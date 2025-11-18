מחקר חדש של דיל: 75% מהחברות בישראל מצמצמות גיוסי ג'וניורים

מחקר חדש של ענקית ניהול משאבי האנוש דיל (Deel), בבעלות ישראלים, שמבוסס על סקר רחב־היקף שנערך בקרב אלפי מעסיקים מ־17 מדינות, מצביע על צמצום חד ביכולת ההשתלבות בשוק העבודה עבור מי שנמצאים בתחילת דרכם.

הישראלים מובילים את המגמה העולמית: לפי הנתונים, 75% מהארגונים בישראל מצמצמים או מקפיאים את גיוסי תפקידי הכניסה, שיעור מהגבוהים שנמדדו במחקר. נוסף לכך, 98% מהמעסיקים בישראל דיווחו כי לפחות חלק מתפקידי הכניסה השתנו באופן מהותי או נעלמו לחלוטין בעקבות האצת חדירת ה-AI לארגונים. זהו שיעור גבוה במיוחד הממקם את ישראל בראש הטבלה העולמית של מדינות שבהן תפקידים בסיסיים "מתכלים" במהירות.

לצד זאת, המעסיקים מדווחים על העתקת משימות שוטפות כמו תיעוד, כתיבה, מיון מידע ותמיכה טכנית לכלי אוטומציה - משימות שבעבר היוו את נקודת הפתיחה הטבעית לעובדים ללא ניסיון.

שינוי במבנה התפקידים

המחקר מבוסס על סקר שנערך על־ידי דיל בשיתוף חברת המחקר IDC, וכלל שאלון אחיד למנהלי משאבי אנוש, למקבלי החלטות ולמנהלי צוותים. הסקר בחן שלושה צירים מרכזיים: תהליכי גיוס בשנה האחרונה; שינויים במבנה תפקידים בעקבות שילוב מערכות AI; והערכת סיכון להיעלמות תפקידים קיימים.

הסקר כלל 5,500 נשאלים מ־22 שווקים, בהם ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, קנדה, סין, הודו, אוסטרליה, יפן, סינגפור, הולנד, ספרד, שבדיה, ניו זילנד, צ'ילה, מקסיקו, קולומביה, ארגנטינה וגם כמובן ישראל. הנשאלים הגיעו ממגוון רחב של תעשיות - מלבד טכנולוגיה גם קמעונאות, בריאות, פיננסים, בנקאות, ביטוח, תעשייה וייצור, מדיה, שירותים מקצועיים, חינוך, ממשל, טלקום, לוגיסטיקה ותשתיות.

על־פי הניתוח, תפקידים שבעבר היוו "מסלול כניסה" קלאסי - כמו למשל אנליסטים זוטרים, עובדים בתחומי אדמיניסטרציה, אנשי תמיכה, רפרנטים ותפקידי תוכן - עוברים כיום התאמה, איחוד או ביטול, כאשר חלק גדול מהמשימות שלהם מבוצע באמצעות אוטומציה ו־AI ג'נרטיבי. המעסיקים אומנם מדווחים על שיפור משמעותי ביעילות, אך בפועל מספר נקודות הכניסה לעובדים צעירים הולך ופוחת.

לצד השינוי במבנה התפקידים, המחקר מצביע על מגמה עולמית נוספת: רק 5% מהארגונים מגדירים תואר אקדמי כתנאי סף לתפקידים בסיסיים. מנגד, 66% מצפים מהג'וניורים לשלוט בכלי AI או להחזיק בהכשרות טכנולוגיות קצרות.

גם במדינות אחרות נרשמה פגיעה בשכבת הכניסה. למשל, בארה"ב 50% מהחברות דיווחו על היעלמות תפקידים ראשוניים, ובניו זילנד וארגנטינה השיעור הגיע ל־53%. עם זאת, במדינות מערב אירופה וצפון אמריקה המגמה מתונה יותר, בעוד שבישראל היא בולטת במיוחד: שילוב מהיר של כלי AI מחד, והיצע מצומצם של תפקידים התחלתיים מאידך, יוצרים שוק שמצטמצם מלמטה כלפי מעלה, מה שעלול להקשות על דור העובדים הבא להיכנס אליו.