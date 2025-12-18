תקלה נרחבת ללקוחות סלקום באינטרנט: "מטפלים בכל האמצעים"

לקוחות של חברת סלקום מדווחים על תקלות בשימוש באינטרנט. לפי מומחי סייבר ששוחחו עם גלובס, ככל הנראה מדובר בתקלת DNS, משמע, הרכיב שממלא פונקציה של "ספר טלפונים". המשמעות היא שכשמשתמש מנסה להגיע לכתובת מסוימת, השרת לא מצליח לקבל את הבקשה, מה שמשאיר את הצרכנים בחוץ.

כך מסביר ראש המטה וראש מערך התקשורת הגלובליצת בצ'ק פוינט, גיל מסינג: "ברגע שיש תקלה בזה, אי אפשר בעצם לגלוש לאן שאנחנו רוצים. כמו פקק תנועה ענקי. זה קרה מספר פעמים ולאחרונה לפלטפורמות הכי גדולות בעולם כמו קלאודפלייר וזה תקלה גלובלית אבל זה יכול גם להיות מקומי כמו שזה נראה במקרה הזה. ברוב מכריע של המקרים זו תקלה ולא תקיפה".

בסלקום מאשרים כי "ישנה תקלה הפוגעת בחיבור לאינטרנט ומשפיעה על חלק מלקוחותינו. אנו מתנצלים על אי הנוחות, ומטפלים בכל האמצעים על מנת לפתור את הנושא במהירות האפשרית".

יש לציין כי בהרבה תקלות מאסיביות דומות של רכיב ה-DNS התרחשו לאחרונה ברחבי העולם, כמו התקלותב מיקרוסופט וקלאודפלייר, שגרמו לחלקים משמעותיים מהרשת להיות לא זמינים. במקרה הנוכחי לא מדובר בהכרח ברכיב רוחבי בהרבה שירותים, אלא תקלה אצל חברת סלקום.

כשמתקשרים למוקד השירות של סלקום, נשמעת הודעה אוטומטית שיש תקלה ומנסים לפתור אותה בהקדם. לפי לקוחות סלקום ששוחחו עם גלובס, הם אינם מצליחים להגיע למוקדן אנושי שיענה להם. לדברי חלק מהלקוחות אפילו "אין צליל חיוג". לקוחה אחרת הסבירה כי לאחר שאין צליל חיוג, "השיחה פשוט מתנתקת".