שבוע המסחר נכנס לשתי יממות קריטיות ומלאות אירועים, שיקבעו לאן השווקים ילכו - האם המגמה החיובית תימשך ושיאים ימשיכו להישבר, או אולי דווקא צפוי שינוי כיוון, תיקון ומימוש רווחים.

● אנבידיה שוברת שיא חדש: שווי השוק שלה חצה את ה-5 טריליון דולר

● אפל חצתה את רף ה-4 טריליון דולר בשווי; כמה כסף השאיר וורן באפט על השולחן?

שלושה אירועים משמעותיים על הפרק. הראשון הוא החלטות ריבית של הפד בארה"ב הערב (ד', שעון ישראל) ושל הבנק המרכזי של אירופה (ECB) מחר בצהריים. השני הוא פרסום הדוחות של חמש ענקיות הטכנולוגיה: מיקרוסופט , אלפבית ומטא יעשו זאת היום אחרי המסחר בוול סטריט, אפל ואמזון - מחר אחרי המסחר. ובתווך תתקיים פגישת הפסגה בין הנשיא האמריקאי דונאלד טראמפ לנשיא הסיני שי - במה שמסמל עבור המשקיעים הקלה במלחמת הסחר לאחר ההסלמה האחרונה.

החלטות הריבית: בארה"ב צופים הורדה, באירופה ללא שינוי

יו"ר הבנק הפדרלי של ארה"ב, ג'רום פאוול, צפוי להפחית את הריבית חודש שני ברציפות. בשוק מתמחרים הפחתה של 0.25 נקודות אחוז, לטווח של 3.75%-4%, ובעיקר מחכים לשמוע את הפרשנות שתתלווה להודעה - מה מצפה הפד בנוגע לאינפלציה, לשוק העבודה ולכלכלה האמריקאית כולה, ומה הצפי להפחתות ריבית בעתיד.

בבנק השוויצרי פיקטה העריכו השבוע שהפחתת ריבית של 0.25 נקודות אחוז כבר מתומחרת במלואה בשוק, ומוקד תשומת הלב יהיה על המשך המדיניות והכרזה אפשרית של סיום ההידוק הכמותי (QT) - צעד שהפך לסביר יותר נוכח לחצים בשוקי המימון. בפיקטה ממשיכים להעריך שתהיה הורדה נוספת בריבית בדצמבר השנה, ועוד שתי הפחתות במהלך המחצית הראשונה של 2026.

מעבר לארה"ב, החלטת ריבית נוספת צפויה מכיוון הבנק המרכזי של אירופה. לפי פיקטה, "אנו מצפים כי ה-ECB ישמור על ריבית הפיקדונות ללא שינוי, ברמה של 2%, בפגישה השבוע. נשיאת הבנק, כריסטין לגארד, צפויה לחזור על האמירה כי ה-ECB נמצא ב'מקום טוב', תוך שמירה על כל האפשרויות פתוחות".

ב-Morningstar ציינו השבוע שבשוק צופים שהפחתת הריבית הבאה באירופה תהיה רק ב-2026 אלא אם יהיה משהו חריג. להערכתם, כשהאינפלציה קרובה ליעד והכלכלה מתייצבת אין דחיפות להוריד את הריבית בגוש האירו.

דוחות מרכזיים: המשך צמיחה של ענקיות הטכנולוגיה?

דוחות ענקיות הטכנולוגיה, שיפורסמו כאמור היום ומחר, אמורים להצביע על המשך צמיחה גם ברבעון השלישי של השנה, בעיקר בזכות הגידול בהוצאות על תשתיות AI. ב- Yahoo Finance ציינו שמיקרוסופט אמורה להראות צמיחה של 11% ברווח הרבעוני לפי קונצנזוס האנליסטים, אלפבית צפויה להמשיך במומנטום החיובי ומטא עשויה לרשום הכנסות של 50 מיליארד דולר ברבעון (ממוצע תחזיות האנליסטים הוא 49.4 מיליארד דולר).

אנליסטית השווקים הגלובליים לאלה אקונר מ-eToro העריכה השבוע שהמשקיעים מצפים לראות במיקרוסופט האם פלטפורמת מחשוב הענן Azure ושכבות ה-SaaS של החברה ימשיכו בצמיחה דו-ספרתית. לדבריה, "ההשקעות הגדולות במרכזי נתונים ובתשתיות AI מעלות חשש: אם תהיה ירידה בשולי הרווח, זה עלול לפגוע אפילו בצמיחה המרשימה בהכנסות. בנוסף, התחזית לרבעון הבא תהיה קריטית - אם הביקוש הגבוה לתוכנות הארגון ולתשתיות הענן יימשך, הדבר יחזק את ההצדקה לשווי השוק הגבוה של מיקרוסופט".

באלפבית מצפה אקונר לתמונה מעורבת: יציבות בהוצאות על פרסום דיגיטלי וחוזקה בגוגל קלאוד, לצד סיכונים בטווח הקצר בגין המהלך של גוגל לשילוב AI ישירות במנוע החיפוש שלה. על מטא היא כותבת שהמשקיעים מצפים לעוד רבעון חזק בזכות צמיחה בפרסום (גם בזכות כלי AI) ועלייה בזמן שמשתמשים מבלים באינסטגרם.

בנוגע לאפל אקונר מציינת המפתח יהיה אייפון 17. "המשקיעים עוקבים מקרוב כדי לראות אם התנופה של אייפון 17 מתורגמת לצמיחה חזקה יותר במכירות. סימני הביקוש המוקדמים לדגמים החדשים מעודדים, ונראה שקצב השדרוגים גבוה מזה של מחזור אייפון 16 בשנה שעברה. הדבר עשוי לעזור לאפל להציג עלייה מתונה בהכנסות, גם כששחיקת המטבע והביקוש החלש יותר בסין ממשיכים להעיב".

אמזון שתפרסם גם היא דוחות הודיעה השבוע על גל פיטורים עצום של 14 אלף עובדים, כתוצאה משינויים הנוגעים להטמעת כלי AI. בקנטור התייחסו לכך וכתבו שלאמזון יש הרבה מקום לשיפור והתייעלות בעלויות בעזרת אוטומציה. יש לציין כי בין ענקיות הטכנולוגיה, אמזון רשמה את התשואה החלשה ביותר מתחילת השנה, כ-4.5% בלבד.

פגישת הנשיאים: הקלה במלחמת הסחר

פגישת טראמפ ושי צפויה להיערך ביום חמישי ותהווה את שיאו של המסע הדיפלומטי שעורך הנשיא האמריקאי במדינות אסיה. בין נציגי שתי המדינות נערכים דיונים מקדימים ולפני מספר ימים כבר דווח על הסכמות ביניהם, שאמורות להקל משמעותית על מלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות.

כבר עכשיו ידוע שהמכס הנוסף בשיעור של 100%, שטראמפ תכנן להטיל על סין החל מ-1 בנובמבר - לא ייכנס לתוקף. נזכיר כי הטלת המכס הנוסף הגיעה לאחר שסין הגבילה ייצוא מינרלים שנדרשים לתעשיות רבות. בנוסף, טראמפ זעם לאחרונה אחרי שסין הפסיקה לרכוש פולי סויה מחקלאים אמריקאים, ובמסגרת ההסכמות דווח שסין תחזור לרכוש אותם. יותר מזה - לפי פרסום ברויטרס, רכישה ראשונה בוצעה השבוע.

ב-Yahoo Finance ציינו כי הצדדים מאותתים שהסכם ביניהם יכול לכלול את נושא המחצבים והסויה, שנחשבים לוויתורים משמעותיים מצידה של סין, ומעלים תהיות מה היא תבקש בתמורה מארה"ב.