רגע לפני פרסום הדוחות: תקלה בענן של מיקרוסופט

שירותים רבים ברחבי העולם חווים תקלות רבות, ככל הנראה בעקבות תקלה במערכות חברת מיקרוסופט . מדובר בתקלה בשירותי הענן Azure ושירותי 365 שלה. צריך להזכיר כי מיקרוסופט מכריזה על הדוחות הכספיים שלה בשעות הקרובות. לפי Downdetector, שירותים רבים כמו שירותי מיקרוסופט השונים, זום, בינג, וולמארט, חברת התעופה אלסקה איירליינס ואף שירותים ישראליים כמו תן ביס חווים תקלות ומיידעים את המשתמשים.

ממיקרוסופט נמסר: "אנחנו פועלים לתקן את הבעיה שמשפיעה על Azure Front Door ומשפיעה על זמינות של שירותים מסוימים. על הלקוחות להמשיך לבדוק את התראות בריאות השירות שלהם ואת העדכון האחרון בנושא זה ניתן למצוא בדרך הסטטוס של Azure"

גם בחשבון הטוויטר של מיקרוסופט נכתב: "אנו חוקרים בעיה המשפיעה על מספר שירותי Azure", לקוחות עשויים לחוות בעיות בעת גישה לשירותים".

בעדכון האחרון באתר הסטטוס של אז'ור נכתב כי "לקוחות ושירותי מיקרוסופט שמשתמשים ברכיב עשויים לחוות בעיות כמו השהיות, פסקי זמן ושגיאות". עוד נכתב כי "התחלנו בפריסה של התצורה "last known good" שלנו. צפוי שהיא תיפרש במלואה תוך 30 דקות, ומנקודה זו הלקוחות יתחילו לראות סימנים ראשונים של התאוששות. לאחר מכן, השלב הבא לשחזר צמתים בזמן שאנחנו מנתבים את התעבורה דרך צמתים תקינים אלו. אין לנו זמן צפוי למועד השלמת הפריסה, אבל נעדכן לגבי זה תוך 30 דקות או כשיהיה לנו עדכון".

התקלה הנוכחית מזכירה את זו שחוותה Amazon Web Services, אשר הובילה לשיבושים נרחבים שנמשכו כ־15 שעות. אמזון שולטת בלמעלה משליש משוק שירותי הענן, בעוד שמיקרוסופט ניצבת אחריה עם כ־23%. בשבוע האחרון פרסמנו בגלובס כי הריכוזיות בשוק הענן עלולה להוות סיכון, כאשר שירותים רבים מסתמכים על אותם שירותי ענן