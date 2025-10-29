אנבידיה שוב נכנסת לדפי ההיסטוריה ומגיעה בשעה זו לשווי שוק של 5 טריליון דולר - הגבוה ביותר שנרשם אי-פעם, וזאת רק כארבעה חודשים לאחר הייתה הראשונה לחצות את רף ה-4 טריליון דולר (9.7.2025). המניה משלימה זינוק של מעל 50% מתחילת השנה ושל כ-1,500% בחמש שנים.

מאחורי העליות האחרונות עמדו כמה עסקאות חדשות וההתלהבות מנאומו של מנכ״ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, שנשא דברים בוושינגטון. בימים האחרונים, הכריזה החברה על שיתוף פעולה עם יצרנית התרופות אלי לילי לבניית סופר-מחשב עוצמתי במיוחד - שלטענת החברות יהיה החזק ביותר שמופעל בידי חברת תרופות - במטרה להאיץ את גילוי התרופות החדשות.

בנוסף, הואנג הציג את NVQLink, מערכת קישור חדשה שמחברת בין מעבדים קוונטיים ל סופר-מחשבים מבוססי בינה מלאכותית, ואמר כי "NVQLink הוא אבן הרוזטה שמחברת בין מחשוב קוונטי לקלאסי". אנבידיה גם הודיעה כי תשקיע מיליארד דולר בנוקיה לשיתוף פעולה בתחום הבינה המלאכותית - מה שיקנה לה אחזקה של כ-2.9% בחברת התקשורת הפינית.

התחלת השנה הייתה קשה עבור החברה. מניית אנבידיה התאוששה ביותר מ-68% מהשפל האחרון שנרשם ב-4 באפריל - כאשר השווקים ספגו זעזוע בעקבות הכרזת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על סבב מכסים עולמיים חדש. מאז, המניות התאוששו על רקע ציפיות להסכמי סחר מרוככים מצד הבית הלבן.

בסוף ספטמבר קבעה החברה שיא של 4.5 טריליון בשווי שוק. זה קרה לאחר שהחברה הגבירה את קצב העסקאות שלה כדי בסס את מעמדה במרכז בום הבינה המלאכותית. כמה ימים קודם לכן הודיעה OpenAI כי אנבידיה תרכוש חלק מניות בשווי של עד 100 מיליארד דולר בסטארטאפ הבינה המלאכותית, ובמקביל תבנה מאות מיליארדי דולרים של מרכזי נתונים מצוידים בכרטיסי גרפיקה של החברה. בהמשך הודיעה OpenAI על חמשת מרכזי הנתונים החדשים בשיתוף Oracle, אשר צפויים להכיל מאות אלפי GPUs. לפי החברות, הפרויקט הכולל, שנקרא "Stargate", יעלה כ-500 מיליארד דולר.

באותו מועד מנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הוואנג, ציין שמוצרי החברה מהווים כ-70% מההוצאות על מרכזי נתונים חדשים בתחום ה-AI. גם אנליסטים מסיטי העלו את מחיר היעד של המניה מ-200 ל-210 דולר, בשל תחזית מוגברת להוצאות על תשתיות AI בעקבות ההכרזות של OpenAI. "אנו סבורים כי OpenAI פנתה לאנבידיה לבקש עזרה, שכן לחברה יש מוצר משכנע, ומספר המשתמשים והעיבוד הנדרש לכל משתמש הולך וגדל", כתב אנליסט סיטיבנק, אטיף מאליק.

OpenAI רחוקה מלהיות היחידה - גם גוגל, מטא וחברות נוספות מגדילות באופן דרמטי את ההשקעות בתשתיות שלהן.

המניה שעלתה בכ-50% מתחילת השנה קיבלה רוח גבית נוספת בעקבות דבריו של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, שאמר ל-CNBC בתחילת אוקטובר כי הביקוש לבינה מלאכותית השנה, ובפרט בששת החודשים האחרונים, "עלה באופן משמעותי".

השווקים החדשים

ב-8 לאוקטובר, העניק משרד המסחר העניק לחברה רישיון ייצוא לאמירויות, לאחר שהמדינה התחייבה להשקעות הדדיות בארה"ב, כך לפי גורם אמריקאי שלא צויין שמו. מדובר בפעם הראשונה שמותר לאנבידיה לשלוח את שבבי הבינה המלאכותית שלה למדינה זו מאז שנשיא טראמפ נכנס לתפקיד.

המהלך השנוי במחלוקת מגיע בעקבות הכרזה על פרויקט תשתיות AI ענק בשם Stargate UAE, במהלך ביקורו של טראמפ במדינה מוקדם יותר השנה. הפרויקט, שנחשף במאי, כלל הצעה להקמת מרכז נתונים בהספק של 5 גיגה-וואט באבו דאבי, המנוהל חלקית על ידי OpenAI ואורקל, עם תשתיות שמסופקות על ידי סיסקו ואנבידיה.

הסכמי הבינה המלאכותית של טראמפ עם האמירויות ועם ערב הסעודית פותחים בפני Nvidia שווקים בינלאומיים חדשים, בעוד המתחים הגאו-פוליטיים מקשים על פעילותה בשוק הסיני.

זהו רישיון ראשון שמונפק לאנבידיה ליצוא שבבי AI למדינת המפרץ מאז כניסתו לתפקיד של דונלד טראמפ. ההסכם המקורי הוכרז לפני חמישה חודשים, ועסק בהקמת מרכז נתונים בהיקף של חמישה גיגה-ואט בבירת האמירויות. הוא עורר חששות משמעותיים בוושינגטון, וכמה בכירים בממשל טראמפ ובקונגרס הטילו ספק ברעיון לבנות מרכז AI גדול כל כך מחוץ לארה"ב, בפרט כשבאמירויות יש לסין קשרים עסקיים וכלכליים משמעותיים. בכירים בממשל הביעו חשש שהטכנולוגיה תגיע לידי סין, בעלת קשרים הדוקים עם האמירויות.