון דולר, שהם 31 סנט למניה. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, סולאראדג' ייצרה 51.6 מיליון דולר מפעילות שוטפת, לעומת תזרים שלילי של 351 מיליון דולר מפעילות בתקופה המקבילה ב-2024.

בדוחות הרבעון השלישי, סולאראדג' עקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה. עם זאת, תחזית שנתפסה כפושרת לרבעון הרביעי - להכנסות של 310-340 מיליון דולר - הובילה בתחילת יום המסחר לירידות במניה, שהתחלפו ככל שהיום התקדם לעליות חדות. נראה שמה ששינה את הכיוון כולל מספר דברים שנאמרו בשיחת הוועידה שערכה הנהלת החברה, בראשות שוקי ניר.

בין היתר, הושם דגש על כך ששולי הרווח יגדלו, למרות הירידה העונתית בהכנסות (ברבעון הרביעי צפוי רווח גולמי Non-GAAP של 19%-23% לעומת 18.8% ברבעון השלישי). אחת השאלות שהעלו אנליסטים הייתה בנוגע ל-2026, על רקע חששות מפני תחזית דומה לזאת שנתנה המתחרה אנפייז , שדיברה על ירידה דו-ספרתית בהכנסות רבעון ראשון לעומת הרביעי של 2025. סולאראדג' הרגיעה את המשקיעים כשניר אמר בשיחת הוועידה שבאופן רגיל, ההכנסות ברבעון הראשון נמוכות עונתית ב-10% מהרבעון הרביעי, ולא ציין ירידה חדה שצפויה מעבר לכך.

במקביל לדוחות, סולאראדג' פרסמה עוד דיווח שתפס את תשומת הלב: היא הודיעה על שיתוף-פעולה עם חברת השבבים אינפיניון בפיתוח תשתית אנרגיה יעילה במיוחד עבור דאטה-סנטרים של הדור הבא. "מהפכת ה-AI מגדירה מחדש את תשתיות האנרגיה", מסר ניר, והוסיף שחיוני שתעשיית הדאטה-סנטר תהיה מצוידת בפתרונות שיביאו את היעילות והאמינות הגבוהה ביותר.

בשיחת הוועידה, אמר ניר שהחברה בשיחות עם שחקנים בתחום והמסחור של השת"פ יהיה ב-2027-2028, והוסיף שסולאראדג' לא מצפה להשקעות משמעותיות בתחום, משום שכבר יש לה את התשתית הנדרשת.

נכון להיום, כנראה על רקע אכזבות העבר ובציפייה להמשך שיפור, רוב האנליסטים עדיין ספקניים בנוגע לסולאראדג'. עם זאת, בניגוד לעבר הלא-רחוק בו רובם החזיקו בהמלצות שליליות, כעת רובם נייטרליים. מחיר המניה עקף את מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.